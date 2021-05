2021MUSE Design Awards 《晨煙暮靄》、《泝流光》勇奪金獎榮耀！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates(IAA)主辦,以發掘全球設計繆思為宗旨,為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台,每年嚴格的評分標準,吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

詠絮室內設計 於作品《晨煙暮靄》中,將天地意象融入場域、破除公領域的隔閡,搭配沉穩的灰調,成為舒適的宅邸,而《泝流光》一作,則是在同色系裡透過各材質的搭配,變幻豐富迷人的居家空間,展現團隊非凡的設計的同時,也在此次2021的賽事雙雙獲得「居住空間類別」「金獎」榮耀!

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司,詠絮室內設計團隊,三十年裝修經驗,詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角,擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級,各有專業,對設計工程盡心盡力;細心諮詢,為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》

2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》

2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎

金獎作品《晨煙暮靄》

▲暗色大理石電視牆增塑書房的沉著,佐以淺褐色木質傢俱,呈現穩重質樸的和室氛圍。

▲餐廳的桌面採用深色大理石桌面,搭配較有份量感的燈具,加強形塑沉穩氛圍;步入吧檯區,黑白交錯的天花板,增添視覺的色彩變化,淺色石材的檯面,以輕巧的吊燈妝點,創造俐落輕盈感。

▲進入主臥室,米色調浸潤休息場所,予人舒緩輕鬆的視覺感受;衣帽間使用灰玻璃,除具備通透感,亦與床榻區隔鮮明,並為整體空間再添材質變化。

▲大膽選用藍色作為孩童房的主調,除了點亮空間,更與孩童的活潑性格呼應;造型壁面崁燈、不規則的線性溝槽壁面,以及造型鐵件,不複雜又跳脫常規,為空間紋理增添趣味。

金獎作品《泝流光》

▲清水模沙發背牆與克羅帝大理石並陳,同時和具備鮮明輪廓、條紋的普羅旺斯大理石相對應,在材質間自在翻玩,創造跳脫框架的飽滿空間肌理。

▲於一片全白色的廚具,與噴漆造型白牆的環繞下,深色實木皮天花的運用,營造區位中的溫潤感,也使得空間表情不致單一乏味。

▲樓梯口牆面,使用實木貼皮與具原始風的仿板岩石板,進入餐區左側的壁面為鏡面造型拼貼牆面,最後則為同樣陳貼灰鏡的電梯牆,風格上兼具樸質、現代的多樣氛圍。

▲床頭背板使用異色塊拼貼的皮革裱布,而床鋪對面為實木貼皮木板,搭配薄面皮革裱布,齊整縫線更顯質感。

▲孩童房正對床頭的牆面,上為仿舊感處理木板拼貼,下為面貼壁紙,以多元材質的選配、有別於他室沈穩大氣的淡色木質調,顯出不同他人的風格。

▲書房天花順應建築斜屋頂,做斜拼造型;實木直紋貼皮的壁面,與棉麻料遮簾的陳設,顯得全室通透清爽。

