2021 MUSE Design Awards 李翊菲魅力風潮席捲鉑金大獎！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

每每於作品呈現華麗絕美視覺饗宴的 愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監，以精心鋪排軟裝、硬體工藝，引入大量外部自然光源，高雅細膩如精品飯店的住宅《靚麗采瑩》，拿下此次「家居裝飾類」鉑金獎與「居住空間類」金獎；同時另案私人會所《湛藍靡麗》，亮麗鏡面與水晶的巧妙布置、多元材質與沉浸感十足的場景包裝，亦大大吸引評審目光，豪奪「商業空間類」鉑金獎與「家居裝飾類」金獎，於本年度的MUSE Design Awards大放異彩！

設計總監 李翊菲 CoCo Lee

學歷

法國學苑

公司簡介

愛，將設計的熱情、愛化為生活感動；丽，以綺麗調性傳達空間溫度。

愛丽設計

繽紛絢爛空間的魔幻大門隨時為您敞開。

燦爛動人的設計，等待進門的業主隨時掇取，讓璀璨亮麗的創意思維實踐於空間內。

經由反覆雕琢精微之處，一幅幅場域的美麗織錦躍然現於眼前，夢中的瑰麗之境不再只是幻想篇章，每景觸手可及；打造經典，更創造菁艷作品典雅層次，是愛丽持之以恆的目標。

設計理念

設計師存在的意義，為實現業主的理想空間，透過每一次嶄新的挑戰，突破各式設計關卡，展現深達人心的魅力場域，而這也是我們一直以來邁進的方向。

專擅當代時尚風格，審美素養齊平國際，氣質不受潮流侷限，精準詮釋素材調性，促使設計細節相映生輝，兼又保有本質韻味；大膽融合運用各式媒材，滿足商空私宅各種需求。

懷抱透澈本心，推敲琢磨業主潛藏願望，創新感官美學體驗，愉悅的情感粒子層層吐露於量體內殼，生成珍奇美好景緻，形塑一件件值得珍藏的美好設計。

獲獎經歷

2021 美國 MUSE Design Awards《湛藍靡麗》榮獲 商業空間類 鉑金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《湛藍靡麗》榮獲 家居裝飾類 金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《靚麗采瑩》榮獲 家居裝飾類 鉑金獎

2021 美國 MUSE Design Awards《靚麗采瑩》榮獲 居住空間類 金獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《湛藍靡麗》榮獲 商業空間類 金獎

「家居裝飾類」鉑金獎與「居住空間類」金獎作品《靚麗采瑩》

▲沿著上下呼應的菱形地磚與天花板方向看去，是一面玻璃端景牆，其呈現屋主喜愛的克林姆畫作，強化浪漫的藝術質感與空間個性。

▲客廳的兩面主牆的大理石皆經細心挑選，其對稱的V型石紋，具有延伸整體空間感的效果，大氣包裹各種軟裝，讓多元質地皆可盡情展現個性。

▲廚房之間，則以印有古典花卉紋路的茶玻相隔，製成具防夾功能的電動感應門，兼顧餐廚區的安全與設計感。

▲此牆面為餐廚區的主視覺，牆後左右分別通往客房與書房，兩側暗門皆以義大利琉璃壁布、鍍鈦金屬、小雕刻白以及金紗夾玻璃膠合而成，藉由對稱造型與半透視的亮光材質，滿足裝飾需求。

▲衛浴間皆選用白色系石材作為統一基底，再利用水晶玉、藍絲絨萊姆石與大理石特殊的自然紋理，使衛浴風貌各異，極具質感特色。

「商業空間類」鉑金獎與「家居裝飾類」金獎作品《湛藍靡麗》

▲外觀使用鐵件及線條，為古典與現代工業複合的風格定調，牆面壁燈網拼接雙層大理石，增加落地玻璃窗的層次感。

▲多種造型座椅以區域分類，方便賓客三五成群的品酒或閒聊；凹陷設計為天花板添加深淺變化，佐以明鏡挑高視覺感受。

▲時尚的金色流蘇造型燈，與同色系網狀鐵椅相呼應，襯托出深木色長桌的典雅氣息。

▲垂墜的上下二層藍色絲絨布料，與上方大型水晶燈共同形塑劇場意象，以此提升秀檯表演的隆重感，將活動高潮與賓客目光皆聚焦於此。

OPEN Design 動能開啟傳媒