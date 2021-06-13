2021金外灘獎 謝旻軒 JASON禪風古室《茶境思塾》煥發風采！

【本文部分圖文擷取整理自「美國室內設計中文版」微信/OPEN編輯部撰寫】

從2005 年開始，“金外灘”獎走過16 個年頭。它不但將無數設計佳作呈現在眾人面前，更是為華人室內設計行業的發展立下了汗馬功勞。以挖掘設計新生力量為己任，“金外灘”獎不斷引領華人室內設計行業向前發展。它不僅是經典獎項，也是行業發展的“風向標”。眾多華人優秀室內設計師從“金外灘”獎脫穎而出，帶著“金外灘”獎項的榮譽走向更廣闊的舞台，而以“金外灘”獎為核心的設計大家庭，鏈接華人超過60多萬設計師。今年的“金外灘”獎參賽作品近4000 件，參賽設計師及設計公司達到1200 多個，體現了“金外灘”獎在廣大設計師心目中的份量。

借景喻情，化大塊天地為設計文章，川沃設計 謝旻軒 JASON 設計總監 於《茶境思塾》一作中牽引大自然風景，搭配禪風調性的軟裝，表達早期社會奉茶文化的同時，也予以學生體驗、傳承文化的概念，寓意深刻的設計手法，榮獲「最佳公共空間」獎項殊榮！

謝旻軒 JASON 設計總監

公司簡介

川——天降雨露，水流匯聚，聚合成川，川流不息，奔流入海

沃——石沙匯聚，積沙成壤，日夜澆溉，滋養沃土，百花齊放

好比山水畫中的奔騰瀟灑，亦如同經栽培滋潤的土壤，川沃設計面向各式挑戰，總是不遺餘力面對，以超越自我心態，突破每一次經手的作品，做出設計新高度，立足台灣，放眼國際。

屏除建築與室內，便是山林與河水，擁抱自然，引景入室，將光與影的變化翻玩於室，率領綠意縱橫、豐川沃土於空間意象，於是成就川沃作品別出心裁設計。

設計理念

借景喻情，化大塊天地為設計文章，我們以消弭空間與自然間界線為核心主旨，以凝聚、結合場域及外部環境氛圍為目標，揮灑設計手筆，渲染出業主期盼色彩，不受風格調性拘泥，忠於呈現空間最佳風貌，通透理解業主真實想法，產出完美空間。

公司命名以山水畫景致出發，採流川沃壤形象為主軸，於設計上做呼應，鋪敘交織天地之各異空間作品，引入大山大水之澎湃壯麗，拂去舊染塵埃，揭露建物風光絕景於世人眼前。

獲獎經歷

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《茶境思塾》公共空間類 金獎

2020 台灣 華人金創獎《茶境思塾》- 公共空間類 銀獎

2020 中國 APDC 亞太設計菁英邀請賽《茶境思塾》- 公共空間類 大獎

2020 中國 金堂獎《茶境思塾》- 年度傑出公共空間

獲獎作品《茶境思塾》

▲天花板為多個三角形的斜屋頂並列，其頂端的天窗便牽引光線入內，使天光自然灑落；斜頂內部表面刻意不整平，顯露凹凸質地，保留年代感。

▲利用地坪的高低差來形塑空間機能差異，並在倚靠大面落地窗的位置劃設專為人數少時使用的區域，除能於此接待貴賓，平時也能做為一乾景區供觀賞。

▲保留既有的炒茶用泥作爐具，並配置教師桌，桌後的石皮拼構主題牆面，袒露石頭質感、展現自然觸感，以此牆作為背景，佐以前方盆景，悄然創造空間深度與層次。

OPEN Design 動能開啟傳媒