2021MUSE Design Awards 《晨煙暮靄》、《泝流光》勇奪金獎榮耀！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。
詠絮室內設計 於作品《晨煙暮靄》中，將天地意象融入場域、破除公領域的隔閡，搭配沉穩的灰調，成為舒適的宅邸，而《泝流光》一作，則是在同色系裡透過各材質的搭配，變幻豐富迷人的居家空間，展現團隊非凡的設計的同時，也在此次2021的賽事雙雙獲得「居住空間類別」「金獎」榮耀！
詠絮室內設計
公司簡介
台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。
YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.
Each designer is the leading role of this brilliant team.
Take possession of 30 years of decoration experience.
Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.
設計理念
我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。
Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.
As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.
得獎紀錄
2021 美國 MUSE Design Awards - 雙金獎《晨煙暮靄》《泝流光》
2020 英國 LICC - Official Selection《靚境》《晨煙暮靄》
2020 中國 金堂獎 - 年度傑出住宅公寓空間《泝流光》
2020 TOP100中國菁英設計師大賽 - 中國家居百大設計師
2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎 - 獲獎
金獎作品《晨煙暮靄》
金獎作品《泝流光》
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