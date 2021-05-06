【專訪】闖蕩設計領域30年！投身教育陪伴下一代

【本文由OPEN編輯部撰寫】

她說：「做室內設計，是我來到這個世界的使命。」擅長將抽象概念「轉譯」為具體設計，以創新手法打破傳統空間界定的 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師，在接連獲德國German Design Award、美國ID雜誌中文版封面人物等大獎肯定後，品牌名聲更加享譽國際；面對這份得來不易的榮耀，她卻做了如此決定：「明年，我的公司就會改成合夥制，因為比起在業界發光發熱，我更想重回校園，為學生盡一份心力。」

圓融思考 跳脫傳統框架

綠意盎然、充滿生機的開放空間，讓人料想不到，它竟是一座「會計事務所」！談及近年的代表作之一《Deloitte Taiwan》，簡設計師說道，大多數的人，都會覺得要像Google等電子產業公司，才會有特殊好玩的辦公空間，而她想突破的正是這份固有思維。「因為會計工作給人嚴謹、都是數字的冰冷形象，所以反而要讓空間活潑溫暖起來！」於是由企業logo的綠色圓點發想，以「圓」與「綠」為主題整合設計，注入自然意象，讓員工擁有快樂工作的舒適環境。

簡設計師分享，就算空間大部分都是方正的，自己也會從「圓」的角度去思考，因透過此一手法，不僅能呈現圓融、圓滿的氛圍效果，更可跳脫固有框架，達到自身最重視的理念——要做「平衡」，而非只是對稱的設計。「不只是硬裝，色彩、軟裝等等，都是完成『平衡』的要素之一。」如她另一件作品《墨藝藏金》，金屬燈飾的巧妙妝點，點亮了業主喜愛的墨韻基底，使深色裝潢不顯暗沉擠迫，反而醞釀出滿滿的詩書氣息，而此份東方風采，又與西方時尚家具形成恰到好處的對比張力，從而引發不分國界的美學共鳴，得到杜拜國際專業室內設計大賽、美國MUSE Design Awards等專業評審的一致好評！

（圖）簡兆芝室內設計作品《墨藝藏金》

正向面對 從挫折累積經驗

收穫如此廣大的掌聲迴響前，簡設計師早已於設計領域投入近30年的心血，每天工作往往超過12小時。她坦言，做設計一開始真的非常辛苦，一定會經歷過付出很多，卻沒有得到相應成果的時候，然而自己卻認為，只要把每件事情都做到最好，這些努力的過程本身，就是獲得成就感的最佳方式！於是將「正向面對，就會有熱情」作為信念，始終抱持積極的心情，去迎接每一次挑戰。

她接著說道，建立「堅持到底」的態度，與當初考研究所、建築師的多次失利有關，而也正是這些挫折，帶來許多重新自我反思的機會，「建築師考試我考了3年，每次被擋的科目，都是我最拿手的都市設計！」百思不得其解之下，簡設計師決定換個角度思考，放下過去對設計考試的成見，不再把畫圖題看得比申論題重要，而是該兩者並進，於是找出考古題一一練習，那年才終於順利通過考試。經過這次經驗，她明白了「理論」和「實作」相輔相成的必要，不論是作為建築師或室內設計師，只要忽略了最基礎的環境分析，往往就會被困在表面的「形」和「材料」，無法更進一步思考。

（圖）簡兆芝室內設計作品《酌藝》

家人支持 從小養成細心

問起簡設計師，是否曾因對夢想的堅持，因此不得不放下什麼的時候，她稍作沉默後，有些感慨的回答，這些年失去最多的，就是和家人相處的時間，「我能對這份工作堅持到底，除了興趣之外，家人也是很強大的後盾。」不論是因開會而缺席參與家庭活動，或在聚餐時仍不斷地接電話、處理公事，父母與姐姐、姐夫卻都從未抱怨，反倒給予滿滿的支持與鼓勵，讓自己更有信心，沒有後顧之憂的踏上尋夢旅途。

而在訴說感謝的同時，簡設計師也表示，現在投身室內設計能成功，是因母親要求家中孩子都要做家務，從而自幼便培養了細膩的個性，以及對居家生活的敏銳度，「我有很多知識，都是在親身打掃後觀察、累積而來的。」她笑著舉例，在自己細心清洗下，自家浴室的磁磚二十年來從未長霉，因此從事設計之餘，遇上不知道該如何維護家宅的業主時，還可與其分享保養祕訣，一同協助維護每件獨一無二的作品。

（圖）簡設計師透過跨界對談，與中國科大室內設計系李東明主任，一同交流分享如何透過教育，達到設計「學界」和「業界」的無縫接軌。

走入校園 回饋成功心法

如今專業廣受多方肯定的簡設計師，在幾經思量後，決定將公司逐漸改作合夥制，「因為再過幾年，現在比較年輕的同事，就會到經驗和事業的巔峰期，是時候必須慢慢交棒給他們了。」而預備逐步退休的自己，則會將重心轉向教育，將自身經歷的扎實、正統設計訓練，回饋給學界，「現在是什麼都講求『快』的年代，所以很多學生會疑惑，為什麼設計要做這麼久？到底是在堅持什麼？」在看過許多同行打退堂鼓，或把設計當做例行公事的「上班」對待後，她決心把業界的現實面和工作態度帶入校園，期許能拉進兩者間的距離，進而形成正面循環。

「學生就像業主一樣，都想要完成的設計理想，而我則是幫助他們『一起』完成。」簡設計師回憶，去年於中國科大擔任畢業班導師時，有位學生一直逃避作業，也不來上課，但自己並沒有按校規直接把對方當掉，而是在基於同理創作撞牆期的心情下，陪伴他一一理清思緒，討論構想，最終在短短兩個星期中，那名學生做出來的作品成果相當優秀，甚至被學校推薦參加德國紅點設計大獎！「我從來不會試著去改變學生的想法，」她道出自身的教學理念：「我只是希望他們，要學會對自己的想法負責。」

為設計專業投注了三分之二的人生，簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 依舊懷抱熱忱，不僅嚴謹要求作品美學，更將這份熱愛，以及一路走來的累積經驗體悟，傳遞、分享給年輕學子與團隊夥伴們；誠如簡設計師所說，做室內設計，是自己來到這個世界的使命，而她也正在將此一使命持續發揚光大，拓展至更多的面向與層次，即便日後逐漸退居幕後，相信各地埋下的希望種子，依舊會不斷地成長、茁壯。

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