2020 PChouse Award私宅設計大獎 鄭抿丹1%機率奪得年度BEST100

【本文由OPEN編輯部撰寫】

PChouse Award私宅設計大獎，是由大陸權威家居媒體PChouse太平洋家居發起的私宅設計年度評選活動，以傳遞創意價值，品味生活美學為宗旨，致力於表彰在私人住宅設計領域，做出傑出成績的設計師設計機構。而本屆大賽年度BEST100的私宅設計作品，更是從參賽的8700多個作品中脫穎而出，其透過不同形式、風格展現屬於這個消費多元化的時代裡，人們對生活的期許，並在空間的設計佈局，展現設計師對當下生活的反思與重構，對未來居住空間的探索與思考。

無論坪數大小，風格情境皆能自然轉換，並化為業主心中的夢想藍圖，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 於《Slow Soul》一作中，更將此心念完美發揮，且在業主的主動要求下，場域以「整體清爽」作為放大的視野效果，使全室風格純淨無壓，而如此擁有生活品味的設計主軸，使該作獲得2020 PChouse Award評審喜愛，在8700多個作品，得獎機率只有1%的狀況下，成為年度BEST100作品，驚人實力有目共睹！

鄭抿丹 設計總監

公司簡介

自2013年創立至今，始終堅持於品牌初衷，不為曝光或炫示技法而建構，專心致志於鋪敘業主所需，用心聆聽需求取向，只為完美呈現理想家居場景。

因應業主需求精進技法，駕馭商空、住宅等各式場域。無論坪數大小，風格情境，皆能自然轉換，化其為優美設計手筆。透過縝密溝通及討論，理解業主生活背景，實踐夢想空間於眼前，創造其專屬的生活語彙。

設計理念

視需求導向為首要考量，重視工程品質，目標在提供安心場所前提下，完成業主交付的生活未來藍圖。

將「他所」視為「己所」，用心規劃每一細節，於空間中散佈美學及品質堅持，同時注重機能的展現與劃設，創造專屬業主身心靈的對話境地。

獲獎紀錄

2020 英國 Outstanding Property Award London 《珀・影》- Honorable Mention

2020 美國 Muse Design Award《珀・影》《異境同遊》 - 雙金獎

2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》 - 金獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》 - 銅獎

2020 中國 她設計獎《Slow Soul》 - 年度優秀空間設計

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》 - 雙佳作

獲獎作品《Slow Soul》

▲木作櫃體替室內做部分遮掩、增添隱私感，使公領域和臥房處與玄關稍作區隔，有隱蔽之效。

▲相較於一般將夾層鋪滿的設計方式，為使空間看起來更加寬闊，本案夾層在屋中佔比不高，除了減去可能帶來的壓迫感，也兼具小遊樂區以及未來彈性劃設區域用的兩種用途。

▲樓梯間不僅被妥善規劃為書櫃及展覽層架，位居最高的梯間下區域更被設為具門片的收納場所，活用場域，也減去設置歸納用空間時的視覺效果過滿情形。

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