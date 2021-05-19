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百宅——家的藝廊 品味藝術人生

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

空間的呈現，宛若個人品牌特質的彰顯流露，並於重點軟裝注入後，串連起風格一致性。本案由 時雨空間設計 許若倩 設計總監 使用 Eliz Furniture艾立思國際家飾 的家具，圍塑一處充盈歐風、藝廊及設計旅店氛圍的宅邸。

設計師將梯形的格局場域化零為整，並以圓弧、拱門形狀，貫穿成為整體的核心精神，使歐洲街道的既視感幻化眼前，同時在公、私領域以白、粉及藍綠色，配搭不同樣式的家具，和諧地融入生動靈活的氣息，形塑業主的藝術家品味人生

（圖）歸家者於玄關褪去一身疲憊，抬頭一看，隨即透過隔牆的圓窗，望見公領域的美好景緻。
（圖）歸家者於玄關褪去一身疲憊，抬頭一看，隨即透過隔牆的圓窗，望見公領域的美好景緻。

客廳——藝廊氣味 緩遊入室

明亮淨白揮灑於公領域，歐式藝廊風情呼之欲出，通透的設計手法，使陽光漫溢室內，如同畫框般的圓窗，予以場域視覺放大效果。地坪上的灰調毛絨地毯，延伸至皮革墨綠色沙發，兩者於異材質中碰撞協調韻味，而沙發扶手上極具巧思的金屬釘釦，則隱約透露華美氣質，其後牆面自在鋪展的塗鴉風畫作，更將藝術、慵懶氛圍充分展演。

廚房——清透自然 粉采融合

穿過歐風的半圓拱門，入目即是延續客廳白淨色彩主調的餐區，環顧四周，妝點於空間的粉紅藝術畫作及小家電，與予人透明感的餐桌椅，一同表達空間活潑靈活感受；而交織石、木材質的中島，與六角大理石花紋地磚相間的淺色木地坪相映襯，雙雙於質材變化下，顯現特別的肌理層次。

更衣室——優雅熏染 重現經典

拾階而上，來到高雅迷人的二樓更衣室，五感隨即熏染電影《第凡內早餐》的輕快情緒，女主角奧黛麗．赫本於片中望向櫥窗的經典畫面，以摩登情懷柔美再現。而偌大的空間，流瀉一派粉色情調，引人注目的機能化妝台，則可以適宜轉換完美視角，便於業主於此工作，而一旁的藍綠色絨布化妝椅，予以空間精緻感的同時，也串連色彩的關聯一致性。

（圖）浴室於粉色中綴金色衛浴設備，並與圓弧鏡面、洗手台，體現場域時髦的細緻度。
（圖）浴室於粉色中綴金色衛浴設備，並與圓弧鏡面、洗手台，體現場域時髦的細緻度。

臥室——英倫風潮 精巧四溢

沉穩的飽和色調綿延，私領域於藍綠漆料塗抹下，配搭角落抹茶綠皮紋的單椅，以及橄欖綠大理石桌，除了延續整體的亮彩面貌，也增添場域的趣味性；而床鋪旁不一致的造型床頭燈，則形塑英倫復古風潮的韻致。

（圖）踏入陽台，旋即由西班牙的薰衣草、迷迭香，台灣原生花，引領陷入歐風花園之中，同時素色軟裝簡樸地連接自然綠意，讓人時刻享受空氣中的清新。
（圖）踏入陽台，旋即由西班牙的薰衣草、迷迭香，台灣原生花，引領陷入歐風花園之中，同時素色軟裝簡樸地連接自然綠意，讓人時刻享受空氣中的清新。

時雨空間設計 許若倩 設計總監 感謝 Eliz Furniture艾立思國際家飾 的優美家具。而許總監則透由巧手，讓宅邸主軸「家的藝廊」輕盈顯露眼前，其中客廳、更衣室及主臥的三區塊色彩變化，更是在顏色、硬軟裝的細節上作出平衡，塑造業主、品牌特色強烈的空間，使家宅也可以是藝術場所

OPEN Design 動能開啟傳媒

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