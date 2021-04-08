打造五感放鬆氛圍！ 3項服務翻玩室內設計

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「房子可以有很多種面貌！」畢業於台灣大學獸醫系的 艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 踏入室內設計之初就與眾不同，而善於溝通、個性親切的她，更把與人、動物之間相處的細膩特質，轉化實踐於宅邸、商空劃設中，並著重於「設計想法」，打造讓五感自在舒適的空間；除了基本的設計服務，更有物業管理、居家佈置及住家清潔收納等多元項目，目的是為了活化房屋，在幫業主打造夢想場域的同時，也逐步實踐自己一手包辦的夢想旅店！

（圖）艾美幸福設計作品《輕思・享漫》

轉換印象 打破常規

回溯自台大獸醫院碩士畢業後的生活，許總監於公家機關裡任職實驗動物獸醫，照料動物的身心，陪伴牠們走到最後，而在工作3、4年之後，她發現雖然收穫很多，但自己更喜歡與人相處交往，因此決定將工作暫緩，並在因緣際會下，藉著投資房地產的機會，開始研究舊屋翻新，加上本身對於空間布置很有興趣，又為好友設計房屋，也皆得到相當好的回饋，最後決定轉換跑道。她緩緩說道，「其實轉變也不是很刻意，有點像是從我的需求開始，慢慢地找到成就感。」

「也許是我本身的獸醫職業，讓人比較沒有距離感⋯⋯。」總監喜歡跟客戶建立關係，並著重在跟業主溝通後的設計看法，因此房屋的規劃不會流於表面，且在不設限自身的想法之下，心中只想著如何呈現空間舒適的狀態。此外，艾美幸福的品牌也不同於一般設計公司，業務範圍還囊括物業管理，這起因於她承租一棟廢墟大樓，在著手改造後，便將其中一層當作自己的辦公室，其他則是被屋主委託規劃商辦，她說，「幫業主裝潢完，再幫忙找租客、代為管理，我覺得橫跨到管理業務也不錯。」

（圖）艾美幸福設計作品《漫步光廊》

貼近設計 五感舒緩

許總監踏入室內設計近10年的時間，創立自己的品牌，但就在一年多前，正值業務繁忙的時候，身懷六甲的她突然流產。總監微笑著說，「寶寶因為臍帶繞頸而沒了，但我想是上天的安排吧，所以就更努力在工作上，讓我去聽業主們的故事，了解他們想要的，並於在意的地方上，比他們想得更多，我不想辜負業主對我的委託，所以堅持初衷，把業主當朋友、給予最好的。」

攜帶親近人心的特質，總監的客群範圍很廣大，又或許是媽媽身份、醫生背景的幫助，與業主的溝通一向不是問題。她說，「我曾經也是業主，加上了解醫療的知識，所以比方有小孩、寵物及銀髮族的家庭都能掌握。」除了知悉業主需求，許總監更會在場域注入擅長的自然寫意、五感放鬆氛圍風格，她說，「房屋不是只有硬體，我尤其注重布置，透過畫作音樂、織毯香氛，以及空氣陽光的流動，去形塑空間感受。」

（圖）艾美幸福設計作品《輕思・享漫》

角色扮演 客製樣式

由於品牌設計的空間十分宜居，所以近期的作品多為建商交付規劃，比如位於雙北的長群享享《璨光》、興富發《輕思．享漫》。許總監說，「起初我們先有幾個預售屋的建案作品，後來建商看到喜歡，便邀請我們做實品屋。」而論及建商、業主的設計差別，總監說道，兩者間都是客製化模式，不過前者會有幾個範本，自己再依照需求的角色扮演，呈現多重式的打造，後者則會針對需求模式配置。

其中長群享享《璨光》的實品屋概念就為，工作之餘也能休息的複合概念，所以格局比較偏向開放式，而興富發《輕思．享漫》的業主為愛貓人士，所以在寵物與人之間作出平衡規劃，包括可以讓貓咪自由出入的貓洞，同時也是主人如需要隱私時，能將其栓鎖的設計，再搭配遠端遙控的智能裝置，隨時隨地都能知道愛貓的狀況，達到保護作用。

（圖）艾美幸福設計作品《溫柔時光》

親力親為 多元服務

「我用多元化的觀念看待房子，它有很多種面貌！」近期設計很多商業空間的艾美幸福，服務範圍涵括物業管理、包租代管，資產活化等。許總監說，「我們的工作就是在賦予房屋不同意義，我覺得只要『人』對了，就可以不一樣，像是近期做的花藝教室、瑜伽教室，他們透過教學實現夢想，老房子則是資產活化，整理完即可進行後續的運用。」

而品牌服務項目之不同於其他設計公司，其實也是許總監在為自己夢想耕耘的開端，因為她未來想開一間有自己風格的旅店，並一手包辦從設計到管理，從而讓房子發揮到最大的價值。她說，現在就是慢慢累積經驗，至於未來公司要怎麼走？應該不會只是單純設計，可能會走向「複合式」，反正路是人走出來的！

抱持寬闊的心面對各個業主，艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 使其美學觸角透過設計感動人心，更在每一次細膩完成委託後，看見大家的笑容，瞬然覺得一切都值得，而在此心態下，總監持續精進品牌服務多元，並邁向夢想的心之所向！

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