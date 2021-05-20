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【專訪】兼具溫度、美感、實用 一輩子的室內設計服務

聯合新聞網 / OPEN Design
（圖）豐聚設計作品《觀穗》
（圖）豐聚設計作品《觀穗》

【本文由OPEN編輯部撰寫】

一個人於一生持續相同職業，那是有多大的熱忱？而後又全心貫注於一個項目，背後注入的心思又有多少，本次OPEN團隊將透過來自台中的 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 的故事，帶領您一起進入室內設計師的世界；從總監們進入業界二十幾年，堅持「家宅」設計的原因開始，到細膩描摹經手的宅邸種類不同之處，甚至在新冠肺炎疫情之下，予以空間如何設計等資訊，在在都顯見他們對待業主的暖心！

一路堅持家宅設計

翻閱報章媒體新聞，滿滿皆是豐聚設計於家宅規劃的相關報導，對於一路走來的心路歷程，黃總監表示，「我們在設計細節相當重視要求，且總是堅持去琢磨空間內容，而最後當整體工程結束後，看到業主開心的模樣，心中便油然而生出成就感，這就是我們如此喜歡做住宅的原因。」

或許是重視其中的繁枝細節，豐聚設計近年接到許多完成時間，至少需要耗時一年的自地自建案例，業主從買地到建造完畢，所有的大小事件皆全然託付，這份極大的被信賴感，相信就是來自他們最根本的貼心及細膩。

（圖）豐聚設計作品《CORNER HOUSE》
（圖）豐聚設計作品《CORNER HOUSE》

自地自建的特殊性

從豐聚官網能看見不同類型的住宅，例如屬於新成屋的《台北大直-鄭公館》、毛胚屋的《精銳建設-李公館》，自地自建的《CORNER HOUSE》以及老屋翻新的《觀穗》、《崇德凡爾賽》等等，而當中令黃總監印象深刻的是自地自建，此類型的設計時間，前後加總起來也要1、2年，與業主的互動及服務時間很長，需要一定程度經驗與耐心溝通！

對於自地自建的設計，黃總監表示，因為坪數大，所以與業主動工前的討論，就會給予建物「房屋大樓化」的概念，由於是透天房設計、功能規劃上，便會朝著一人一層的想法，像是業主夫妻、已經結婚的兒女，都能分別有自己的空間，但是彼此又能有照應。

黃總監接著說，「這些案子我們從建築規劃就開始參與，且在合作的建築師畫好草圖之後，會一起討論包括開窗位置、格局，或是整個建築體該如何調整比較好等事宜，建築體完工後，再入內進行設計裝修。」

而像是衛浴設備、廚房設備、音響設備等硬體的選購和配置，豐聚設計也都會協同屋主一起先選購。黃總監說，「讓自地自建的屋主能一站式處理到好，並不用將就建商提供的，可以依照自己『想要的家』去規劃，而且我們會以專業的角度，提供客觀的建議，讓業主可以適當的決定，不會被各品牌、門市介紹得眼花撩亂！」

（圖）豐聚設計作品《精銳建設-李公館》
（圖）豐聚設計作品《精銳建設-李公館》

疫情、科技的「家設計」

此外，「家的設計」於疫情影響之下，成為每個人極為正視的塊面，而作為專業家宅設計公司的豐聚，幾年前早將房屋做全面標配無甲醛產品，所有的材料進場前，也噴塗除蟲處理；同時預先規劃多功能設計，並置入目前較為成熟的科技產品，比如除臭、除菌的電子衣櫃，以及全熱交換系統的空調設備，抑或是情境燈光、音響控制，讓業主歸家後，隨即享受舒適環境。

黃總監舉例，像是玄關落塵區會有調溼地板，到家前也能先從手機，打開具有空氣對流的系統，再來是娛樂功能的影音設備等。針對科技產品，他則認為，「現在很多新產出的高科技商品，前期都存在風險，所以我們會去測試、觀察其穩定性，再去向業主推薦，因為我們是做的是『家』，一定要給予無後顧之憂的服務。」

（圖）豐聚設計作品《台北大直-鄭公館》
（圖）豐聚設計作品《台北大直-鄭公館》

一輩子的服務之心

訪談來到結尾，黃總監提到，豐聚設計的房子保固是一年，但服務一定是一輩子，只要跟家有關的事情都可以詢問，就算房屋不是他們所做，或是有些想找的廠商資源，只要能解決，團隊都會盡量協助。

而二十幾年的設計歷程，經歷大大小小的案子，問起總是讓客戶不斷回鍋的秘訣是什麼時，黃總監悠悠地說，「我們其實沒有多想什麼，就是「用心做」而已，並希望呈現房子的溫度、功能實用性，兼具美感，以及給予他們一輩子的售後服務，這些加起來，應該就是深受大家喜愛的原因吧！」

帶著給予業主，「回到家能期待打開後畫面」的心念，即便作品已經於國際發光發熱，但 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 仍沒有停下自己腳步，堅持初衷所想，並加乘因應環境的規劃思考，使家宅空間與生活更緊密貼合，呈現令人無法忘懷的高品質設計！

OPEN Design 動能開啟傳媒

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