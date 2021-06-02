2020 DESIGN FOCUS國際空間設計大獎 徐汎羽斬獲年度大獎！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

DESIGN FOCUS國際空間設計大獎（DF大獎），由建築、室內設計專業雜誌《Design Focus》國際中文版、CCIDW中國大陸國際城市設計周共同發起，邀請行業知名設計師擔任專家評審團，全程採用「無記名」機制，堅持「共生、引領」的宗旨，鼓勵獨具創意的優秀作品，發掘更多有潛力的設計師，探索未來空間設計的更多可能性。根據官方資料，2020 DF大獎，共有來自70多座城市的2260件作品參賽，歷經層層嚴格評選，終於在今年4月，於寧波舉行盛大的頒獎典禮，公布最終結果！

羽築設計 徐汎羽 設計總監 於作品《隱．敘》中，將東方傳承千年的風水習俗，融入歐式風格軟裝，展現中西文化結合的兼容並蓄，並以無梁柱的概念增添透視延伸感，成功打造一片圓融優雅的大氣風景，令此屆賽事評審驚豔不已，進而拿下「年度別墅豪宅空間設計大獎」，為品牌增添無限榮光！

公司簡介

羽，吉光片羽，蒐集美好片刻。築，築夢而生，實現美好想像。羽築設計誕生於2018年，跨足室內規劃、景觀設計、家具選配；從戶外到室內，由硬體至軟裝，空間整體貫穿呼應，繪製出家的夢想藍圖。

我們始終秉持著對設計的熱情與專業，以適切的預算規劃、合宜的空間安排，及滿足居住者需求的個性風格，量身訂做專屬場域；因此每一件作品，都獨一無二，有溫度、有內蘊、有故事。

設計理念

空間以不同樣貌，展現質與量的變化關係，設計以相同心念，創造人和場域間的互動。

每一件作品，都是一幀有故事的照片，含藏生活的本質、居者的需求及習慣，在有限空間裡，充滿無限的想像延伸。

我們亦如實展現，空間的真實與可塑性，引入風、光、水等元素，重新定義擘劃，整合成為人與自然互動的文本，從而譜寫貼近人心的設計篇章。

得獎紀錄

2021 美國 MUSE Design Awards 金獎 - 《光・鈦》

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銀獎 - 《隱・敘》

2020 義大利 A'Design Award 銅獎 - 《光・鈦》

2020 中國 金堂獎 年度傑出住宅公寓空間 - 《隱・敘》

2020 英國 Outstanding Property Award London Honorable Mention - 《隱・敘》

2020 中國 金外灘獎 最佳居住空間 入圍 - 《光・鈦》《原・靜》

年度別墅豪宅空間設計大獎作品《隱．敘》

▲空間上，以「穿透、明亮」做整體貫穿，並運用色系與弧線做出視覺甚至是觸覺上的二重層次，讓娛樂廳、招待室、起居區域上，兼具了冷與暖的感受。

▲另一條敘事線，將空間中所有的機能配件進行「中西混搭」。以大理石吧台為例，該物件是設計與施工上最為繁複的家居單品，採用法國邊倒角處理，體現歐式風格。

▲起居室床頭設計，捨棄舊有四方木製，改以繃布搭配石紋系統板材，透過統一色系的鋪陳，保留材料本質的純粹，拉出空間裡的溫柔面。

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