快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

2020 OPAL倫敦傑出地產大獎 鄭抿丹亮眼設計驚艷全球

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

用心規劃每一細節，創造專屬業主夢想場域，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 《珀・影》一作，透過通透的處理手法，加上自由發揮的視覺與裝配，形塑溫暖時髦的家居場景，同時該作品也榮獲2020 OPAL Award Honorable Mention 的獎項，讓品牌聲譽於新春有美好的開端！

鄭抿丹 設計總監

公司簡介

自2013年創立至今，始終堅持於品牌初衷，不為曝光或炫示技法而建構，專心致志於鋪敘業主所需，用心聆聽需求取向，只為完美呈現理想家居場景。

因應業主需求精進技法，駕馭商空、住宅等各式場域。無論坪數大小，風格情境，皆能自然轉換，化其為優美設計手筆。透過縝密溝通及討論，理解業主生活背景，實踐夢想空間於眼前，創造其專屬的生活語彙。

設計理念

視需求導向為首要考量，重視工程品質，目標在提供安心場所前提下，完成業主交付的生活未來藍圖。

將「他所」視為「己所」，用心規劃每一細節，於空間中散佈美學及品質堅持，同時注重機能的展現與劃設，創造專屬業主身心靈的對話境地。

獲獎紀錄

2020 美國 Muse Design Award《珀・影》《異境同遊》- 雙金獎

2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》- 金獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》- 銅獎

2020 中國 她設計獎《Slow Soul》- 年度優秀空間設計

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》- 雙佳作

獲獎作品《珀・影》

▲人字拼木質地板為特製顏色的煙燻橡木，如同灰白色調軟裝，溫潤石材與鍍鈦的冰冷、散發親切悠閒的氣息。
▲人字拼木質地板為特製顏色的煙燻橡木，如同灰白色調軟裝，溫潤石材與鍍鈦的冰冷、散發親切悠閒的氣息。

▲鍍鈦面板和金屬件相合，與去除泡綿的繃布相拼接；鏡子上方的梁柱呼應繃布鋪排，做弧形造型，形成居家場景中的亮點區塊。
▲鍍鈦面板和金屬件相合，與去除泡綿的繃布相拼接；鏡子上方的梁柱呼應繃布鋪排，做弧形造型，形成居家場景中的亮點區塊。

▲衛浴空間由潔白與鍍鈦的結合顯出典雅質地，全進口的設備，伴隨仿大理石材的大片磁磚、明暗可調整的燈源，低調中兀自瀰漫質感雲煙，回應沉靜中卻自帶華麗的設計手筆。
▲衛浴空間由潔白與鍍鈦的結合顯出典雅質地，全進口的設備，伴隨仿大理石材的大片磁磚、明暗可調整的燈源，低調中兀自瀰漫質感雲煙，回應沉靜中卻自帶華麗的設計手筆。

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

2020 OPAL倫敦傑出地產大獎 簡兆芝迷人設計大展風采

冷鏈保存 讓台東釋迦「睡」到杜拜

分散中國市場風險 台東鳳梨釋迦首度前進杜拜

2020倫敦傑出地產大獎 徐汎羽大展設計風範

相關新聞

2020 OPAL倫敦傑出地產大獎 鄭抿丹亮眼設計驚艷全球

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

織就恬美天然風光 悄然映現藕色幽境

淡雅的色系基調，流淌恬靜之意；堅實的木石家具，奠定沉穩氣息。本次 拾葉設計 葉佳隴 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 聯手合作，產生硬體與軟裝間完美的搭配呼應，使寬敞而空曠的場域面目一新，成為一座溫潤人心的優雅家宅。

2021 APDC空間魔法師大賽 陳逸群、鍾馥如獲邀擔任評審

近期不斷獲得國際獎項肯定的 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，此次便將擔任「APDC空間魔法師大賽」的評審，同時以金獎設計師的身分，與知名設計師組成專業團隊，在歷時一年的時間內，以嚴謹、高標準評選出亮眼的作品，就讓我們拭目以待最終結果吧！

2021 APDC空間魔法師大賽 黃威郡、卓玲妃受邀擔任評審

近期屢屢於國際賽事締造佳績的 叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監，此次獲邀成為「APDC空間魔法師大賽」評審，相信藉由兩位總監的敏銳美學視角，加上由知名設計師組成的專業團隊，於歷時一年賽事評選出的作品，絕對令人件件驚呼！

2020 OPAL倫敦傑出地產大獎 簡兆芝迷人設計大展風采

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 以不遵守傳統對稱設計的手法，加上知悉使用者需求及平衡設計來呈現整體效果，而作品《墨藝藏金》遵循此理念，透過墨色渲染的灰黑色調作為基底，並點綴微金燈飾及軟裝，增添場域的雅尙質感，其特殊樣貌深獲評審喜愛，獲得2020 OPAL的Honorable Mention獎項，為新春一年開啟美好開端！

2020倫敦傑出地產大獎 徐汎羽大展設計風範

羽築設計 徐汎羽 設計總監 在作品《隱．敘》注入華人文化的方位卦象、趨吉避凶之家居設計，並以無梁柱概念，延伸整體的透視感，其中立面生硬的垂直角，也皆化為弧圓樣態，處處感知「以和為貴」的哲學。該作不僅深獲業主喜愛，也榮獲2020 OPAL Award的肯定，獲得Honorable Mention獎項，讓迷人的設計展現於國際舞台！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。