2020金堂獎 灰調美宅《泝流光》喜迎大獎榮耀！
【本文由OPEN編輯部撰寫】
金堂獎2010年正式起航於北京，致力推動「設計創造價值」的主題，歷經十年發展，已全面覆蓋中國大陸五百萬設計師人群，成為最具影響力的室內設計盛事之一。而今年參賽的4240件作品，經嚴格評選後，500件作品脫穎而出，成為金堂獎2020年度傑出設計，僅11%的獲獎率，足見獲選者的優秀實力！
詠絮設計 於住宅作品 《泝流光》中，透過低飽和度的灰調基底，佐以鮮明色彩與多元材質軟裝，成就低調氣韻的同時，亦帶來豐富大氣的設計質感，於此屆賽事中獲得「年度傑出住宅公寓空間設計」，大展品牌的獨特魅力！
詠絮室內設計
公司簡介
台南首選、專業室內設計公司，詠絮室內設計團隊，三十年裝修經驗，詠絮團隊個個優秀、每位設計師都是主角，擅長古典、新古典、現代風、美式風格呈現。
YUNG HSU - the preferred professional interior design studio in Tainan.
Each designer is the leading role of this brilliant team.
Take possession of 30 years of decoration experience.
Expert in manifesting the Classical, Neo-Classical, Modern and American design styles.
設計理念
我們工作不分層級，各有專業，對設計工程盡心盡力；細心諮詢，為滿足客戶需求精心設計。
Each designer has their own specialties, and constantly committed on the design projects with no administrative levels.
As well exploiting detailed consultation and the deliberated design that achieved the customer's requirements.
得獎紀錄
2020 TOP100中國菁英設計師大賽-中國家居百大設計師
2019 第十屆中國國際空間大賽 中國建築裝飾設計獎-獲獎
獲獎作品《泝流光》
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