2020金堂獎 鍾富安夢幻鋪敘驚豔全場！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
金堂獎2010年正式起航於北京，致力推動「設計創造價值」的主題，歷經十年發展，已全面覆蓋中國大陸五百萬設計師人群，成為最具影響力的室內設計盛事之一。而今年參賽的4240件作品，經嚴格評選後，500件作品脫穎而出，成為金堂獎2020年度傑出設計，僅11%的獲獎率，足見獲選者的優秀實力！
川寓設計 鍾富安 主持設計師 將座落熱鬧街區的甜點店《法藍金點》，鋪敘以品牌代表色皇室藍及香檳金，搭襯充滿甜蜜糕點聯想的特色軟裝，滿足食客視覺與味覺的狂想曲，獲得此次金堂獎「年度傑出餐飲空間設計」評選，響亮品牌聲譽！
川寓設計
主持設計師 鍾富安
公司簡介
「川」，河流，文明的起源，亦是文化、藝術的起點。「寓」，居所、寄託，將客戶的情感需求，依託於空間；川寓設計，川流不息、託物寓興。
成立十餘年來，我們的熱忱從不止息，始終秉持著豐厚的實作經驗，專注耐心傾聽與用心溝通，參透使用者所期盼——
透過專業的整合思維及全面規劃，包羅建築、商業、住宅空間設計，與家飾選配、展場策劃等項目，量身訂製多元且完善的服務流程。
在不斷創新求變的路上，我們仍重視生活經驗的累積、流行資訊的更新及各種能力的培養；以至每一位客戶皆能託付信任，在執行過程感到放心，於售後服務感受貼心；讓每個人身有所棲、心有所寄。
設計理念
空間擁有許多可能性，但始終離不開人的元素，將生活、情感、經驗串連，進而達到彼此間的共鳴。
感 動｜
我們相信設計會使人感動，透過使用者的參與和溝通，傳達空間的純粹本質。
互 動｜
注重人與生活、環境間的互動關係，引導空間回歸使用者需求，將所思、所願、所愛，予以重新定義。
心 動｜
人與生活、場域的組合，建構起空間的任何可能性，用設計實踐心之所向、身之所往。
獲獎紀錄
2020 台灣 華人金創獎《法藍金點》- 餐飲空間類 金獎
2020 Novum Design Award《法藍金點》- 金獎
2020 Novum Design Award《光艦歲華》- 銀獎
2020 APDC亞太設計菁英邀請賽《Hey Buddy！Let's Eat！》- 餐飲空間類 佳作獎
2020 迪拜國際專業室內設計大賽《光艦歲華》- 住宅空間類 銅獎
2020 MUSE Design Awards《法藍金點》- Platinum Winner
2020 MUSE Design Awards《Hey Buddy！Let's Eat！》- Gold Winner
2020 SPARK Award《Hey Buddy！Let's Eat！》- Finalist
獲獎作品《法藍金點》
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