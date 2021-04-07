2020 LICC英國倫敦國際創意大賽 綠意墨色雙邸抱獎歸來！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
全球指標性設計大獎London International Creative Competition （英國倫敦國際創意大賽，簡稱LICC），自2006年開展至今，已有十四年歷史，每年皆向65國的設計好手發出邀請，藉由評選出當中佼佼之作，引領建築、繪畫、影像等11大創作領域齊步向前，參賽作品除了能與各國大將切磋，更能得到將作品展示於世人眼前的大好機會！
詠絮設計 在透天住宅 《靚境》當中，發揮「在家即可享受綠意」的設計核心理念，配合良好採光的多面落地窗，形塑一層一景的特殊複合風格，攜手如山水畫般深淺墨色交織，佐上質樸木石建材紋理的 《晨煙暮靄》，雙雙拿下室內裝飾官方評選獎項，風光凱旋！
詠絮室內設計
公司簡介
台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。
YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.
Each designer is the leading role of this brilliant team.
Take possession of 30 years of decoration experience.
Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.
設計理念
我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。
Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.
As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.
得獎紀錄
2020 中國 金堂獎-傑出作品《泝流光》
2020 TOP100中國菁英設計師大賽-中國家居百大設計師
2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎-獲獎
獲獎作品《靚境》
獲獎作品《晨煙暮靄》
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