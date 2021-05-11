2020-2021 A' Design Award 莊軒誠美學淬鍊狂攬雙料大獎！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
自2010年創辦至今，連年為上百種設計領域菁英舉辦的義大利A' Design Award，從其名稱以帶頭的英文字母「A」為首，加上角分符號「’（Prime）」，傳達出從優秀作品中，力求卓絕設計的強大心念，每年都吸引許多優秀設計師一同角逐賽事，更被譽為「歐洲設計界奧斯卡」。據官方資料顯示，2021年有來自108個國家和地區，104個不同的設計領域，共計數千名參賽者共襄盛舉，爭奪殿堂最高榮耀，由此可見凡脫穎而出者，其卓越實力必令人欽嘆。
「熱愛生活、享受設計」，莊軒誠 設計總監 及俬設計 將此信念呈現於業主的夢想藍圖， 在《沐慕-MU》之作展現材質、比例的得宜拿捏，《光影-Light & Life》中賦予光影完美流動，兩個作品分別拿下A' Design Award的「銅獎」及「鐵獎」，再度將自然美學、人文設計的品牌宗旨，推向國際！
莊軒誠 設計總監
總監理念
美從生活中捕捉，而美好的設計更是從生活中汲取淬鍊。
熱愛著設計、旅行、閱讀、極限運動，看似靜且動、動且靜的衝突，在莊軒誠總監的世界中，卻融合的恰到好處。
熱愛生活、享受設計是莊軒誠總監的座右銘，他在生活中厚積薄發，將感受傾注於場域之中，同時也以作品向國際發聲、在世界舞台上閃耀。
而及俬設計創立以來，以自然美學、人文設計為品牌宗旨。
擅長揉合空間特質、以人為本，在設計中兼容感性與理性，
走進及俬設計，你可以邂逅一種堅持的美學，
因為莊軒誠總監相信，唯有創造，才能真正留住價值。
獲獎經歷
2020
榮獲 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銅獎-J House
2018
榮獲 法國INNODESIGNP RAIZE國際創新室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely / -寬境Broad Field
榮獲 韓國K-Design Award室內設計大獎 YZ Hair Salon
2017
榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-寬境Broad Field / 商業空間類-YZ Hair Salon
榮獲 中國金堂獎-年度優秀作品獎 休閒娛樂空間設計-YZ Hair Salon
榮獲 義大利A'design Award & Competition室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely
榮獲 美國INTERIOR DESIGN中文版-金外灘獎-入圍獎
2016
榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-悠然Leisurely
2015
榮獲 上海國際建築及室內設計節‧金外灘獎 -入圍獎
榮獲 PChouse 時尚盛典TOP100-恬靜Peacful
2014
榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-沉靜loft house
榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-純粹pure
銅獎作品《沐慕-MU》
鐵獎作品《光影-Light & Life》
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