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2020 LICC英國倫敦國際創意大賽 綠意墨色雙邸抱獎歸來！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

全球指標性設計大獎London International Creative Competition （英國倫敦國際創意大賽，簡稱LICC），自2006年開展至今，已有十四年歷史，每年皆向65國的設計好手發出邀請，藉由評選出當中佼佼之作，引領建築、繪畫、影像等11大創作領域齊步向前，參賽作品除了能與各國大將切磋，更能得到將作品展示於世人眼前的大好機會！

詠絮設計 在透天住宅 《靚境》當中，發揮「在家即可享受綠意」的設計核心理念，配合良好採光的多面落地窗，形塑一層一景的特殊複合風格，攜手如山水畫般深淺墨色交織，佐上質樸木石建材紋理的 《晨煙暮靄》，雙雙拿下室內裝飾官方評選獎項，風光凱旋！

詠絮室內設計

公司簡介

台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。

YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.

Each designer is the leading role of this brilliant team.

Take possession of 30 years of decoration experience.

Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.

設計理念

我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。

Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.

As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.

得獎紀錄

2020 中國 金堂獎-傑出作品《泝流光》

2020 TOP100中國菁英設計師大賽-中國家居百大設計師

2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎-獲獎

獲獎作品《靚境》

▲大理石地坪及清水模牆，創造跳脫現代風格的原始美，搭配布藝單椅與地毯等軟裝，在整體一致的灰色基調中，變化紋理與質地的多樣層次。
▲大理石地坪及清水模牆，創造跳脫現代風格的原始美，搭配布藝單椅與地毯等軟裝，在整體一致的灰色基調中，變化紋理與質地的多樣層次。

▲為使用餐形式與位置皆更加自由，餐廚區增設一座兼具收納功能的吧台；而使用頻率較高的餐桌，則在選用上方吊燈時別具巧思，以多向延展的出色造型成為空間主燈。
▲為使用餐形式與位置皆更加自由，餐廚區增設一座兼具收納功能的吧台；而使用頻率較高的餐桌，則在選用上方吊燈時別具巧思，以多向延展的出色造型成為空間主燈。

▲餐區牆面設有灰鏡映照庭院景色，形成如兩側窗景般的通透畫面，再以與周圍灰牆相同的固定比例分割，使整體結構和諧對稱。
▲餐區牆面設有灰鏡映照庭院景色，形成如兩側窗景般的通透畫面，再以與周圍灰牆相同的固定比例分割，使整體結構和諧對稱。

▲二樓主臥本身採光極佳，因此照明選用內藏層板燈，並藉溫潤光源修飾周圍天花板樑線。整體風格延續公領域的現代時尚感，但另將地坪改為木質，搭配生長至窗邊的庭院綠枝，以精緻而不失純樸的畫面，幫助屋主放鬆休憩。
▲二樓主臥本身採光極佳，因此照明選用內藏層板燈，並藉溫潤光源修飾周圍天花板樑線。整體風格延續公領域的現代時尚感，但另將地坪改為木質，搭配生長至窗邊的庭院綠枝，以精緻而不失純樸的畫面，幫助屋主放鬆休憩。

▲三樓主臥格局與二樓相同，主要建材則改為原木，以另一種自然風貌，將窗景綠意延展至較高的樓層。
▲三樓主臥格局與二樓相同，主要建材則改為原木，以另一種自然風貌，將窗景綠意延展至較高的樓層。

▲因應區域的舒緩情致，梳妝區的軟裝配置更為精簡，讓木材的溫潤觸感充分療癒歸家的屋主；窗邊設有木製茶几與藤椅，並將櫃體改作迷你酒吧，創造一處可以閒聊、小酌的角落。
▲因應區域的舒緩情致，梳妝區的軟裝配置更為精簡，讓木材的溫潤觸感充分療癒歸家的屋主；窗邊設有木製茶几與藤椅，並將櫃體改作迷你酒吧，創造一處可以閒聊、小酌的角落。

▲孩童房之一為日式簡約風，以木製臥榻作床鋪，並搭配「鳥屋」造型的床頭吊燈，創造生動有趣的空間個性。
▲孩童房之一為日式簡約風，以木製臥榻作床鋪，並搭配「鳥屋」造型的床頭吊燈，創造生動有趣的空間個性。

▲另一間孩童房主色為單純的黑白灰，櫃體與書桌皆嵌入牆面或做懸空設計，減輕深色家具的厚重感；衣櫃表面拼接曲折線條鐵件，以簡練造型增添變化與趣味。
▲另一間孩童房主色為單純的黑白灰，櫃體與書桌皆嵌入牆面或做懸空設計，減輕深色家具的厚重感；衣櫃表面拼接曲折線條鐵件，以簡練造型增添變化與趣味。

獲獎作品《晨煙暮靄》

▲沙發背牆選用深灰色實木貼皮噴漆，與深色的大理石電視牆相對，加上不同明暗的灰色系軟裝，呈現暈染般的豐富層次。木板拼製的天花板，平衡環境中的灰冷調，更添空間紋理豐富度。
▲沙發背牆選用深灰色實木貼皮噴漆，與深色的大理石電視牆相對，加上不同明暗的灰色系軟裝，呈現暈染般的豐富層次。木板拼製的天花板，平衡環境中的灰冷調，更添空間紋理豐富度。

▲暗色大理石電視牆增塑書房的沉著，佐以淺褐色木質傢俱，呈現穩重質樸的和室氛圍。
▲暗色大理石電視牆增塑書房的沉著，佐以淺褐色木質傢俱，呈現穩重質樸的和室氛圍。

▲餐廳的桌面採用深色大理石桌面，搭配較有份量感的燈具，加強形塑沉穩氛圍；步入吧檯區，黑白交錯的天花板，增添視覺的色彩變化，淺色石材的檯面，以輕巧的吊燈妝點，創造俐落輕盈感。
▲餐廳的桌面採用深色大理石桌面，搭配較有份量感的燈具，加強形塑沉穩氛圍；步入吧檯區，黑白交錯的天花板，增添視覺的色彩變化，淺色石材的檯面，以輕巧的吊燈妝點，創造俐落輕盈感。

▲進入主臥室，米色調浸潤休息場所，予人舒緩輕鬆的視覺感受；衣帽間使用灰玻璃，除具備通透感，亦與床榻區隔鮮明，並為整體空間再添材質變化。
▲進入主臥室，米色調浸潤休息場所，予人舒緩輕鬆的視覺感受；衣帽間使用灰玻璃，除具備通透感，亦與床榻區隔鮮明，並為整體空間再添材質變化。

▲大膽選用藍色作為孩童房的主調，除了點亮空間，更與孩童的活潑性格呼應；造型壁面崁燈、不規則的線性溝槽壁面，以及造型鐵件，不複雜又跳脫常規，為空間紋理增添趣味。
▲大膽選用藍色作為孩童房的主調，除了點亮空間，更與孩童的活潑性格呼應；造型壁面崁燈、不規則的線性溝槽壁面，以及造型鐵件，不複雜又跳脫常規，為空間紋理增添趣味。

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2020 LICC英國倫敦國際創意大賽 綠意墨色雙邸抱獎歸來！

全球指標性設計大獎London International Creative Competition （英國倫敦國際創意大賽，簡稱LICC），自2006年開展至今，已有十四年歷史，每年皆向65國的設計好手發出邀請，藉由評選出當中佼佼之作，引領建築、繪畫、影像等11大創作領域齊步向前，參賽作品除了能與各國大將切磋，更能得到將作品展示於世人眼前的大好機會！

盈靜鏡材相映成趣 《湛藍靡麗》絢爛放光

業主希望於此舉辦商用交誼、藝術新品發表等多元活動，由此需求發想，多元材質的運用，加上沉浸感十足的場景包裝，一個兼具質感與複合機能的私人會所就此誕生。愛丽設計 A’LUX Design 李翊菲 設計總監 以穩重深色為主要基調，搭配亮麗鏡面與水晶的巧妙佈置，使這座通透挑高的雙層空間，呈現典雅時尚的風格情境，於都市靜巷中，散發與眾不同的華貴氣勢。

2020金堂獎 灰調美宅《泝流光》喜迎大獎榮耀！

金堂獎2010年正式起航於北京，致力推動「設計創造價值」的主題，歷經十年發展，已全面覆蓋中國大陸五百萬設計師人群，成為最具影響力的室內設計盛事之一。而今年參賽的4240件作品，經嚴格評選後，500件作品脫穎而出，成為金堂獎2020年度傑出設計，僅11%的獲獎率，足見獲選者的優秀實力！

2020 PChouse Award私宅設計大獎 黃威郡、卓玲妃1%比例攻占年度百強！

PChouse Award 私宅設計大獎，是由大陸權威家居媒體 PChouse 太平洋家居發起的私宅設計年度評選活動，以傳遞創意價值，品味生活美學為宗旨，致力於表彰在私人住宅設計領域，做出傑出成績的設計師設計機構。而本屆大賽年度 BEST100 的私宅設計作品，更是從參賽的 8700 多個作品中脫穎而出，其透過不同形式、風格展現屬於這個消費多元化的時代裡，人們對生活的期許，並在空間的設計佈局，展現設計師對當下生活的反思與重構，對未來居住空間的探索與思考。

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織就恬美天然風光 悄然映現藕色幽境

淡雅的色系基調，流淌恬靜之意；堅實的木石家具，奠定沉穩氣息。本次 拾葉設計 葉佳隴 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 聯手合作，產生硬體與軟裝間完美的搭配呼應，使寬敞而空曠的場域面目一新，成為一座溫潤人心的優雅家宅。

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