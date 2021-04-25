2020 LICC英國倫敦國際創意大賽 黃威郡、卓玲妃經典三作再現絕美風華！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

全球指標性設計大獎London International Creative Competition （英國倫敦國際創意大賽，簡稱LICC），自2006年開展至今，已有十四年歷史，每年皆向65國的設計好手發出邀請，藉由評選出當中佼佼之作，引領建築、繪畫、影像等11大創作領域齊步向前，參賽作品除了能與各國大將切磋，更能得到將作品展示於世人眼前的大好機會！

以細膩的人文視角，創造空間幸福溫度，叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 於作品《Quiet and Elegant》、《墨染植境》中，分別展演出華美的東方底蘊宅邸，以及俐落大氣的辦公室空間，更在《Infinite Creativity》概念一作中，透過建築的氣度表現，打造別具一格的企業風格，三個不同氛圍的作品皆獲得評審喜愛，並風光拿下「室內裝飾官方評選」大獎！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，

我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，

將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。

格局配置——串起空間與人之間的互動。

透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，

一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，

構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2020 中國 PChouse Award 私宅設計大獎《Quiet and Elegant》- 年度BEST100作品獎

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

獲獎作品《Quiet and Elegant》

▲視線隨著天花樑柱，一路延伸至後方餐區，天花板以異材質同色系，與之作為區隔，呈顯不同空間尺度。又另外加裝鍍鈦支架，指向後方寬敞的景觀陽台，再一次堆疊層次，彰顯空間向度。

▲位在廊道轉角處的多功能間，以通透的玻璃門片，創造半開放式的場域連結；考量親戚來訪入住需求，因此將櫃體結合床鋪，滿足書房與客房，兩種性質的彈性運用。

▲主臥房色調與起居空間遙相呼應，低調沉靜的色彩，回歸場域休憩本質。其中增設的修飾大樑，沿著天花板落地，彷彿一道景框，框塑出空間情境。

▲孩童房延續屋主喜愛的木質語彙，以打造小孩的夢想空間為念，透過樹屋意象，及輕淺色彩，滿足孩子們的想像與童趣。

獲獎作品《墨染植境》

▲因應場域原有的良好採光條件，因此在燈源配置上，不做過多的裝飾，而以 簡約俐落為主軸。

▲有別於開放辦公區域降低天花板高度，董事長室則拉升視感，創造敞朗開闊 的視野。重點背牆則選以深色皮革面的系統板材，呼應管理者成熟穩重的外在 形象。

▲僅以輕薄鐵件展架作為隔間，隔而不隔、界而未界；並於牆面設置灰鏡，兼 具穿透延伸的視覺效果。

獲獎作品《Infinite Creativity》

▲從入口迎面而至，兩排的A型列柱，以金屬鍍鈦搭載燈光照明，產生由戶外投射進來的視覺效果，彷彿進入外星宮殿般的既視感。

▲將企業總部想像成航空母鑑，總裁辦公室便是指揮艙，我們在天花板上，選用星空紋理的大理石材，搭配環繞的光束與鏡面反射，呈現宇宙浩瀚無垠的廣闊意象。

▲作為影音娛樂用途的VIP招待室，延續整體空間的太空艙概念——八角形的天壁，以不同形式材質混搭，搭襯地坪材質的反射效果，視覺上更顯神秘奇幻。

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