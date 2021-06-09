2021金外灘獎 沐光宅邸《泝流光》閃耀大獎舞台！

聯合新聞網 / OPEN Design
▲清水模沙發背牆與克羅帝大理石並陳，同時和具備鮮明輪廓、條紋的普羅旺斯大理石相對應，在材質間自在翻玩，創造跳脫框架的飽滿空間肌理。
▲清水模沙發背牆與克羅帝大理石並陳，同時和具備鮮明輪廓、條紋的普羅旺斯大理石相對應，在材質間自在翻玩，創造跳脫框架的飽滿空間肌理。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

從2005 年開始，“金外灘”獎走過16 個年頭。它不但將無數設計佳作呈現在眾人面前，更是為華人室內設計行業的發展立下了汗馬功勞。以挖掘設計新生力量為己任，“金外灘”獎不斷引領華人室內設計行業向前發展。它不僅是經典獎項，也是行業發展的“風向標”。眾多華人優秀室內設計師從“金外灘”獎脫穎而出，帶著“金外灘”獎項的榮譽走向更廣闊的舞台，而以“金外灘”獎為核心的設計大家庭，鏈接華人超過60多萬設計師。今年的“金外灘”獎參賽作品近4000 件，參賽設計師及設計公司達到1200 多個，體現了“金外灘”獎在廣大設計師心目中的份量。

詠絮室內設計 運用低飽和度灰色，搭配鮮明色彩，以及異材質的組構，成就低調氣韻與豐富設計感，形塑樣貌氣派的《泝流光》，其中細節與整體的細緻調度變化，不僅充實視覺感受，也大大吸引評審目光，獲得「最佳精裝房」榮譽，將品牌聲望大加宣揚！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

獲獎作品《泝流光》

▲於一片全白色的廚具，與噴漆造型白牆的環繞下，深色實木皮天花的運用，營造區位中的溫潤感，也使得空間表情不致單一乏味。
▲於一片全白色的廚具，與噴漆造型白牆的環繞下，深色實木皮天花的運用，營造區位中的溫潤感，也使得空間表情不致單一乏味。

▲樓梯口牆面，使用實木貼皮與具原始風的仿板岩石板，進入餐區左側的壁面為鏡面造型拼貼牆面，最後則為同樣陳貼灰鏡的電梯牆，風格上兼具樸質、現代的多樣氛圍。
▲樓梯口牆面，使用實木貼皮與具原始風的仿板岩石板，進入餐區左側的壁面為鏡面造型拼貼牆面，最後則為同樣陳貼灰鏡的電梯牆，風格上兼具樸質、現代的多樣氛圍。

▲床頭背板使用異色塊拼貼的皮革裱布，而床鋪對面為實木貼皮木板，搭配薄面皮革裱布，齊整縫線更顯質感。
▲床頭背板使用異色塊拼貼的皮革裱布，而床鋪對面為實木貼皮木板，搭配薄面皮革裱布，齊整縫線更顯質感。

▲孩童房正對床頭的牆面，上為仿舊感處理木板拼貼，下為面貼壁紙，以多元材質的選配、有別於他室沈穩大氣的淡色木質調，顯出不同他人的風格。
▲孩童房正對床頭的牆面，上為仿舊感處理木板拼貼，下為面貼壁紙，以多元材質的選配、有別於他室沈穩大氣的淡色木質調，顯出不同他人的風格。

▲書房天花順應建築斜屋頂，做斜拼造型；實木直紋貼皮的壁面，與棉麻料遮簾的陳設，顯得全室通透清爽。
▲書房天花順應建築斜屋頂，做斜拼造型；實木直紋貼皮的壁面，與棉麻料遮簾的陳設，顯得全室通透清爽。

本文部分圖文擷取整理自「美國室內設計中文版」微信

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