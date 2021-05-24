【專訪】嚴選歐洲軟裝選品 體驗一站式服務規劃！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

玥庭國際YING CASA，取名精神源自櫻花意象與義大利文「家」的意思，加乘含義中的美好事物，目的在於給予大眾嶄新體驗的選品平台！玥庭國際 蔡馥韓 總經理 憑藉十餘年設計領域的經歷，將美學心念延續於軟裝規劃，積累多年遊走國外飯店、閱覽大型時尚發表會的美感，嚴選代理歐洲300多個家具及家飾品牌，配合獨家的一站式整合服務和廣大通路，希望讓每個人都能找到喜歡的產品！

脫穎而出的優勢

談起品牌創立緣由，蔡總經理回答，「五年前的高端私宅《聯聚保和》一案，是我們的轉捩點，當時業主預算相當高，經過來往帶看國際軟裝產品後，採購費用總共約有1.6億台幣之多。」他說，有鑑於該案的經驗，加上也經手幾個大案子，便開始思考台灣市場既然有需求，或許可以親自至國外跟廠商討論代理的事宜，而這樣的形式與台灣店家相比，平均可省下30%-50%的費用。

玥庭國際的品牌經營模式也不同於傳統代理商，他們集結約300多個歐洲精品與平價品牌，讓消費者容易接觸高中低預算產品，並定調為設計生活的提案，打造多元軟裝平台，且以「一站式的專案規劃」服務大眾；去年開始，更與北中南共100家的頂尖設計公司合作，蔡總經理表示，「主要是想把平台資源共享，不是只有服務我們的客人！」

（圖）玥庭國際作品《鏽蒞》

一站式規劃服務

關於「一站式」的解釋，蔡總經理分享，「我們想服務更為廣泛的族群，加上以專案為主的客製化模式，在專業的軟裝師規劃空間之下，讓業主省下自行挑選的時間，從餐具、寢具、衛浴用品、藝術品、植栽花藝等品項，對於整體佈置的相關困擾，也都可以幫忙解決。」

「一條龍的過程裡，從設計端開始整合，不僅輕易掌握預算，也可以分配硬軟裝的費用比例，整體設計會有效率的去完成，同時也會在方案裡置入產品3D圖，搶先看整體的風格畫面。」蔡總經理進一步說明，若是預算比較不高的客戶，往往都會前往ikea、家具街選購特色家具，但透過玥庭國際YING CASA的平台，便能輕鬆擁有質感兼具特色的家具。

（圖）玥庭國際作品《Balletto》

疫情前的部署

在疫情當下，許多產業深受影響，因此不免令人好奇，品牌全來自於歐洲、義大利的團隊，該怎麼應對目前的情況？對此，蔡總經理侃侃說道，本身在設計領域已經有十幾年的經驗，此前的每年都會去住像是寶格麗酒店、Amari酒店等高級飯店，了解他們用的家具及家飾品牌，也會前往米蘭家具展、巴黎家飾展，德國科隆家具展等大型展覽會，透視時下的時尚品味，所以對當前的潮流及未來會流行的家具風格，十分敏銳與透徹。

蔡總經理說，從這些脈絡進而尋找台灣尚未出現，或具有特色、差異性的風格品牌，比方Ditre Italia、Saba Italia、Miniforms、Uliv等，這些都是做工細膩、新穎，CP值又高的品牌。他說，「其實在疫情發生之前，約莫5、6年前，我們已經部署完成品牌的找尋，將有興趣的產品進行聯繫，加上在義大利有一群專業的採購團隊，都可以隨時執行開發。」

（圖）玥庭國際作品《迷蹤》

國際品牌整合

至於未來規劃，蔡總經理說，軟裝整合的可能性很高，除了會將蒐集到的兩千個歐洲品牌，從原本的300個增加為千個推至平台，也正陸續洽談國際合作，像是全球的星巴克及日本蔦屋書店的軟裝規劃，未來也較會著重於有關生活概念的品牌合作。他說，尤其蔦屋書店的展店想法，可能會是在一個遠離都市的地方，比如在三義木雕街、鶯歌陶瓷街，在一塊地上面建構類似ikea概念的大型倉儲空間，把書店與地方創生的品牌結合，創造不同的潮流！

致力找尋尚未出現的軟裝品牌，玥庭國際 蔡馥韓 總經理 於「玥庭國際」的平台上，給予大眾不論價錢、品質皆平易近人的家具、家飾，同時在專業的美感之下，讓消費者擁有服務及生活品味的雙重享受，相信只要親自走一趟，絕對會有出乎意料的體驗！

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