【專訪】奉獻專業真情相待 「澄」心造就美學境地！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「品牌取名『澄境』，諧音『沉浸』，對於完成的家宅，我們希望讓客戶得以沉浸在幸福之中，感受到其中的溫馨，能得到再出發的動力。」 澄境設計 鄭抿丹 設計總監 微笑著說。總是心心念念著客戶需求，待其為友的總監，在盡心捉摸熟悉之後，訴說出專屬每位顧客的獨立故事，也透過駕馭各式風格的成熟技巧，在在展現專業內涵！

（圖）澄境設計作品

主以安心 成就美學

訪談一開始，我們從品牌的成立緣由談起。鄭總監說，「建立品牌，形成規模和制度，並且有連帶的責任關係，其實是為了讓客戶安心，以客戶為主軸發展。」她淺淺一笑，接著說，「諧音的意思之外，命名中的『澄』也取清明的意思，好比混濁的水過濾沉澱後的模樣，而『境』則是指環境，『澄境』有使環境清明、汙濁的東西沉澱的意義在。」

總監緊接著提到，室內空間在草創時，大部分接觸到的都是家宅，但即使觸手逐漸擴及到商空等其他設計類別，創立七年來，澄境始終都以「奉獻專業」作為職業志向；只是有別於起初滿腔熱血地想把成果做得漂亮，她在後來深切地體會到，積極地互動與了解對象的生活習慣，讓空間成為真實所需，是更為重要的因素，這或許也是澄境團隊的設計，往往能夠實現客戶的理想畫面的原因。

（圖）澄境設計作品《珀・影》

真情以待 化客為友

「了解到真正的需求，透過聊天、理解溝通的方式真心相待、磨合；有別於先前對於選材的過度琢磨，我選擇注入更多感受在屋子裡，」鄭總監說，這是自己從業以來的很大收穫：「我們不會用自己想要的去溝通，而是以對方想要的去呈現，用『我們的專業』去做出『她想要的漂亮』。」

總監提起在香港的設計案《珀・影》，她說，屋主碰到她之前，已經和當地三組設計師合作過，但過程都不順利，品質不好，因此討論過程中非常謹慎，也提出很多問題，不過在一同完成香港的建案，輪到要執行台灣的案子時，除了一開始溝通確認設計風格，其他的部分他們都讓團隊盡情放手施作，期間詢問意見時，對方也大方表示「你看就好了」。前後的落差，讓鄭總監感到被全然的信賴，也完成了客人開箱時歡欣雀躍的場景，是一次經由溝通了解，正向的接案經驗。

（圖）澄境設計作品

繽紛築家 絢爛造景

澄境設計的作品中，以「家」佔多數，總監提及現代人越來越重視心靈層面，所以她不僅深入討論家宅的基本訴求，更會進一步去了解對象想要與空間產生的連結。總監補充道，「每個人給我的感受和顏色都不一樣，透過深入探索，就可以產出畫面和實際的概念圖，而且我都是透過閒聊去了解對方的前中後願景（過去模樣、現在需求，未來可能的需要），不會讓人覺得在被刻意挖掘。」

鄭總監的設計作品中，有不少家中有貓的宅邸，因此許多有養寵物的屋主，都受相關作品吸引而來；總監表示，寵物也和人相同，有自己的習慣和愛好需要被照顧，像是前述提到的《珀・影》一作，便有專給貓咪使用的遊戲室，是平衡屋主條件以及貓的習性打造而成。總監笑著說，「貓也是屋主！其實大多數人養寵物都十分疼愛，所以寵物和人之間的界線是模糊的，在空間上的呈現也是如此。」

（圖）澄境設計作品《低奢靜謐》

漫談深思 家宅充電

分享完幾件作品，總監不藏私地詳細說明，自己與客戶會如何互動：「真正居者以及他們親近的人的需求，比方夫妻倆和雙方父母的願望都要顧及；誰決定風格走向，握有較大的主導權，像是一對伴侶兩人誰的決定權較大，我都會在一開始就了解，」總監細細說道，「去知曉、理解各個空間主人的興趣、需求、想法，然後透過觀察取得碰撞中的平衡，並且以旅遊和生活中的見聞，去掌握風俗民情的差異，『把焦點放在對方身上』，才會真正讓東西符合他想要的。」

「澄境設計沒有單一風格，每一個作品都有各自的樣貌。」總監露出慧黠的笑容。從事業務工作的上班族，因爲事務繁忙少有機會到戶外，總監便幫他在家裡置放植物，療癒心靈；而面對龐大計算的工程師，則和其達成共識，創造一個充滿留白心念的暖心宅邸，讓他回到家就可以放空身心。「家是重新調適精神、出發的地方，也是一個充電的場所，充電方式因人而異，我們藉由知道『方式』，來做不同的設計。單純空間不會有溫度，但空間和人在一起，就叫作家。」

訪談接近尾聲，談論到將來的嘗試目標， 澄境設計 鄭抿丹 設計總監 說自己喜歡古老建築、嚮往大感的異國風設計的心念，一直沒有改變，但是目前尚未接到業主及想要如此劃設的空間；以客人想法為主的她，現下想嘗試建築的內部、外觀設計，和其他設計公司合作，讓自己有更多建設相關的經驗。一小時的專訪結束，回味其中作品歷程，使人意猶未盡；可以想像在鄭總監的帶領下，澄境團隊將來也會引領朵朵煙火綻放！

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