灰調沐光綿延美景 方圓蘊意溫馨親情

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

諾貝爾文學奬得主羅曼・羅蘭曾說：「藝術的偉大意義，在於它能顯示人的真正感情、內心生活的奧秘與熱情的世界。」不只藝術如此，莊軒誠 設計總監 及俬設計 於作品《沐慕-MU》中，透過空間設計的巧思創意，讓景色與光影投射出小家庭的專屬世界，將優雅的灰白色系流淌方圓之間，蘊藏無數珍貴的情感記憶。

為發揮此案景觀、採光極佳的地理優勢，並貼合業主一家的生活需求，因而重新規劃、放大公領域使用空間，同時以低飽和的色彩基底，迎接窗外的山光水色，突破自然與建築的固有邊界，帶來無限綿延的開闊視野；此外，全室的軟裝多帶有溫潤圓角，調和方正的場域格局，也象徵家人間的緊密羈絆，為新居生活賦予一份美好圓滿的祝褔。

（圖）淡雅的灰紋大理石，分別於客、餐廳壁面遙相呼應，為置身其中的人們，交融起兩區的和諧氛圍。
（圖）淡雅的灰紋大理石，分別於客、餐廳壁面遙相呼應，為置身其中的人們，交融起兩區的和諧氛圍。

客廳——灰階遞進 漫入柔光

步入屋內，眼前一片落地大窗，納入飽滿的自然天光，經薄紗捲簾淘洗後，溫和包裹一室景緻；其中各式材質的灰調家配，由鬆軟的沙發、地毯，遞進至剛硬的茶几和電視牆，加上鋼刷木作櫃體於周圍環繞，濃淡相宜的色彩肌理層層疊加，共創豐富而明淨的居家畫面。

餐廚區——靜美家飾 溫潤歲月

錯落的隔間，將半開放式廚房隱入其中，既與用餐區相互獨立，亦保有兩區的通透敞亮，讓家庭互動不受區域阻隔；而相較於清麗的客廳軟裝，餐廳整體用色較為深沉凝鍊，圍塑寧靜氣氛之餘，亮白的弧角薄板餐桌，與一旁多彩的圓形壁飾，不僅流露「圓滿」等美好意象，更以輕巧的姿態，靈活地跳脫周圍的沉穩基調，讓家人們擁有輕鬆自在的心情，於雅致的環境中一同用餐、談天說地。

書房——遨遊書海 家人相伴

走過公、私領域間的過渡廊道，來到書房，鍾愛的書籍與藝品，隨著開放式的頂天格架環繞身畔，而與牆面一體的長型書桌，則分作兩區座位，讓親子、手足一同於此工作或學習，透過相互陪伴，累積更為深刻的親情與回憶。

主臥——優雅藍調 挹注個性

灰白相偕的主臥軟裝中，屹立一面吸睛的霧藍衣櫃，為此添上別具個性的飽和色彩，搭襯其內凹的電視檯面，散發沉穩卻不至厚重的靜謐氣息；轉身望去，半通透的長虹玻璃巧妙隱去更衣間，保有隱私的同時，也形塑環境的輕盈無壓，加之周圍點綴的暖黃光源，更為現代冷調風格注入溫馨情致，讓屋主在經歷一天的疲憊後，享有舒緩的休憩時分。

次臥——玩轉色彩 流露趣味

次臥清新的淡藍牆面，由主臥的沉靜藍調轉化而來，搭配溫柔的莫蘭迪色系床具，在些許淺色木紋襯托下，充滿童趣而不失沉穩大方，即便經過時光歲月推進，其優雅配色仍歷久彌新，一路伴隨家中孩童成長。

生活難免遭遇波折，因此人們總是期待歸家時，疲憊的身心，能被一室溫馨舒適所撫慰。莊軒誠 設計總監 及俬設計 便是秉持這份心念，為屋主一家完成其夢想家園，在這間清雅的灰調宅邸中，處處寄寓著愛與圓滿，包裹日常中的困頓或歡欣，一併化作開闊溫潤的居家風景，妝點家人間的綿長回憶。

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