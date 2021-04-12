【專訪】品牌取代個人文化 開創親和在地設計！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「人的歲月裡有中止的一刻，但品牌會永遠存在」，深耕桃園的 川寓設計 鍾富安 主持設計師 緩緩道出入行20年的設計想法。從當初他看到空間呈現不同生命樣貌時，進而產生內心情緒的開始，到將這份心念注入「川寓」中，並貫徹以生活、情感及經驗串連的理念，展現發自內心的親和力，最後更是提到，多年浸身業界的思維——空間是很貼近人心的，吸睛的場域更與人的「生活習性」息息相關；每個字語皆傳遞品牌「川寓」正於打破英雄主義的路程之上！

（圖）川寓設計作品《法藍金點》

父親般的設計啟蒙

「其實我很喜歡美美的空間，也喜歡待在其中的氛圍，所以就想著為何我不自己成為塑造空間的人。」話語一落，鍾總監談及亦師亦友的啟蒙老師，他於國小六年級的年紀，受邀來到朋友家的設計公司，接著被眼前的手繪透視圖吸引，心想原來只用紙筆，就可以描繪出生動的空間，感動油然而生；他說，「那位設計公司的老闆，正是後來領進我設計業的人，他教導我跑工地、做設計，更帶我看世界，而老先生現年已經73歲，是桃園地方知名的設計人物，到現在我們一直保持聯絡，在我的學習歷程中，是如同我第二父親般存在。」

川寓的代表作品《法藍金點》為中壢知名的網美甜點店，空間裡有著寬敞的用餐座位，設計規劃上也隱藏許多甜品的表徵意象，像是玫瑰花瓣模樣的天花板、打蛋器造型的吊燈、桿麵棍欄杆，還有代表招牌品項抹茶巧克力千層的一樓植生牆；夢幻甜蜜的氛圍，讓人很難想像，這是身為男性的鍾總監所發想。總監則對於自己的風格解釋，「我一直覺得在空間裡，就很像在遊戲間不斷的遊戲、嘗試與挑戰，想到什麼就很把它做出來的感覺，作品中呈現的活潑奔放，也或許跟自己像孩子的性格有些關聯，總覺得要弄一個不一樣的東西出來，某些程度上也是搞怪！」

（圖）川寓設計作品《Hey Buddy！Let's Eat！》

26張A4紙的業主

話題來到印象深刻的業主時，鍾總監隨即說道，有一個在科技公司當主管的客戶，他在第一次諮詢前，就先寄了一份26頁的表單，內含房屋目前的狀況、現有的以及想添購的東西，晤談當天更是聊到午夜時刻，「後來我們不僅完成交屋也成為朋友，他也陸續幫我們介紹20個案子，成交率更有7、8成，在他的想法裡覺得，一家品質好的公司是值得推薦，而且也不會讓自己丟臉的。」

此外，總監還說到一個關於被信任的故事。他說，這位客戶的預算不高，所以尋覓很久還是找不到合宜的設計公司，最後找上川寓，而對方起初也為了壓低預算，堅持放入自己在外訂做的家具於空間內，但後來在雙方一來一往的溝通後，便決定退掉東西，並全權交由川寓處理，「我想我是得到他的信任了，因為我覺得客戶全然的信任我們，我們都很願意去做，並也很願意傾聽心中的聲音，完成他們心目中夢想的家。」

（圖）川寓設計作品《光鑑歲華》

打破英雄式的雋永

「我塑造的川寓是一個家，轉瞬創建了7、8年，而我同時一直覺得所謂的英雄主義式的設計公司與建築師，都會慢慢的消弭掉。」在總監的認知上，人的歲月裡是有中止的一刻，但品牌會永遠存在，留下的精神會一直延續下去，像是早年的個人式的光環與英雄主義，因為沒有代表品牌，可能會隨著「人」的消逝，其精神項目、理念就會不見；但如果是「品牌」的時候，便可以很永久的流傳下去。

對於創立川寓的心路歷程，鍾總監表示，「我一直在客戶及自己找平衡，過程中要不斷溝通，有時候會看到大部分的客戶，在設計產業上的觀感不是這麼正面，我便去就讀中原大學研究所，讓自己提升專業度、設計論述，希望提供各個背景的客戶更好的服務。」他說，其中品牌理念的「以人為本」，也是因為在夥伴、業主，以及廠商之間都離不開人，「首要我們想著要帶給人一個什麼樣的空間，這過程我們就要一直學習怎麼去跟人溝通，再來才是成就一個讓人心目中有一定位子的品牌。」

（圖）川寓設計作品《法藍金點》

吸收內化的設計論

訪談最後，話題再度回到設計相關問題。鍾總監表示，「其實我也很欣賞日式簡樸的線條風格，但有時候畫出來之後，又會覺得好像不怎麼有趣；在我這20年的生涯中，我的設計很多時候都是潛移默化的具體化，沒有全然一定的手法，但很多時候都是透過『人』，我將來來往往的客戶習慣、背景去做連結，並陳述空間，最後內化為大家所看見的設計手法。」

至於要如何打造吸引眾人目光的空間觀點，總監回答道，「我會覺得這跟現代時下人的生活習性有關係」，比如現在很流行的復古風，不論是書屋、咖啡館、餐廳，只要可以陳述一個很有味道的復古調性，就可以讓人關注到該空間，所以是必須串連著當下議題的。

堅持心願，川寓設計 鍾富安 主持設計師 希望能帶著夥伴一起往前走，大家也都能在「家」一般的川寓裡成家立業，並一起往不一樣的人生前進，同時也一起打遍天下，而當他說著上述話語時，眼神正帶著盼望與堅定。一個小時的訪問，我們在總監身上看到的，是與人之間的親和力與信任，不張揚且穩紮穩打的實力，就讓我們繼續期待川寓走向的下個20年！

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