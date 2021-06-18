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2020 MAISON&OBJET Design Award 傅瓊慧、李肯風光攬獲銅獎榮耀！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

世界三大家具展會之一的MAISON&OBJET PARIS巴黎時尚家居設計展，於1995年創辦，在經過25年的積澱後，於2020年設立MAISON&OBJET Design Award（美奧獎），其獎項結合「展、學、研、產、銷」多方專業，旨在「發掘好設計，創造好生活」，向全球傳遞美好生活方式，提升生活品質；歷經疫情影響與漫長嚴謹的評選過程，萬眾矚目的獲獎名單終於正式出爐，並在今年6月1號，聯動法國政府官方與多位設計產業巨頭，盛大舉行頒獎典禮！

由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師，以現代手法重新詮釋古典幾何圖騰，打造出別具個性的雅緻宅邸《幻馬戲曲》，其中跳脫時空桎梏的獨特氛圍，獲得2020年美奧獎評審的一致讚揚，最終拿下「室內設計-居住空間」類銅獎，將品牌獨到的魔幻設計手筆，展露於國際舞台！

傅瓊慧 設計總監

李 肯 主持設計師

學歷

倫敦切爾西藝術大學室內設計進修

台北科技大學建築系

台南家專服裝設計

經歷

2005台南由里室內設計

1995台南大勻室內設計

1993台北沃荷室內設計

公司簡介

由里室內設計創立於1994，具跨建築、室內設計、風格軟件設計，以量身訂製、舒適而生的設計概念為服務旨向是全方位空間設計整合服務團隊。

設計理念

我們喜歡空間應隨人、事、時、地、物表現不同的表情與詞彙，每個空間有不同的面貌、姿態，每位業主有不同的生活習性、喜好與品味，設計師並非反覆複製漂亮的設計，而應該是敏銳而體貼的觀察家，引導空間透過設計創造更多可能，展現空間的理性與感性。

獲獎紀錄

2021 德國 iF 住宅空間類 Finalist

2021 義大利 A'design award 商業空間類 銀獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 商業空間類 金獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 陳設軟裝類 金獎

2020 金點設計獎 標章得主

2020 台灣 TID Award 空間裝飾藝術獎

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 中國 Hers Design Award 年度優秀空間設計

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 公寓設計 銀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 酒店設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 辦公空間設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳樣板房設計 入圍獎

2019 中國 地產設計大獎 年度優秀室內設計-居住室內 優秀獎

2018 美國Spark Design Awards 商業空間類 銀獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 酒店旅館類 金獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 工作空間類 銀獎

2018 德國German Design Award 室內建築類 Special Mention

2018 金點設計獎 標章得主

2018 英國SBID國際設計大獎 住宅設計100萬英鎊以上 Finalist

2018 英國SBID國際設計大獎 辦公室設計 Finalist

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 金獎

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 優勝獎

2018 義大利 A' DESIGN AWARD 室內空間及展覽設計類 雙項金獎

2018 第十三屆 金外灘獎 辦公空間優秀獎

2018 第十三屆 金外灘獎 酒店設計最佳獎

2018 德國iF設計大獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 酒店空間類銀獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 辦公空間類銅獎

2017 金堂獎 年度最佳酒店空間 大獎

2017 金堂獎 年度優秀樣板間/售樓處

2017 第七屆ADA亞洲設計獎辦公空間組 傑出設計獎

2017 第七屆ADA亞洲設計獎零售空間組 創意設計獎

2017 Good Design Award 商業及公共空間類 入圍

2017 中華民國傑出室內設計作品競賽 第七屆金創獎 商業空間類 銅獎

2016 好宅配大金設計大賞 公共空間組 金獎

銅獎作品《幻馬戲曲》

▲白色門片以不規則的矩形陣容鋪排，既是裝飾主牆也是收納櫃體，中間隱藏通往私領域通道的大門，如魔術般，敞開之後，便進入異度空間。
▲白色門片以不規則的矩形陣容鋪排，既是裝飾主牆也是收納櫃體，中間隱藏通往私領域通道的大門，如魔術般，敞開之後，便進入異度空間。

▲對稱顛倒的飛天馬，如皮影戲般片片疊成的飛馬造型，局部鑲嵌水晶鑽，如裝飾藝術的景致，動態奔馳於居室。
▲對稱顛倒的飛天馬，如皮影戲般片片疊成的飛馬造型，局部鑲嵌水晶鑽，如裝飾藝術的景致，動態奔馳於居室。

▲造型屏風區隔餐廳與玄關，視覺穿透圓型穿衣鏡結合植栽牆的金屬鐵架與大面深色鞋櫃襯牆，連結前後視野，整合細碎元素為一。
▲造型屏風區隔餐廳與玄關，視覺穿透圓型穿衣鏡結合植栽牆的金屬鐵架與大面深色鞋櫃襯牆，連結前後視野，整合細碎元素為一。

▲餐廳延續客廳的白色系地板，以粗糙方形，六角形磁磚與光面金屬長飾條鋪貼而成，繁複組構裡隱藏秩序感，並引以為客餐廳區域的分界。
▲餐廳延續客廳的白色系地板，以粗糙方形，六角形磁磚與光面金屬長飾條鋪貼而成，繁複組構裡隱藏秩序感，並引以為客餐廳區域的分界。

▲臥房延續幾何古典線條，金色鍍鈦鏡面，繃皮革，藝術塗料，異材質的契合，演繹密綴，疊襯而有序的美學手法。
▲臥房延續幾何古典線條，金色鍍鈦鏡面，繃皮革，藝術塗料，異材質的契合，演繹密綴，疊襯而有序的美學手法。

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