重映香港百年情調 荷李活茶街洋灑風采

【本文由OPEN編輯部撰寫】

位於台北精華地段SOGO忠孝店的茶餐廳「荷李活茶街Hollywood Street」，以香港獨有的英譯中地名，成為品牌命名靈感；京璽國際 周彥如 設計總監 於整體設計上，重現香港街頭的霓虹綠招牌，演繹時下潮流的不飽和灰綠色主調，同時透過各區域的材質配搭，創造復古卻摩登的時尚場域，讓茶餐廳不只是飲食，更承載著港式文化及歷史淵源。

入口處、吧台——港式情懷 濃厚呈現

甫至餐廳入口處，濃厚的懷舊韻味，沿著菱格地坪薰染全身，一旁以復古水磨石打造的收銀台及吧台，以活潑五彩糖果色系，於一派繁華氣息注入簡約及歡快氛圍。而港式經典鐵閘門設計的半穿透隔間，在劃分百貨公領域與餐廳界線的同時，也正引領賓客踏入一場時空旅行。

座位區——漫溢懷舊 注入清新

座位區將傳統、新穎的幾何壁磚及壁紙交織其中，並延續色彩主調，讓較深的孔雀綠，隨著落地窗導入的光線，創造空間視覺層次。牆面裝飾的香港代表性招牌，使堅硬的輪廓簡化重塑為圓弧形狀，再勾勒些許粉膚色，為舊時斑駁記憶，點綴少女般的粉嫩元素，使新時代的靈活氛圍徜徉於此。

廊道——經典再釋 賦予風采

踏入廊道，百年港式風貌隨即進入眼簾，設計師以材料、顏色等重新詮釋在地風采，灰綠色基調搭配佇立牆面的金屬造型燈飾、樸質藤編假窗，並串連水波般的清透綠馬賽克，讓場域成為別出心裁的存在。抬頭一望，天花板裸露的管線，在懸掛其上的暖黃球型燈具襯托下，顯得空間視感寬闊且暖心。

京璽國際 周彥如 設計總監 於《荷李活茶街 Hollywood Street》中深刻琢磨荷李活大道元素，重點式加入其歷史文化，以及將香港廊柱腰線幻化為立面中線及樑柱設計，引入港式洋房的溫度，並結合藝術、生活、綠意三者形式，建構穠纖合度的舊式情懷場域。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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