【專訪】繽紛夢想生活 換位思考形塑質感實品屋！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「實品屋」意指建商與室內設計師合作，銷售前即裝修完畢的新成屋，方便有意購屋的民眾參觀體驗，甚至直接購買入住，主打「買屋送裝潢」優勢的同時，該模式卻也常有「中看不中用」、「風格制式」等負面評論，究竟該如何巧妙運用設計，破除這些疑慮？禾森設計 杜智孟 設計總監 笑著答道：「方法只有一種，就是『不把實品屋只當作實品屋看待』。」

（圖）禾森設計的作品《線裡線外》，配合建物多稜角、線條強烈的外觀造型，設計團隊在內部空間，亦選用大量直線條變化，期望由外而內，將未來生活的舒適和諧帶到居住者眼前。

因應環境 重塑寬敞自然

面對寸土寸金和高比例的公設，導致家宅實際坪數普遍縮減的現況，擅長實品屋設計的杜總監主張，「寬敞順暢」的動線及視覺感受，往往是造就良好居住體驗的關鍵，因此於《線裡線外》一作中，稍微調動格局規劃，加以層板燈、木製格柵修飾樑線，搭配低矮的沙發、茶几與長椅等特色軟裝，讓人身處公領域時，視野不受遮蔽，進而形塑敞亮又極具線性趣味的獨特風景。

而另一作品《豐光盛室》，除利用多面落地大窗交融室內外景致，客廳牆面也陳貼大片花崗岩，展現天然材質最原始的紋理風貌，不僅成功於有限的空間內，營造大氣十足的山水意象，其精簡工法更回應減碳、環保等議題，真正實現「與自然結合」的居住理想。

（圖）透過鮮明暖黃與沉穩紳士色調的對比，推門進入禾森設計的作品《豐光盛室》，便能感受到明亮暖意，並從視覺的延伸，細品場景轉換所帶來的動靜變化。

將心比心 平衡機能美觀

寬敞、自然感，這些看似浮泛的設計理論，在打造實品屋時，因需同時權衡建商與終端客戶的需求，反而成為考驗專業的一大挑戰，首先，從建商「銷售」的角度出發，考量成本之餘，更希望裝潢具有驚喜感或話題性，然而，真正要長久居住的屋主，在意的當然是實際機能與舒適度，若是買賣雙方的期望產生落差，媒體上種種的負面印象，也會隨之產生，杜總監認為，介於兩者之間的設計師，必須預想、排除未來可能產生的任何矛盾。

他接著進一步說明：「我們會先依照方正格局、明廳暗房，這些符合普遍人性的標準去規劃整體，至於特色，就利用顏色、材質去拼接搭配，讓豐富的畫面令人眼前一亮。」另外，考量民眾頻繁進出參觀，在使用新穎的色彩或建材時，總監也會重視「健康」和「耐久性」，例如避免於裝修時產生甲醛等揮發氣體，營造更為舒心的賞屋體驗，或善用工法消除屋內回聲、水聲，「處理好買主較難察覺的細部問題，維持交屋前後的高滿意度，簡單來說，就是要將心比心。」

（圖）作品《山瀾暮嶼》引渡山水意象進駐公設，突破日常的天地壁構圖，採用波浪符號，以及相異的材質與色樣，最終鋪敘出色彩濃豔且寬闊非凡、具流動性的量體景觀。

內外呼應 突顯建案特色

在縝密的巧思劃設下，禾森每件實品屋作品皆風貌獨具，杜總監表示，每一次和團隊在塑造居家畫面時，建物外觀、建商公司形象及建案目標客群等，都是考量因素之一，如《線裡線外》與《豐光盛室》，便分別轉化出日式精工與現代Art Deco風格，建商也十分滿意內外設計的相互呼應，因此願意持續合作新建案，透過事前全面整合建築、景觀規劃，讓往後室內裝潢時，不必大幅更動格局，也能完成敞亮美觀的宅邸。

總監分享，構想實品屋有時也需加入商空的角度，去思考如何表現建案特色和記憶點，而在打造作為門面的公設時更是如此，從進門吸睛的色彩、造型，到整體的視覺延伸性都很重要，「像是《山瀾暮嶼》這件作品，我們特別和建商高層開會，討論如何使用比較不易保養的皮革、皮雕，去提升空間質感，並協助後續維護事宜。」達成共識後，材質應用於終端消費者間討論熱烈，因其一進入大樓，即能從門口、櫃檯等地，享有回家的溫暖感受；過去被視作麻煩的保養工作，在設計團隊的堅持與建商的用心下，反而成為亮點之一。

（圖）禾森設計自家的辦公場域《依於司。游於藝》，運用過往案例留存的材料，鋪排適合的色彩、材質，從而體現品牌的風格特點——溫暖、時尚，使其從原先毫無表情的毛胚屋，蛻變為趣味輪廓的工作空間。

心態歸零 扮演最佳配角

由於疫情影響，人們待在家中的時間增加許多，為提升舒適度與便利性，杜總監在設計實品屋與一般住宅時，已經開始逐步導入AI空調、燈控等智慧型家電，雖然業主端因預算和習慣考量，目前還未產生爆炸性的需求，但隨科技與日常生活的連結愈發緊密，他認為此為未來趨勢之一，因此努力深入研究並持續推廣。

「作為一個設計者，當然會想要創新突破，但在那之前，應該先扮演好『陪襯』的角色。」維持一貫謙虛溫和的態度，總監每完成一件作品，便會把自己的心態歸零，放下對設計不必要的執著，真正去傾聽、發掘消費者的想望，尤其在經手實品屋和公設時，因需同時顧及更深廣的層面，思考如何平衡多方需求，會比設計師本身的創作欲更為重要；而這份在嚴謹要求中，琢磨出的空間、材質搭配精準度，在之後打造較為特殊的商空或展覽空間時，也能盡情施展多樣變化！

「我們經過這個空間，卻不駐足在這個空間，設計師要做能完美襯托主角的綠葉。」禾森設計 杜智孟 設計總監 秉持心態歸零，經驗卻不歸零的想法，將建商與終端屋主皆視作空間的主角，運用自身深厚的專業底蘊，為雙方搭建最完美的互動舞台；如同禾森設計理念中那句：「每當作品呈現的那一剎那，業主的欣喜和滿足，是我們的最大動力。」同時服務雙重業主，或許帶來加倍的考驗與挑戰，但從中收穫的，卻是難以用數字衡量的欣慰與成就感。

禾森室內裝修有限公司

杜智孟 設計總監

公司簡介

禾森設計成立至今已屆二十餘年，在這個日新又新的行業中，我們始終秉持著滿心熱忱，和對夢想實現的執著。除了室內設計、規劃施工外，同時發展建築自地自建及改建等工程，一圓屋主夢想成真的心願。一路走來幸運地收穫許多業主的信任與託付，我們亦絲毫不敢鬆懈對自己的要求與精進，也因此能更回饋客戶這樣的真心交付。

設計理念

案場無大小、金額無多寡，只要是鄭重交予，我們一定如履薄冰、全力以赴。 設計這條路，雖艱困難走，但每當作品呈現的那一剎那，業主的欣喜和滿足，是我們的最大動力，亦鼓勵著我們繼續堅持信念。

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