2021 MUSE Design Awards 許捷甯暖心空間「銀」得三獎！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards 由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

由簡約舒適為出發點， 艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 以結合藝術元素的北歐家宅 《漫步光廊》，與滿足夫妻二人和愛貓溫馨生活的 《輕思・享漫》，展現為居者量身打造幸福空間的貼心設計，雙雙獲得「居住空間類」銀獎；而另一居家辦公作品 《璨光》，則展現合宜配置的格局規劃，流露禪意十足的日式格調，獲得評審青睞，拿下「複合式空間類」銀獎榮耀，如此亮眼的佳績，為品牌創下嶄新的國際里程碑！

艾美幸福設計

設計總監 許捷甯

公司簡介

艾美幸福 藝起幸福

幸福，是一個人的需求得到滿足，而產生的喜悅感，是人們希望長久保持的心理情緒。艾美幸福依循客戶需求，以簡約舒適的感受為出發點，規劃並打造出專屬於居者的幸福空間，使美學觸角透過設計感動人心。

艾美幸福 全力以赴

除了細膩的施工品質，

艾美幸福在設計上也不斷突破創新，將對於設計的熱忱透過作品傳遞，化情感於家居場景，融精神於商空領域；此外，為滿足業主所需，艾美幸福更提供多元的服務項目，由細節至整體全面照護，貼心且完善地孕育美好境地。

設計理念

因應每位使用者的需求及案場條件，在面對不同空間時皆轉換至全新心態，悉心自每一次互動中擷取重要資訊，務使業主的理想藍圖化為實際畫面，呈現獨一無二的幸福居所。

品牌核心價值

1.改變的力量——

完美幻化Before & After，以質感作品換取真心笑容，忠實呈現理想居家與商空場景。

2.專業、溫柔、堅持——

業主的反饋是成就感的來源，從良好的溝通中取得雙方共識，並提供新穎的設計想法，最終創造彼此皆能滿意開懷的圓滿結果。

3.自然舒適的美學生活——

剖析空間用途，以基本的舒適需求為原則，打造精緻生活場域。

獲獎紀錄

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《漫步光廊》

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《璨光》

2021 美國 MUSE Design Awards 銀獎 - 《輕思·享漫》

2020 台灣 中華工商經貿科技發展協會 第19屆品質金像獎

2020 中國 2019-2020年度亞太華人設計華騰獎 住宅公寓空間類 金獎

2020 中國 她設計獎(Hers Design Award) 年度優秀空間 -《漫步光廊》

2020 杜拜 迪拜國際專業室內設計大賽 住宅空間類 優秀獎 -《漫步光廊》

2020 中國 APDC亞太設計菁英邀請賽 住宅空間類 佳作 -《漫步光廊》

銀獎作品《漫步光廊》

▲因應屋主喜愛的輕盈視感，選以Spiver義大利礦物塗料，延請職人畫師在近三米寬的客廳電視牆上，描摹雪白銀狐大理石質感，墨韻濃淡有致，紋理恣意奔放。

▲由莫蘭迪色妝點的軟件，搭襯金屬元素適度點綴，調和色彩的深淺明暗，交織線條組構變化，為平實的日常注入一絲律動感。

▲彷如蒙德里安的幾何構圖，成為家屋的視覺端景，呼應客廳背牆的直幅掛畫，意趣橫生饒富興味。

▲主臥回歸純粹靜謐的休憩質調，以大片留白立面搭載圓弧造型天花，應和新婚夫妻的圓融情感，並在床頭板與天花兩處嵌入間接照明，暖喣黃光散落米褐色基底，傳遞柔和靜謐的空間心緒。

銀獎作品《輕思・享漫》

▲天花板多做一層弧形層板燈，將業主夫妻溫和圓融的個性注入家宅，並流暢導引視線至電視牆，彰顯特殊的石紋肌理。

▲為方便客人走動，靠牆的餐櫃，可收納旋轉餐桌與多張椅凳，並將近門一側的櫃角斜切，使量體不會過於方正笨重。

▲配合貓咪攀爬穿梭的習性，臥室門片皆設有貓洞，客廳電視牆亦與貓道結合，加裝可自由拆卸、移動的木質層板，以及位於制高點的貓窩。

▲沙發背牆上，掛有女屋主喜愛的金屬壁飾，其亮眼的藍綠與金色，也分別轉作牆面淺藍灰，以及沙發大地色，藉色彩飽和度的差異，相互襯托、融合。

▲化妝鏡藏入中間櫃門內側，讓梳妝台平時可作為書桌使用，而其透明的檯面與格狀抽屜，則方便女主人挑選、欣賞首飾收藏，同時為厚實的木質基調，增添通透視感。

銀獎作品《璨光》

▲書桌與睡臥區之間，輕鋼架做底的隔間，以溫柔沉靜的灰藍色系包藏各式線路，其厚度留有日後加裝框架的空間，也使睡臥區具備安心倚靠的部分。

▲木質架高區雖作休憩，實則可彈性利用、設有桌椅、臥榻等休閒機能，作為私人的安身之所，或是朋友來訪時的另一聚會場所，辦公疲累，便可到此小做休憩。

▲目光落於鮮黃色沙發，活潑明亮的軟裝配置展演生活充滿活力的一面，搭配前方古銅金金屬腳、石紋面板質茶几，顯出多元化的選材氣質。

▲軌道燈修飾大梁線條，分別暈亮客餐區不同角落，圓球藤狀包覆燈，帶日式風尚，投注靜謐沉穩光源，照映下方兩椅一凳；凳子方便挪移，也使位於對面的使用者能直接觀看窗外景緻。

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