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一張圖看天氣！清明連假快到了 各地降雨熱區曝光

織就恬美天然風光 悄然映現藕色幽境

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

【家配師 陳逸飛】

淡雅的色系基調，流淌恬靜之意；堅實的木石家具，奠定沉穩氣息。本次 拾葉設計 葉佳隴 設計總監 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 聯手合作，產生硬體與軟裝間完美的搭配呼應，使寬敞而空曠的場域面目一新，成為一座溫潤人心的優雅家宅

基於毛胚屋區域劃分自由度高的優勢，各區的界線刻意模糊化，例如公、私領域間，便藉短廊道做無形引渡，而玄關、客廳與餐廚區的邊界，則僅訴諸地坪材質、工法的轉變，營造通透的環境視野，同時於室內彩繪多面溫柔典雅的藕粉色塊，間或點綴天然材質的紋路肌理，讓空間與業主個性更為契合，交融人與自然的溫度，輕啟溫馨美好的生活序幕。

（圖）玄關與餐廳設置多座木作櫃，滿足收納需求，且櫃門與客廳壁面，皆做方形切割手法，讓簡單清雅的風格於公領域環繞、延續。
（圖）玄關與餐廳設置多座木作櫃，滿足收納需求，且櫃門與客廳壁面，皆做方形切割手法，讓簡單清雅的風格於公領域環繞、延續。

玄關——通透視域 開展宜人風景

步入屋內，便見直通客廳落地窗的縱深景色，映照於左右兩側的不銹鋼鏡面，讓穿透視感橫向延伸，充分拓展此區的視覺面積，予人豁然開朗之感。仰面上觀，因弧形遮光板而更顯柔和的燈光，將建物大樑的堅硬線條浸染軟化，增添溫婉氛圍；低頭俯視，地坪嵌入的鐵件框架，呈現與上方設計一致的圓弧形貌，兩者相互串連應和，讓人一進門，即能感受婉約而大方的空間個性。

（圖）公領域的天花板四周，增設一圈間接照明，不僅讓室內更為敞亮，暖色光源亦注入柔美之意。
（圖）公領域的天花板四周，增設一圈間接照明，不僅讓室內更為敞亮，暖色光源亦注入柔美之意。

（圖）客廳中央，擺放一座造型為兩圓交疊的茶几，平時作為具層次感的特色軟裝，而在親友來訪作客時，兩層桌面也可拉開，增添使用的面積與彈性。
（圖）客廳中央，擺放一座造型為兩圓交疊的茶几，平時作為具層次感的特色軟裝，而在親友來訪作客時，兩層桌面也可拉開，增添使用的面積與彈性。

客廳——豐富軟裝 暗藏機能巧思

踏至客廳，雕刻白大理石電視牆的人字拼接，一路延續至腳下的木質地坪，藉由相同工法的詮釋，凸顯各色建材的紋理，流露生動的自然氣息，與艾立思合作配置的此區軟裝，暗鮭紅的沙發，將牆面的藕粉色塊立體延伸，並接續下方柔軟褐色地毯，而灰色布質單椅，則在金屬圓柱桌的搭配下，於暖色木質基調中脫穎而出，透過較為冷調的視覺與觸感，為屋主帶來多變感受，端看其每日每刻的心情，無論是於單椅獨自沉思，或坐臥沙發與家人暢談交心，各種需求皆可滿足。

（圖）於較無陽光渲染的餐廳，頂天的藕粉色餐廚櫃，與客廳亮白的主牆比例相當，藉大面積的色彩亮度轉變，襯托空間遞進的層次感，也幫助人們轉換情感思緒。
（圖）於較無陽光渲染的餐廳，頂天的藕粉色餐廚櫃，與客廳亮白的主牆比例相當，藉大面積的色彩亮度轉變，襯托空間遞進的層次感，也幫助人們轉換情感思緒。

（圖）餐廚櫃的大理石背牆，與同質地的中島洗手台相呼應，而白色層板的V形構造，除可暫放紅酒瓶外，亦有增強鐵件結構線條的效用。
（圖）餐廚櫃的大理石背牆，與同質地的中島洗手台相呼應，而白色層板的V形構造，除可暫放紅酒瓶外，亦有增強鐵件結構線條的效用。

餐廳——木質調性 圍塑沉靜空間

移步至餐廳，一座質感厚實的中島映入眼簾，由屋主喜愛的耐磨雞柚木餐桌，以及木質方塊形吊燈組成，跳脫周圍的淡雅色調，圍塑一處半獨立、類包廂的小區域，讓家人於用餐時分，能以更沉靜舒緩的心情交談互動；而為在靜謐中融入活潑有趣的生活氣息，餐桌兩側，選用同為深棕色、卻造型相異的兩組餐椅，並藉由柔軟搖曳的燭光，於桌面、餐廚櫃點綴照明，調和周圍木、石材質的冷硬感，溢散獨立天地的溫暖氣氛與浪漫情調。

臥室——溫潤細節 流露舒緩氛圍

公領域的藕粉色塊，在臥室轉為彩度較飽和的灰粉電視牆，區隔更衣室與床鋪區，形塑沉穩安定的休憩場域，其牆體外層的烤漆以直線分割，既承接整體工整的設計語境，又以不規則的區塊比例褪去生硬，並進一步將牆緣打磨成圓滑弧形，弱化空間稜角，讓屋主的一切感知，無一不溫和舒適，充分療癒一天的疲累心情。

在這座色調優雅柔和的住宅中，處處可見 拾葉設計 葉佳隴 設計總監 對動線與材質的細心佈置，而 Eliz Furniture艾立思國際家飾 則提供風格相應的軟裝家飾，讓各個區域的個性更為鮮明。經由雙方的合作無間，家人間的日常相處，以沉靜而不失活潑的風貌具體展現，化作最真實溫馨的生活物語

OPEN Design 動能開啟傳媒

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