巧心勾勒一室清閑 妙筆揮灑清雅漫光

【本文由OPEN編輯部撰寫】

走進輪廓微暈的室內，白色石材以一派雍容高雅相迎，與花俏繁複的美式風格有別，摘取其調性中簡約之處，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 運用淺色調鋪陳空間主要敘事，加以天花板邊緣的間接光源，描摹輕盈飄浮之感，使得踏入室內，便能感受經典質感，彷彿伴隨溫柔開朗的爵士樂流瀉而出。

流線型的滑順俐落樣態，延伸於室內的格柵造型牆，淺綠色包圍的環境，帶有異國情調的風味，秩序中帶清爽之意。重色的佈置、個性強烈的家具搭配對稱感十足的陳列櫃，在在吐露和諧中的設計感。

客廳——深淺輝映相形生趣

黑色牛皮座椅在空間中添增穩重格調，和重色皮革沙發，共同形塑閑靜環境基調；在一派優雅中，立於煙白色地毯上的茶几擺上造型花瓶，黑與金的明暗對比，球形與柱狀的組構，為場域增添鮮花之外的點點意趣。

餐廳——流光乍現迷人景緻

踏入室內旋即可見的餐廳景緻，由白色石材拼接餐桌，延伸至位尾端、倚靠牆面的胡桃實木收納櫃，構築入門即映入眼簾的亮麗視覺饗宴；輝煌絢爛金色餐吊燈的瑩瑩照明，木質餐桌的溫潤，在一席暖光下，烘托出歡聲笑語之中，逐一傳遞的美食佳餚。

書房——暖心劃設沉心之境

書房和公領域間相銜，懷抱讓家庭成員互動貼近的美好心念，並設立為開放式，使得視線所及的開闊感更加顯著。顯現精緻大氣風格，鍍鈦板展示架陳列左右，居中牆面留白掛畫，予人一絲靜靜端詳的安逸；造型感強烈的書桌，稜角分明，與極具對稱的背景書架相映襯，帶有時髦的活潑氣氛。

主臥室——淡雅圍塑寧穩所在

對稱又立體的主臥室床頭板，以日曬棕、淺灰色及雪色裱布，鋪敘中央至左右的背襯，大氣又使人得以安心依偎，舒適入眠；金色燭光般吊燈下，床尾椅流暢地與床鋪相拼接，提供坐臥的另一選擇，全室滿盈蓬鬆、柔軟的視、觸覺體驗，讓人寬心放鬆。

男孩房、女孩房——設色描摹浪漫冷質

金色軟裝妝點色彩，岩灰色背板的男孩房，以及桃色背牆的女孩房，在與主臥室一致的繃布下，皆使用拼接塊面模樣的幾何分割；男孩房以不規則的直線區塊做切割，女孩房則以斜線區隔，並在布料色樣上選擇白色葉脈紋路，現出拓印式樣，別具度假飯店情調。

揮灑片片從容愜意，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 採用化繁為簡的設計筆法，描繪滿屋明朗歡快，機巧配合柔和照明，伴隨浪花躍動般率性線條，適度加入勁直分割線，勾勒雅緻而清新脫俗的畫面，漫步其中，舒心且自適。

OPEN Design 動能開啟傳媒