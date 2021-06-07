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2020 DESIGN FOCUS國際空間設計大獎 鄭抿丹迷人才氣閃耀全球！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

DESIGN FOCUS國際空間設計大獎（DF大獎），由建築、室內設計專業雜誌《Design Focus》國際中文版、CICDW中國大陸國際城市設計周共同發起，邀請行業知名設計師擔任專家評審團，全程採用「無記名」機制，堅持「共生、引領」的宗旨，鼓勵獨具創意的優秀作品，發掘更多有潛力的設計師，探索未來空間設計的更多可能性。根據官方資料，2020 DF大獎，共有來自70多座城市的2260件作品參賽，歷經層層嚴格評選，終於在今年4月，於寧波舉行盛大的頒獎典禮，公布最終結果！

將「他所」視為「己所」的 澄境設計 鄭抿丹 設計總監，此次在作品《珀・影》中大展自由發揮的設計，利用通透手法，形塑視覺效果與硬軟裝暖心景緻，並獲得DF大獎的評審肯定，得到大獎殊榮，替品牌增添國際榮耀！

鄭抿丹 設計總監

公司簡介

自2013年創立至今，始終堅持於品牌初衷，不為曝光或炫示技法而建構，專心致志於鋪敘業主所需，用心聆聽需求取向，只為完美呈現理想家居場景。

因應業主需求精進技法，駕馭商空、住宅等各式場域。無數坪數大小，風格情境，皆能自然轉換，化其為優美設計手筆。透過縝密溝通及討論，理解業主生活背景，實踐夢想空間於眼前，創造其專屬的生活語彙。

設計理念

視需求導向為首要考量，重視工程品質，目標在提供安心場所前提下，完成業主交付的生活未來藍圖。

將「他所」視為「己所」，用心規劃每一細節，於空間中散佈美學及品質堅持，同時注重機能的展現與劃設，創造專屬業主身心靈的對話境地。

獲獎紀錄

2020 美國 Muse Design Awards《珀・影》《異境同遊》- 雙金獎

2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》- 金獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》- 銅獎

2020 中國 她設計獎《Slow Soul》- 年度優秀空間設計

2020 中國 PChouse Award私宅設計大獎《Slow Soul》- 年度BEST100作品獎

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》- 雙佳作

2020 英國 Outstanding Property Award London 《珀・影》- Honorable Mention

2020 中國 金堂獎《珀・影》 - 入圍

獲獎作品《珀・影》

▲人字拼木質地板為特製顏色的煙燻橡木，如同灰白色調軟裝，溫潤石材與鍍鈦的冰冷、散發親切悠閒的氣息。
▲人字拼木質地板為特製顏色的煙燻橡木，如同灰白色調軟裝，溫潤石材與鍍鈦的冰冷、散發親切悠閒的氣息。

▲鍍鈦面板和金屬件相合，與去除泡綿的繃布相拼接；鏡子上方的梁柱呼應繃布鋪排，做弧形造型，形成居家場景中的亮點區塊。
▲鍍鈦面板和金屬件相合，與去除泡綿的繃布相拼接；鏡子上方的梁柱呼應繃布鋪排，做弧形造型，形成居家場景中的亮點區塊。

▲衛浴空間由潔白與鍍鈦的結合顯出典雅質地，全進口的設備，伴隨仿大理石材的大片磁磚、明暗可調整的燈源，低調中兀自瀰漫質感雲煙，回應沉靜中卻自帶華麗的設計手筆。
▲衛浴空間由潔白與鍍鈦的結合顯出典雅質地，全進口的設備，伴隨仿大理石材的大片磁磚、明暗可調整的燈源，低調中兀自瀰漫質感雲煙，回應沉靜中卻自帶華麗的設計手筆。

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