2020-2021 A' Design Award 莊軒誠美學淬鍊狂攬雙料大獎！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

自2010年創辦至今，連年為上百種設計領域菁英舉辦的義大利A' Design Award，從其名稱以帶頭的英文字母「A」為首，加上角分符號「’（Prime）」，傳達出從優秀作品中，力求卓絕設計的強大心念，每年都吸引許多優秀設計師一同角逐賽事，更被譽為「歐洲設計界奧斯卡」。據官方資料顯示，2021年有來自108個國家和地區，104個不同的設計領域，共計數千名參賽者共襄盛舉，爭奪殿堂最高榮耀，由此可見凡脫穎而出者，其卓越實力必令人欽嘆。

「熱愛生活、享受設計」，莊軒誠 設計總監 及俬設計 將此信念呈現於業主的夢想藍圖， 在《沐慕-MU》之作展現材質、比例的得宜拿捏，《光影-Light & Life》中賦予光影完美流動，兩個作品分別拿下A' Design Award的「銅獎」及「鐵獎」，再度將自然美學、人文設計的品牌宗旨，推向國際！

莊軒誠 設計總監

總監理念

美從生活中捕捉，而美好的設計更是從生活中汲取淬鍊。

熱愛著設計、旅行、閱讀、極限運動，看似靜且動、動且靜的衝突，在莊軒誠總監的世界中，卻融合的恰到好處。

熱愛生活、享受設計是莊軒誠總監的座右銘，他在生活中厚積薄發，將感受傾注於場域之中，同時也以作品向國際發聲、在世界舞台上閃耀。

而及俬設計創立以來，以自然美學、人文設計為品牌宗旨。

擅長揉合空間特質、以人為本，在設計中兼容感性與理性，

走進及俬設計，你可以邂逅一種堅持的美學，

因為莊軒誠總監相信，唯有創造，才能真正留住價值。

獲獎經歷

2020

榮獲 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銅獎-J House

2018

榮獲 法國INNODESIGNP RAIZE國際創新室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely / -寬境Broad Field

榮獲 韓國K-Design Award室內設計大獎 YZ Hair Salon

2017

榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-寬境Broad Field / 商業空間類-YZ Hair Salon

榮獲 中國金堂獎-年度優秀作品獎 休閒娛樂空間設計-YZ Hair Salon

榮獲 義大利A'design Award & Competition室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely

榮獲 美國INTERIOR DESIGN中文版-金外灘獎-入圍獎

2016

榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-悠然Leisurely

2015

榮獲 上海國際建築及室內設計節‧金外灘獎 -入圍獎

榮獲 PChouse 時尚盛典TOP100-恬靜Peacful

2014

榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-沉靜loft house

榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-純粹pure

銅獎作品《沐慕-MU》

▲各式材質的灰調家配，由鬆軟的沙發、地毯，遞進至剛硬的茶几和電視牆，加上鋼刷木作櫃體於周圍環繞，濃淡相宜的色彩肌理層層疊加，共創豐富而明淨的居家畫面。

▲相較於清麗的客廳軟裝，餐廳整體用色較為深沉凝鍊，圍塑寧靜氣氛之餘，亮白的弧角薄板餐桌，與一旁多彩的圓形壁飾，流露「圓滿」等美好意象。

▲灰白相偕的主臥軟裝中，屹立一面吸睛的霧藍衣櫃，為此添上別具個性的飽和色彩，搭襯其內凹的電視檯面，散發沉穩卻不至厚重的靜謐氣息。

鐵獎作品《光影-Light & Life》

▲深色木紋材質自腳下延展至牆面，將空間氛圍轉為沉穩凝鍊，堅硬的茶几、鐵件和柔軟的沙發、地毯相輔相成，平衡屋主歸宅時的視覺。

▲木製柵欄屏風除了基本的隱私功能外，當光線自落地窗外灑落室內，穿過其不規則的間隙時，光影紋路四處流淌，調和周遭鍍鈦、地磚等建材的冷硬質感。

▲用餐區與廚房僅有吧台之隔，打破區域的空間壁壘，使整體視野更顯通透，也將家人間的互動及心靈結合得更為緊密。餐桌上方的燈飾，以氣泡造型和金色支柱帶出活潑氛圍，跳脫環境沉穩的深色基調。

OPEN Design 動能開啟傳媒