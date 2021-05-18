闊朗美質暖藝居 渲染和諧宜人宅

【本文由OPEN編輯部撰寫】

俄國大文豪托爾斯泰曾說：「一個人為了要把自己體驗過的感情傳達給別人，於是從心喚起這種感情，並用某種外在的標誌把它表達出來——這就是藝術的起源。」以從心而生之藝術生活為軸線，線與面為表現介質，串起家庭依歸， 京璽國際 周彥如 設計總監 利用幾何、比例，解構材質特性與紋理，在空間內呈現層次錯落的衝突美感，在區域轉移的過程中，以線面的連貫維繫持續性，使視覺在遊走的同時，得以領略 曼妙實品屋中的和諧律動。

考量屋主夫妻及已成年孩子的理想生活樣態，設計為四房二廳，全室包含書房、臥室、浴室等櫃體的抽屜設計，皆導斜角規劃，透過各式細節安排，賦予宅邸兼容並蓄的包容度，打造專屬於居住者的生活體驗，令一切開放卻自具秩序，自然宜居。

客廳——紋理交織光影層次

統合線性元素，分割貫穿空間，客廳運用仿石材紋理壁紙，生成高質感且具自然樸實的溫潤印象，營造家的溫馨感，連袂至餐廳的立面表情，則以帶有水平細紋的絲綢壁紙，引述調和細緻的肌理與質感，於節點和顏色的接續上，交錯並列著與光影之間的對應層次。

餐廳——天光溢灑藝廊氣氛

餐桌一側牆邊的畫作以及白馬雕塑，凸顯餐廳的藝廊氛圍；天光滲進潔白與灰黑的雙層拉簾，灑落一室輕柔；渾圓綻黃燈泡下，齊聚用餐的歡愉畫面顯露無遺，潔白餐桌椅搭配透藍花瓶，綴以翠綠枝節，為室內帶來簡約卻有質感的綠意。壁紙紋理引述場域氛圍如涓涓水流的定靜安逸，具律動的優雅美感；更與地面石材搭配，高雅大器且擁攬自然的溫潤與愜意。

書房——時光流轉慢觀綠意

米褐色調鋪敘暖意，書桌前雙色單椅與房間角落白色座椅，形成平衡視覺的二色；壁面掛畫、花瓶盆景，延續藝術、生活、綠意三者的集結，透光棕色百葉窗間隙中透露的光線輝映，使得間接光照明下的軟裝，更添風味。

主臥——綠植點綴方圓相應

側邊大面積開窗的主臥室，透過紗簾漫進慵懶光芒，特色圓盤狀床頭燈與進門處景象相應，在矩形的軟裝搭配中綴入圓的元素，呈現視覺的優雅和諧；房中漫張而出的綠色枝枒，於房中的一襲日曬色中引人注目，猶如土壤中的新生植物，注入新鮮氣息。材質間的細膩轉化，強調由點而至線面之間的延續性，透過幾何、水平軸線與異材質的融合表現，使視線停格在空間裡任一角度，都可感受到動態的穩定張力。

次臥——色系層遞圓潤天地

延續空間特色，在和諧木質及暖灰色調裡，轉繹生活的溫度，常見的黑、灰、白基調，演進為暖灰、米棕等富有層次的色系，在公私領域皆有所展現，於臥室添增溫度；別於主臥的長方掛畫，次臥床頭選擇圓形掛畫，展現圓融的特質，並於窗邊特設一臥榻，成為拉簾後的小天地。

衛浴——木質沉靜石磚透亮

木質櫃體懸浮空中，紋理沉靜中透露安逸，上方挖空，在間接燈照耀下，置物和展示的功能合一；其與地面石紋地磚搭配，高雅大器，且擁攬自然的溫潤與愜意。

經由不同材質的鋪設，讓各區域輪廓有了另一種思考表情， 京璽國際 周彥如 設計總監 透過五感感知空間應有的包容與溫度，輔以植栽、布藝、陳設等軟裝布置，多元而彈性的機能設定，跳脫傳統格局制式的框架限制，縝密安排細節處的變化，突顯藝術美學的內涵與層次，收得格局遞進之效，煉成一幅精美 《朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return》。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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