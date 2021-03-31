2020 PChouse Award私宅設計大獎 黃威郡、卓玲妃1%比例攻占年度百強！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

PChouse Award 私宅設計大獎，是由大陸權威家居媒體 PChouse 太平洋家居發起的私宅設計年度評選活動，以傳遞創意價值，品味生活美學為宗旨，致力於表彰在私人住宅設計領域，做出傑出成績的設計師設計機構。而本屆大賽年度 BEST100 的私宅設計作品，更是從參賽的 8700 多個作品中脫穎而出，其透過不同形式、風格展現屬於這個消費多元化的時代裡，人們對生活的期許，並在空間的設計佈局，展現設計師對當下生活的反思與重構，對未來居住空間的探索與思考。

以簡約手法融匯多元材質，細心鋪敘加上大膽創意的表現，叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 憑藉深入探索業主需求，以現代造型表現低調華美的東方底蘊，形塑極簡兼顧舒適人文的作品《Quiet and Elegant》，在1%得獎機率下，於近9千個作品中脫穎而出，成為2020 PChouse Award年度BEST100作品，彰顯團隊璀璨亮麗的設計技法！

黃威郡 設計總監

卓玲妃 設計總監

公司簡介

叡：明智、佳美；觀：察看、審視。

叡觀國際空間規劃——以細膩的人文視角，創造空間的幸福溫度，建構專屬生活場景！創立於2017年，服務項目涵括：住宅設計和商業空間規劃、建築設計……等。 我們擁有專業的設計團隊及豐富的工程背景，特別著重「空間」與「人」、「環境」之間的生活連結——為客戶量身打造「專屬空間」，讓每筆預算充分運用，致力成為業主心中值得信賴的好品牌！

設計理念

設計的淬鍊與工藝的邏輯，交織成為感性和理性的呈現。

叡觀國際空間規劃——講求藝術人文的獨特美學，注重情感性格的專屬溫度。

■場域本質·生活情感

空間是乘載情感記憶的所在，

我們依循生活軌跡，回歸設計的純粹本質，

將場域保留給使用者，予以更多的想像和彈性，適情適性且適得其所。

■空間規劃·機能導引

空間動線——行走之間移步易景，伴隨時序變化，沐浴光影。

格局配置——串起空間與人之間的互動。

透過專業整合，滿足使用者的需求與喜好。

■色調質地·空間肌理

結構比例、材質紋理、細節質感，

一筆一劃、臨摹描繪、妥適拿捏，

構成空間的細膩品味與獨有內蘊。

獲獎經歷

2020 美國 Muse Design Award《Quiet and Elegant》《墨染植境》- 雙金獎

2020 法國 Novum Design Award《墨染植境》- 金獎

2020 法國 Novum Design Award《Quiet and Elegant》- 銀獎

2020 台灣 華人金創獎《Infinite Creativity》- 概念設計類 銅獎

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽《Infinite Creativity》- 概念設計類 銀獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《Infinite Creativity》- 辦公空間類 金獎

2020 中國 APDC亞太室內設計菁英邀請賽《墨染植境》- 辦公空間類 佳作獎

2020 中國 金外灘獎《Infinite Creativity》- 最佳概念設計 入圍

2020 新加坡 室內設計大獎《Infinite Creativity》- Best in Workspace Design FloorArea ≥ 500 sqm Honorary Mention

2020 美國 SPARK SPACES DESIGN AWARD《墨染植境》- Finalist

獲獎作品《Quiet and Elegant》

▲在客廳規劃上，我們順應原有條件，不做遮樑處理，以爭取天花板高度。並以天花板為Y軸，電視牆為X軸，形塑尺度劃分，讓視線沿著樑柱，一路延伸至餐區。

▲視線隨著天花樑柱，一路延伸至後方餐區，天花板以異材質同色系，與之作為區隔，呈顯不同空間尺度。又另外加裝鍍鈦支架，指向後方寬敞的景觀陽台，再一次堆疊層次，彰顯空間向度。

▲位在廊道轉角處的多功能間，以通透的玻璃門片，創造半開放式的場域連結；考量親戚來訪入住需求，因此將櫃體結合床鋪，滿足書房與客房，兩種性質的彈性運用。

▲主臥房色調與起居空間遙相呼應，低調沉靜的色彩，回歸場域休憩本質。其中增設的修飾大樑，沿著天花板落地，彷彿一道景框，框塑出空間情境。

▲孩童房延續屋主喜愛的木質語彙，以打造小孩的夢想空間為念，透過樹屋意象，及輕淺色彩，滿足孩子們的想像與童趣。

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