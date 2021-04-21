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漸層純白藝術美宅 美式簡約風格摩登雅緻

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

純淨輕拂而過，綻放於漸白之間。本案作為獨住女性的居住空間，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 透過擅長的美式簡約風格，串連一致色彩元素，雅緻點綴其中，並配置簡單的收納，給予獨特的俐落感，呈現一處宜人舒適宅邸。

基於明淨調性，天地之間於白底加以泥灰原色，同時除去繁瑣線條、線板，在放眼一片白色的櫃體、門立面時，也讓視感擁有清爽、層遞感受，而在鍍鈦金屬等豐富色澤的襯托下，更是替場域增添特色魅力，並讓「人及空間」中嚮往的高雅，成為日常生活美好的一部份。

客廳、書房——澄澈層疊 映現舒心

步入客廳，開放式的公領域於顏色、質材上湧現通透感，從地坪的薄板磁磚延伸至天花，純淨色調展露無遺，美式簡約風格映入眼簾；陽光透過遮光窗簾，灑落全室，悠閒氣息徜徉其中。場域中間的昏灰色布沙發，對稱同色系的立面，在大片白色面積之下，堆疊鋪敘出空間的層次，而一旁的木石特製書桌，則令屋主得以隨著腳步恣意行事，回家即能舒心自在。

餐廳——繽紛彩調 浮現經典

餐廳延續公領域的淨白風格，由大理石中島帶領空間的精緻感，其暗橙色的餐椅，更為空間盛開四季如春的色彩，抬頭一望，黃金交織皚白的造型吊燈，隨著天色漸暗，點亮一桌美味佳餚；通往廚房的門扉，裝飾壓花玻璃，隱藏式的設計手法，維持整體空間的簡潔格調。

臥室——圓緩之境 沉靜時光

踏入臥室，旋即可見諾曼第百葉門窗的裝飾，讓美式情調呼之欲出，而溫煦的木質地坪搭配棉麻床鋪，則使空間匯集生活的溫度，更讓屋主於休憩片刻能沉澱自己；場域與梳妝室的間隔處，幻化為圓弧，呼應置物層架及鏡面，三者之間皆呈現簡約本質，讓屋主步入便能體會寧靜安逸。

R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 將簡潔的美式風格規劃於70坪豪宅內，捨去多重的量體，並將強硬的線條轉化為柔軟圓弧，同時妝點黃、橙、藍軟裝顏色，在空間形塑一覽無遺的視覺享受，打造精緻的藝術美宅《清雅苑》

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