2021 MUSE Design Awards 李翊菲魅力風潮席捲鉑金大獎！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。
每每於作品呈現華麗絕美視覺饗宴的 愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監，以精心鋪排軟裝、硬體工藝，引入大量外部自然光源，高雅細膩如精品飯店的住宅《靚麗采瑩》，拿下此次「家居裝飾類」鉑金獎與「居住空間類」金獎；同時另案私人會所《湛藍靡麗》，亮麗鏡面與水晶的巧妙布置、多元材質與沉浸感十足的場景包裝，亦大大吸引評審目光，豪奪「商業空間類」鉑金獎與「家居裝飾類」金獎，於本年度的MUSE Design Awards大放異彩！
設計總監 李翊菲 CoCo Lee
學歷
法國學苑
公司簡介
愛，將設計的熱情、愛化為生活感動；丽，以綺麗調性傳達空間溫度。
愛丽設計
繽紛絢爛空間的魔幻大門隨時為您敞開。
燦爛動人的設計，等待進門的業主隨時掇取，讓璀璨亮麗的創意思維實踐於空間內。
經由反覆雕琢精微之處，一幅幅場域的美麗織錦躍然現於眼前，夢中的瑰麗之境不再只是幻想篇章，每景觸手可及；打造經典，更創造菁艷作品典雅層次，是愛丽持之以恆的目標。
設計理念
設計師存在的意義，為實現業主的理想空間，透過每一次嶄新的挑戰，突破各式設計關卡，展現深達人心的魅力場域，而這也是我們一直以來邁進的方向。
專擅當代時尚風格，審美素養齊平國際，氣質不受潮流侷限，精準詮釋素材調性，促使設計細節相映生輝，兼又保有本質韻味；大膽融合運用各式媒材，滿足商空私宅各種需求。
懷抱透澈本心，推敲琢磨業主潛藏願望，創新感官美學體驗，愉悅的情感粒子層層吐露於量體內殼，生成珍奇美好景緻，形塑一件件值得珍藏的美好設計。
獲獎經歷
2021 美國 MUSE Design Awards《湛藍靡麗》榮獲 商業空間類 鉑金獎
2021 美國 MUSE Design Awards《湛藍靡麗》榮獲 家居裝飾類 金獎
2021 美國 MUSE Design Awards《靚麗采瑩》榮獲 家居裝飾類 鉑金獎
2021 美國 MUSE Design Awards《靚麗采瑩》榮獲 居住空間類 金獎
2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《湛藍靡麗》榮獲 商業空間類 金獎
「家居裝飾類」鉑金獎與「居住空間類」金獎作品《靚麗采瑩》
「商業空間類」鉑金獎與「家居裝飾類」金獎作品《湛藍靡麗》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言