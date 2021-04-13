【專訪】三角建構品牌核心力！ 傳遞藝術設計脈絡

【本文由OPEN編輯部撰寫】

後疫情的時代，對於室內設計來說，出現什麼變化？本次OPEN團隊邀請到 京璽國際 周彥如 設計總監 接受訪問，除了談論大環境下的影響，長期奔波於海內外專案的他，忙碌之餘，有時間能規劃品牌不同於業界特別的活動，並藉由線上直播及課程活動，不僅傳遞其核心價值，更延伸設計、管理、執行力，讓更多人看到京璽國際的美學、內涵！緊接著，讓我們繼續繼續往下看訪談內容！

（圖）因為疫情而緩下腳步，周總監於去年進行校園設計經驗的分享，以及軟裝課程的美學巡禮。

疫情下設計生活

提起疫情波及大環境問題，長期關心全球設計趨勢的周總監表示，比如設計家具產業，不能到當地看新品發表，是最直接的影響，工廠甚至也一直輪休隔離，加上新品上市時間的延後，供貨期從原來半年，延至一年或一年多，而傳統的設計產業，可能沒有這麼多科技、雲端系統，面臨突然的疫情就會措手不及。對於業主生活面向的影響，他說，「我們原本在設計上就相當重視的「生活空間」，現在更被業主們正視，同時自己也都會主動提出來，像是居家中的陽台保留。」

而對於自己的生活體悟又是什麼？周總監說，「因為疫情，我多出一些時間，可以執行之前就想開設的實體課程，以及線上直播，我們想要紀錄京璽國際在業界比較特別的事情，像是如何一體化去做居家規劃，同時也跟同仁進行溝通、模擬，後疫情的設計服務。」他說，從去年到現在，內部不斷去修正整體的作業速度，可能以前會花很多時間在做設計，但在業主紛紛想搬回來的狀況下，為了加快速度，不得不把作業時間加快，或許交屋時間還是要一年，但就不要拖到一年半！

（圖）去年，京璽國際舉辦第一次的軟裝課程，各界反應相當熱烈，2021年4月中旬，再度重磅推出全新的軟裝美學，帶給大家不同的思維內容！

（圖）周彥如總監於新浪家居的直播中，透過京璽國際的藝術品味特點，分享如何從細節把關，打造高端的居宅。

品牌核心力建構

至於為何想要開課？周總監認為，京璽國際的品牌核心力，像是一個三角形的中心點，其他三個端點為其延伸的設計、執行與管理能力，四個區塊彼此連結，成為完美的品牌魅力，「以前沒有多餘的時間將觀念帶給業主，但透過課程的內容，讓學員、觀眾不僅得到設計藝術的概念，也能夠將品牌的美學思維傳遞給他們，這裡面有很多細節與管理。」

從「京璽國際」的臉書可以看到，2020年開始，他們陸陸續續有很多活動，包括軟裝課程、新浪家居設計線上直播、與豪宅住戶分享設計想法，以及參與中國科技大學室設系學生的期末設計評圖。這當中令周總監印象深刻的是「新浪家居的直播」；他說，那場最高在線人數有15萬，留言者很多是公司的海外業主，「但我最開心的莫過於『設計不艱澀難懂，自己所分享的內容讓許多人了解』，且業主們真的明白我想傳遞的設計脈絡，包含空間軸線、故事背後的文化等論述，這是一件讓人有成就感及意義的事情！」

（圖）京璽國際作品《荷李活茶街》（上）及《朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return》（下），運用不同的設計手法，於軟裝規劃上予以和諧的視覺效果。

精彩作品分享

四月中旬，京璽國際即將展開第二次的軟裝課程，對此，周總監也不吝嗇以最新力作，分享其設計想法。他說，「《荷李活茶街》的商空作品設計，我們用當代、幾何特質保留香港街道的印象，並從磁磚壁紙燈飾、家具訂製上圍繞，所以空間構成的色彩，形成很舒服的環境，並在不同材質過渡其配色花紋。」

另一件作品《朗讀藝術・回歸 Read Aloud Art・Return》的設計，就為空間軸線的運用，以「水平軸線」空間放大視覺。周總監說，「我們很常使用此手法設計，該場域上從玄關進門分為二，並讓整體空間是一個可以到處移動、同為一個調性的生活場景，且利用一致性的色彩及材質，再透過水平分割的軸線，讓空間自然而然有動態的節奏，便可於行進間發現空間在緩緩地改變，而客廳角落的藝術品，則是回到三角跟圓的線性原理，讓它成為畫面的吸睛亮點。」

（圖）京璽國際作品《藝術・隨形 Shaping of Art》。

新一年規劃

訪談結尾，周總監透露，這段時間，自己已在中原大學室內設計系碩士班就讀，希望經由學校師長的學習，讓想法變得較為理論性質地表達給業主，「我希望京璽國際是有一個論述的基礎，再去講要表達的設計，好似一個有故事初衷，構成後續的概念、形式，然後從此模樣去做到構建或者方式。」

未來，京璽國際除了會有新作的露出，也會持續以不同形式的活動，去傳遞品牌價值；周總監說，近期1、2年的規劃，除了包括將業主服務好，再來就是公司及自己的整頓「只要你專注把眼前的事情做好，其實機會就會靠近你，並迎接市場的重生！」

對於京璽國際的印象，總是帶著藝術品味的氛圍，而在訪談後，此感受不僅更令人深刻，伴隨而來的體悟是 京璽國際 周彥如 設計總監 看待品牌的設計堅持及一絲不苟的專業；未來，我們除了引頸期盼精彩作品的展現，以及更多的直播與課程，同時也期待團隊給予大眾，更深層的藝術設計境界！

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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