2020-2021 A' Design Award 傅瓊慧、李肯綺麗甜品店勇奪銀獎！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

自2010年創辦至今，連年為上百種設計領域菁英舉辦的義大利A' Design Award，從其名稱以帶頭的英文字母「A」為首，加上角分符號「’（Prime）」，傳達出從優秀作品中，力求卓絕設計的強大心念，每年都吸引許多優秀設計師一同角逐賽事，更被譽為「歐洲設計界奧斯卡」。據官方資料顯示，2021年有來自108個國家和地區，104個不同的設計領域，共計數千名參賽者共襄盛舉，爭奪殿堂最高榮耀，由此可見凡脫穎而出者，其卓越實力必令人欽嘆。

透過敏銳觀察創造出無限可能性的 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師，翻轉古典元素及帶有歷史感的設計手法，化綺麗想像為視覺饗宴，以場景夢幻的《名坂奇洋菓子店》作品獲得評審熱烈好評，一舉拿下2021 A' Design Award「銀獎」榮耀，再添一筆國際傲人佳績！

由里室內設計

傅瓊慧 設計總監

李 肯 主持設計師

學歷

倫敦切爾西藝術大學室內設計進修

台北科技大學建築系

台南家專服裝設計

經歷

2005台南由里室內設計

1995台南大勻室內設計

1993台北沃荷室內設計

公司簡介

由里室內設計創立於1994，具跨建築、室內設計、風格軟件設計，以量身訂製、舒適而生的設計概念為服務旨向是全方位空間設計整合服務團隊。

設計理念

我們喜歡空間應隨人、事、時、地、物表現不同的表情與詞彙，每個空間有不同的面貌、姿態，每位業主有不同的生活習性、喜好與品味，設計師並非反覆複製漂亮的設計，而應該是敏銳而體貼的觀察家，引導空間透過設計創造更多可能，展現空間的理性與感性。

獲獎紀錄

2020 全球華人傑出設計金創獎 商業空間類 金獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 陳設軟裝類 金獎

2020 金點設計獎 標章得主

2020 台灣 TID Award 空間裝飾藝術獎

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 中國 Hers Design Award 年度優秀空間設計

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 公寓設計 銀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 酒店設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 辦公空間設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳樣板房設計 入圍獎

2019 中國 地產設計大獎 年度優秀室內設計-居住室內 優秀獎

2018 美國Spark Design Awards 商業空間類 銀獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 酒店旅館類 金獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 工作空間類 銀獎

2018 德國German Design Award 室內建築類 Special Mention

2018 金點設計獎 標章得主

2018 英國SBID國際設計大獎 住宅設計100萬英鎊以上 Finalist

2018 英國SBID國際設計大獎 辦公室設計 Finalist

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 金獎

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 優勝獎

2018 義大利 A' DESIGN AWARD 室內空間及展覽設計類 雙項金獎

2018 第十三屆 金外灘獎 辦公空間優秀獎

2018 第十三屆 金外灘獎 酒店設計最佳獎

2018 德國iF設計大獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 酒店空間類銀獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 辦公空間類銅獎

2017 金堂獎 年度最佳酒店空間 大獎

2017 金堂獎 年度優秀樣板間/售樓處

2017 第七屆ADA亞洲設計獎辦公空間組 傑出設計獎

2017 第七屆ADA亞洲設計獎零售空間組 創意設計獎

2017 Good Design Award 商業及公共空間類 入圍

2017 中華民國傑出室內設計作品競賽 第七屆金創獎 商業空間類 銅獎

2016 好宅配大金設計大賞 公共空間組 金獎

銀獎作品《名坂奇洋菓子店》

▲創意甜點如同一支魔法棒，將甜味點化為對幸福的憧憬，讓走進來的人，被劇場般的空間吸引，開啟味覺與視覺想像的奇幻旅程。

▲將如夢幻泡影卻永遠不會破的氣球懸吊置頂、飛天獨角獸在頭上奔馳、白色繁花從天花板柱子長出垂降，像是峭壁懸崖生出燦爛花朵般的充滿驚奇⋯⋯種種帶著不真實感的場景。

▲場景設定為法國中世紀，帶有歷史感的設計手法，適度運用於空間各處：例如：部分保留建築物原狀，天花板與柱體拆模時特意留下痕跡，並作舊處理。

▲拉了古典線條的長軸檯面，與整面裝置製作洋菓子原料元素的玻璃瓶櫃置頂，定義自由往返現代與古典的跨時空尺度，呈現精緻與原料粗獷之間質量對比的衝突。

▲擷取古典幾何弧形線條，運用在拱型的門框、牆面、燈架、沙發、桌櫃的腳、椅背，以及串連一二樓的金色迴旋樓梯，線條讓空間柔軟，以回應夢幻場景的主調。

▲光，亦是幸福感元素之一，白天採光通透明亮，燈具是輔助點綴的美化作用，而當夜幕低垂，夢幻境地轉為神秘深邃的奇幻小屋，燈光便成了鑿鑿引光的星星。

▲將甜點予人身心抽象的“幸福感”，具象化為空間設計時，味覺移渡至全感官的體驗，當人們身置如糖如蜜的包覆裡，大作夢境的美妙時刻即將開始。

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