【專訪】前瞻創意 超越時空的未來簡約風！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

金屬元素的巧妙應用，搭配天壁間流動的燈帶線條，不論是住宅或辦公空間，只要踏入「他們」打造的場域，總能感受其中充斥著「未來感」，時空的陡然轉變，為大眾帶來生活中意想不到的樂趣！叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 緩緩說道：「未來，不代表一定要很科技，我們只是在業主需求上，多做了一些『前瞻性』的巧思，讓人驚訝『原來還能發展出這麼多可能性』！」

（圖）叡觀設計作品《Infinite Creativity》

抽絲剝繭 創造額外驚喜

聊起驚豔全球評審，拿下杜拜國際專業室內設計大賽、Singapore Interior Design Awards、中國大陸金外灘獎等賽事肯定的作品《Infinite Creativity》，卓總監笑著回憶：「有一個企業總部的案子，因為目前主流的設計風格，不是客戶想要的空間調性，業主希望空間氛圍能激起速度與戰鬥感，因此在建材上的挑選上，要避開木皮肌理素材。」透過材質的選擇，來表現出客戶提出的模糊、抽象描述質感，並且嘗試有別於目前市場上所流行的設計風格，對於喜愛挑戰的他們來說十分有趣，因此叡觀設計團隊與行銷部門一起集思廣益，最終大膽嘗試以漫威電影《Thor》中，阿斯嘉宮殿的image進行設計發想，融合超跑的流線元素與動力美學，規劃出充滿高端氣勢的國際企業總部！

黃總監分享：「徹底理解需求後，我們就能再拉高一個層次，去思考他們沒想到的部分，讓原本的精彩更加分。」有時比起單純的傾聽需求，觀察對方「傳達資訊的方式」，反而更加重要，從另一個角度認識客戶的個性、品味，以及對設計的了解程度等等，就像把脈一樣，慢慢地引導、抽絲剝繭，然後對症下藥，甚至進一步創造更多驚喜，作品中的「未來感」，便是由這種種驚喜累加而成。而叡觀設計近期獲得Muse Design Award雙金獎的《Quiet and Elegant》與《墨染植境》，也在灰調底蘊下，加上金屬亮麗點綴，融合出相當吸睛的「未來簡約風」，成為公司最具特色的品牌標幟。

（圖）叡觀設計作品《Joyful Cosmos》

保持敏銳 相互腦力激盪

為維持前衛、靈活的思考角度，黃總監與卓總監表示，作為一名設計人，在生活中因為對空間有特殊的敏銳度，都會不由自主地觀察身邊的人事物，並把觀察到或體會到的訊息，轉變成靈感源頭，例如：旅行中看到的街景、建築、藝術…等image，都可以成為空間創意的濫觴。黃總監說道：「一個空間不能只有表面上讓大家滿意，我們希望每件作品，都能超出業主期待，並擁有一份專屬的亮點印記。」在如此不斷的解構、重組之下，才能真正跳脫傳統框架，做出獨一無二的作品。

叡觀的作品總是充滿驚奇，仔細觀察，便會發現它們皆是以相當簡單、俐落的方式展現。兩位總監認為，簡約的表現手法，是他們檢視自己對材質、比例拿捏精準度的方式，避免「為了設計而設計，為了裝修而裝修」；而在團隊內部，也時常一起觀察某件設計案的圖片，開始腦力激盪如何加減乘除。哪些元素在除去後，仍會保有原來的韻味？還可以加入什麼巧思，讓作品更加精彩？甚至，會不會換個風格呈現，效果反而更好？這些平時累積的設計能量，在往後向業主提案時，能隨時提供嶄新的點子替換，帶來更完善、貼心的服務。

（圖）叡觀設計作品《墨染植境》

懷抱熱情 積累豐富閱歷

在擁有天馬行空的創意思考背後，黃總監早已累積二十餘年的業界經歷，自17歲起，喜歡畫畫的他，在哥哥的建議下就讀建築科系，也開始於建築事務所半工半讀，並因為課堂老師一句：「人類建造建築，但建築塑造人」的宏觀理想而動容，因此奠定往後的職涯發展目標。然而，在一次學校的設計題目中，他卻赫然察覺，室內空間與人更加貼近，如果自己想藉由作品帶給人們影響或感動，便應該從此著手，於是毅然決然轉換跑道，進入室內設計領域耕耘至今，之後在業主朋友的介紹下，於3年前進入叡觀擔任設計總監一職。

與黃總監不同，卓總監雖然自幼也相當喜愛美術，卻在傳統家庭的期望下一度放棄，不過她始終無法忘懷這份夢想與藝術相關領域，幾經思量掙扎，終究決定追隨本心，全心投入熱愛的藝術專業中，就這樣從業17年，所經手的案子大多為住宅案，因此結識了各行各業的客戶群，常和他們打成一片繼而成為朋友；在這樣的機緣下，她認識了這位客戶，同時也是叡觀的負責人Robert，當初以為「開設計公司的邀請」是玩笑話，沒想到真的實現了，現在成為事業上的夥伴。

（圖）叡觀設計作品《Quiet and Elegant》

性格互補 幽默化解衝突

在過往業界經驗全然不同，且性格差異極大的情況下，兩位總監卻恰好展現絕佳的互補效果，大多是黃總監負責向業主提案新興想法，再交由謹慎沉穩的卓總監實際執行。而面對工作上難免的意見不合，卓總監表示，他們都是就事論事的人，遇到爭執的時候，黃總監常常都會用幽默的方式應對，她另外補充道：「這樣大家原本緊繃的情緒，就能很快地緩和下來。」

訪談最後，談及近期獲得不少設計賽事大獎的心境，叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 認為，他們與負責人Robert在職場上都有一定程度的豐富閱歷，因此看似一路順遂的成功過程，其實濃縮了三人磨練、累積許久的業界經驗，如今這些獎項的肯定，也只是向他們的未來目標邁出了一小步。

「將來我們最想完成的，是建立一站式服務，從建築、室內設計，家飾配置到景觀規劃，都做全面性的整合，讓作品的每個環節都不打折扣，給予客戶最完整美好的感受。」黃總監表示，目前正在大力培訓各領域的專業人才，並積極尋找理念相同的建築師與廠商合作；卓總監也接著說道，他們會持續努力，提高品牌的作品識別度，開創獨屬叡觀的一片新興藍海！

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