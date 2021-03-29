2020 OPAL倫敦傑出地產大獎 鄭抿丹亮眼設計驚艷全球

【本文由OPEN編輯部撰寫】

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

用心規劃每一細節，創造專屬業主夢想場域，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 於《珀・影》一作，透過通透的處理手法，加上自由發揮的視覺與裝配，形塑溫暖時髦的家居場景，同時該作品也榮獲2020 OPAL Award Honorable Mention 的獎項，讓品牌聲譽於新春有美好的開端！

鄭抿丹 設計總監

公司簡介

自2013年創立至今，始終堅持於品牌初衷，不為曝光或炫示技法而建構，專心致志於鋪敘業主所需，用心聆聽需求取向，只為完美呈現理想家居場景。

因應業主需求精進技法，駕馭商空、住宅等各式場域。無論坪數大小，風格情境，皆能自然轉換，化其為優美設計手筆。透過縝密溝通及討論，理解業主生活背景，實踐夢想空間於眼前，創造其專屬的生活語彙。

設計理念

視需求導向為首要考量，重視工程品質，目標在提供安心場所前提下，完成業主交付的生活未來藍圖。

將「他所」視為「己所」，用心規劃每一細節，於空間中散佈美學及品質堅持，同時注重機能的展現與劃設，創造專屬業主身心靈的對話境地。

獲獎紀錄

2020 美國 Muse Design Award《珀・影》《異境同遊》- 雙金獎

2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》- 金獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》- 銅獎

2020 中國 她設計獎《Slow Soul》- 年度優秀空間設計

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》- 雙佳作

獲獎作品《珀・影》

▲人字拼木質地板為特製顏色的煙燻橡木，如同灰白色調軟裝，溫潤石材與鍍鈦的冰冷、散發親切悠閒的氣息。

▲鍍鈦面板和金屬件相合，與去除泡綿的繃布相拼接；鏡子上方的梁柱呼應繃布鋪排，做弧形造型，形成居家場景中的亮點區塊。

▲衛浴空間由潔白與鍍鈦的結合顯出典雅質地，全進口的設備，伴隨仿大理石材的大片磁磚、明暗可調整的燈源，低調中兀自瀰漫質感雲煙，回應沉靜中卻自帶華麗的設計手筆。

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