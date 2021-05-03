2021 MUSE Design Awards 徐汎羽銳不可擋勇奪金獎！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

羽築設計 徐汎羽 設計總監 於作品《光．鈦》中，運用灰調為主軸，透過不同材質線條所產的豐富變化，呈現個性化的住宅場域，並獲得本屆賽事的肯定，奪下「居住空間類別」的金獎榮耀！

公司簡介

羽，吉光片羽，蒐集美好片刻。築，築夢而生，實現美好想像。羽築設計誕生於2018年，跨足室內規劃、景觀設計、家具選配；從戶外到室內，由硬體至軟裝，空間整體貫穿呼應，繪製出家的夢想藍圖。

我們始終秉持著對設計的熱情與專業，以適切的預算規劃、合宜的空間安排，及滿足居住者需求的個性風格，量身訂做專屬場域；因此每一件作品，都獨一無二，有溫度、有內蘊、有故事。

設計理念

空間以不同樣貌，展現質與量的變化關係，設計以相同心念，創造人和場域間的互動。

每一件作品，都是一幀有故事的照片，含藏生活的本質、居者的需求及習慣，在有限空間裡，充滿無限的想像延伸。

我們亦如實展現，空間的真實與可塑性，引入風、光、水等元素，重新定義擘劃，整合成為人與自然互動的文本，從而譜寫貼近人心的設計篇章。

得獎紀錄

2021 美國 MUSE Design Awards 金獎 - 《光・鈦》

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銀獎 - 《隱・敘》

2020 義大利 A'Design Award 銅獎 - 《光・鈦》

2020 中國 金堂獎 年度傑出住宅公寓空間 - 《隱・敘》

2020 英國 Outstanding Property Award London Honorable Mention - 《隱・敘》

2020 中國 金外灘獎 最佳居住空間 入圍 - 《光・鈦》《原・靜》

金獎作品《光・鈦》

▲選用黑白相間的大理石紋電視牆，奠定場域沉穩基底，天花板則採以鍍鈦框塑範圍，搭配局部鏡面投射，圍塑空間中的華麗之感。

▲屏風以鍍鈦鐵件鑲嵌灰玻與黑白石紋，創造視覺上的鮮明，除了建構場域分界，同時帶有展示效用，在半通透的立面上，呈顯隔而不隔、界而未界的空間表情。

▲男孩房的重點落在天窗的設計，與櫃體的線條造型，以因應個性化空間的呈顯，使臥房在保有休憩機能同時，更營造生活的意趣；無接縫水泥粉光地坪，經久耐用、容易清潔，當三面開窗的光照落地，頓時輕盈無壓，回歸單純憩所。

▲主臥以典雅輕奢為主調，電視櫃採鱷魚紋皮革貼皮，搭襯鍍鈦線條把手，其清淺質調延伸至輕盈的白色木皮地面，與臥眠區的沉著氛圍平衡相偕。

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