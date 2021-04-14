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私私併第二例？北醫大擬併康寧大學 教師爆「勢在必行」

2020金堂獎 陳逸群、鍾馥如多元美學閃耀群倫！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

金堂獎2010年正式起航於北京，致力推動「設計創造價值」的主題，歷經十年發展，已全面覆蓋中國大陸五百萬設計師人群，成為最具影響力的室內設計盛事之一。而今年參賽的4240件作品，經嚴格評選後，500件作品脫穎而出，成為金堂獎2020年度傑出設計，僅11%的獲獎率，足見獲選者的優秀實力！

善於巧妙編排各式風格的 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，懷抱取材自Art Deco概念的《方程的總和》，展露華麗卻不虛浮、暗藏金色質感的策略顧問公司，多元風貌獲金堂獎「年度傑出辦公空間設計」獎項，為團隊的大獎紀錄再添一筆佳績！

十硯設計

陳逸群Lawrence 設計總監

鍾馥如Fran 負責人/總監

設計總監介紹

陳逸群Lawrence 設計總監

學歷：

舊金山藝術大學室內建築設計碩士

法國巴黎大學 建築美學課程研究

經歷：

KnH Architectural & Design Consultant. Taipei / 設計助理

成舍設計 / 設計總監

大葉大學空間設計系 / 講師

十硯設計 / 設計總監

中國科技大學空間設計系 / 講師

鍾馥如Fran 負責人/總監

學歷：

舊金山藝術大學室內建築設計碩士

經歷：

成舍設計 / 設計副總監

Interior Designer of Su Development / 設計師

Designer of Bellusci Design / 設計師

十硯設計 / 總監

公司簡介

硯，心之介，德之操，藝之媒也⋯⋯文人以文立言，以硯傳思達藝，硯有名則貴，硯上鐫刻文辭，傳達硯主內心獨白與座右銘，卻不過分張揚。

十硯設計透過與業主溝通，加以自身的室內設計專業，建構富想像力的理想空間，將設計的精髓體現於豪宅與商辦的劃設。

無論於虛擬螢幕抑或現實場域，皆追求細節的完滿與堅持，一筆一畫，方寸之間，處處傳遞圓融完善的設計信念。

設計理念

以業主需求為首要考量，依據案場調配相應元素，落實想像畫面於現實空間在場域中暗藏設計亮點，換來每一次的驚艷亮相！

源自於對設計的堅持，孜孜不倦只為創造完美結果，深思空間、人與周遭的連結，自時空脈絡萃取必要成份，於構想藍圖後，研究實際作法，側重於呈現獨一無二的質感場所。

獲獎作品《方程的總和》

▲運用圖騰編排的方式點綴空間，加以幾何形狀搭配，低調華麗，暗藏金色質感，使空間的風格不受侷限。
▲運用圖騰編排的方式點綴空間，加以幾何形狀搭配，低調華麗，暗藏金色質感，使空間的風格不受侷限。

▲不加修飾的灰黑質地天花管線、梁架，與一旁白色及原木色的天壁，形成視覺上的衝突對比，典雅卻具備粗獷特質，兩者反差使人彷彿置身魔幻場景。
▲不加修飾的灰黑質地天花管線、梁架，與一旁白色及原木色的天壁，形成視覺上的衝突對比，典雅卻具備粗獷特質，兩者反差使人彷彿置身魔幻場景。

▲VIP室兼主管辦公室的天花板，選用更有風格突破性的幾何燈柱，同時以中國窗櫺為發想，融合空間主人之收藏，將幾何方框作為風格鏈結，避免感受上的直接衝突。
▲VIP室兼主管辦公室的天花板，選用更有風格突破性的幾何燈柱，同時以中國窗櫺為發想，融合空間主人之收藏，將幾何方框作為風格鏈結，避免感受上的直接衝突。

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