2021金外灘獎 廖韋強勢如破竹問鼎金獎！

【本文部分圖文擷取整理自「美國室內設計中文版」微信/OPEN編輯部撰寫】

▲廖總監透過短片，發表榮獲金獎的得獎感言，與現場多位設計菁英一同共襄盛舉。

從2005 年開始，“金外灘”獎走過16 個年頭。它不但將無數設計佳作呈現在眾人面前，更是為華人室內設計行業的發展立下了汗馬功勞。以挖掘設計新生力量為己任，“金外灘”獎不斷引領華人室內設計行業向前發展。它不僅是經典獎項，也是行業發展的“風向標”。眾多華人優秀室內設計師從“金外灘”獎脫穎而出，帶著“金外灘”獎項的榮譽走向更廣闊的舞台，而以“金外灘”獎為核心的設計大家庭，鏈接華人超過60多萬設計師。今年的“金外灘”獎參賽作品近4000 件，參賽設計師及設計公司達到1200 多個，體現了“金外灘”獎在廣大設計師心目中的份量。

廖韋強總監 於作品《Stunning Beauty of Paris》中，將上帝給人的禮物——數學，轉化為空間邏輯，讓天馬行空的創意構想，平衡為與生活契合、又充滿都會氣度的優雅美景，成功獲得一眾評審的大力推崇，最終拿下「最佳精裝房」項目的唯一金獎，大展品牌獨特的美學視野及思考魅力！

執行長 陳渼蓁 Michelle Chen；設計總監 廖韋強 John Liao

設計總監介紹

廖韋強 John Liao：唐林建築室內設計總監，

從事室內設計超過30餘年，同時也是生活實踐家、

極限運動家，熱愛廚藝、藝術繪畫、鐵雕與帆船運動，

認為生活是瘋狂的創作展演，

兼具藝術家的真摯情懷與卓然品味，

透過作品展現與國際對話的宏觀企圖。

曾多次獲得德國iF Design Award、紅點設計大獎、

義大利A'Design Award、英國London Design、

AIA紐約設計大獎、新加坡Singapore Interior Design Awards、

TID Award等多國設計大獎。

公司簡介

唐林建築室內設計成立於 1995年，

以住宅設計、獨棟住宅、新建築設計、

商業空間之建築及室內設計為主，

曾榮獲數十項國際設計大獎，

透過量身打造的空間規劃，細膩的施作工法，

為您提供最貼近人心的空間設計。

設計理念

「優雅難尋，美學盛開。」

我們認為設計來自於生活，

將居住者所期待、嚮往的生活型態，

與設計巧妙融合，讓空間成為生活態度的延伸，

結合現代美學，成就品味與質感兼具的空間樣貌，

與業主共同開啟人與空間的對話，

優雅呈現大宅氣韻，完美詮釋家的意義。

金獎作品《Stunning Beauty of Paris》

空間設計跟數學是有關係的，

很多時候我天馬行空的想法，

透過正確數據，

再經過切割重整之後，

就變成一種平衡具創意的狀態。

設計絕對有邏輯可循，

這個邏輯在於空間的光線、格局、窗景，

還有人本身會產生一個微妙的連貫性的關係。

我們將鑽石型切割的玻璃帷幕窗景延伸到室內，

家的溫馨搭配窗外的風景、更具現代大都會的氣度。

其實設計出一間漂亮的房子並不難，

困難的部分在於如何創造出合乎生活尺度的空間。

從瞭解入住者的個性與需求開始，

我們最關注的是「人在空間裡的行為活動」，

以空間反映一個人的生活性格，

也正因每一個人各不相同，

每個空間與設計的呈現，

也應該是獨一無二的。

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

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