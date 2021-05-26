2020-2021地產設計大獎 華美商空《湛藍靡麗》絢爛綻光

【本文由OPEN編輯部撰寫】

作為首個中國地產行業的國際性設計大獎——「CREDAWARD地產設計大獎．中國」開創以地產角度評選設計，其高質量的評委陣容、嚴謹的評選流程、公開的評選模式、嚴苛的獲獎機制，使迅速成長為中國地產行業極具影響力和號召力的設計大獎，甚至被行業譽為「最難獲得大獎」之一！

根據官方資料，2020-2021第七屆地產設計大獎，共有1919件來自世界各地的作品報名，在經過嚴謹評選後，入圍率為34.01%，其中室內設計作品更僅有142件，入圍者的實力由此可見一斑！評審團將會從中確定角逐金銀獎的邀請名單，預計於8月舉行角逐演說，9月舉辦頒獎典禮。

近日憑藉繽紛的高端視覺饗宴，屢屢登上國際舞台的 愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監，於作品《湛藍靡麗》中，透過巧妙搭配鏡面、水晶等華美建材，以及沉浸感十足的氛圍營造，打造出的大氣而不失唯美氛圍的私人會所，成功於此屆賽事攫獲評審目光，大展品牌別具一格的絢麗時尚！

設計總監 李翊菲 CoCo Lee

學歷

法國學苑

公司簡介

愛，將設計的熱情、愛化為生活感動；丽，以綺麗調性傳達空間溫度。

愛丽設計

繽紛絢爛空間的魔幻大門隨時為您敞開。

燦爛動人的設計，等待進門的業主隨時掇取，讓璀璨亮麗的創意思維實踐於空間內。

經由反覆雕琢精微之處，一幅幅場域的美麗織錦躍然現於眼前，夢中的瑰麗之境不再只是幻想篇章，每景觸手可及；打造經典，更創造菁艷作品典雅層次，是愛丽持之以恆的目標。

設計理念

設計師存在的意義，為實現業主的理想空間，透過每一次嶄新的挑戰，突破各式設計關卡，展現深達人心的魅力場域，而這也是我們一直以來邁進的方向。

專擅當代時尚風格，審美素養齊平國際，氣質不受潮流侷限，精準詮釋素材調性，促使設計細節相映生輝，兼又保有本質韻味；大膽融合運用各式媒材，滿足商空私宅各種需求。

懷抱透澈本心，推敲琢磨業主潛藏願望，創新感官美學體驗，愉悅的情感粒子層層吐露於量體內殼，生成珍奇美好景緻，形塑一件件值得珍藏的美好設計。

獲獎經歷

2021 美國 MUSE Design Awards《湛藍靡麗》榮獲 商業空間類 鉑金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《湛藍靡麗》榮獲 家居裝飾類 金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《靚麗采瑩》榮獲 家居裝飾類 鉑金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《靚麗采瑩》榮獲 居住空間類 金獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《湛藍靡麗》榮獲 商業空間類 金獎

2020 中國 金堂獎《湛藍靡麗》榮獲 入圍

入圍作品《湛藍靡麗》

▲外觀使用鐵件及線條，為古典與現代工業複合的風格定調，牆面壁燈網拼接雙層大理石，增加落地玻璃窗的層次感。

▲多種造型座椅以區域分類，方便賓客三五成群的品酒或閒聊；凹陷設計為天花板添加深淺變化，佐以明鏡挑高視覺感受。

▲時尚的金色流蘇造型燈，與同色系網狀鐵椅相呼應，襯托出深木色長桌的典雅氣息。

▲垂墜的上下二層藍色絲絨布料，與上方大型水晶燈共同形塑劇場意象，以此提升秀檯表演的隆重感，將活動高潮與賓客目光皆聚焦於此。

OPEN Design 動能開啟傳媒