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2020倫敦傑出地產大獎 徐汎羽大展設計風範

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

OUTSTANDING PROPERTY AWARD LONDON,OPAL（英國倫敦傑出地產大獎）由全球知名企業集團Farmani Group組織，並以招攬全球最佳建築師、室內設計師與房地產開發商為目標，在創造異業菁英聯合平台的同時，找尋各地最富創造力、革新感、社會影響力與永續性的設計方案。參與者有機會替自己最新穎的企劃博得國際能見度，並且和產業的先驅及專業人士進行交流。

羽築設計 徐汎羽 設計總監 在作品《隱．敘》注入華人文化的方位卦象、趨吉避凶之家居設計，並以無梁柱概念，延伸整體的透視感，其中立面生硬的垂直角，也皆化為弧圓樣態，處處感知「以和為貴」的哲學。該作不僅深獲業主喜愛，也榮獲2020 OPAL Award的肯定，獲得Honorable Mention 獎項，讓迷人的設計展現於國際舞台！

公司簡介

羽，吉光片羽，蒐集美好片刻。

築，築夢而生，實現美好想像。

羽築設計誕生於2018年，跨足室內規劃、景觀設計、家具選配；從戶外到室內，由硬體至軟裝，空間整體貫穿呼應，繪製出家的夢想藍圖。

我們始終秉持著對設計的熱情與專業，以適切的預算規劃、合宜的空間安排，及滿足居住者需求的個性風格，量身訂做專屬場域；因此每一件作品，都獨一無二，有溫度、有內蘊、有故事。

設計理念

空間以不同樣貌，展現質與量的變化關係，設計以相同心念，創造人和場域間的互動。

每一件作品，都是一幀有故事的照片，含藏生活的本質、居者的需求及習慣，在有限空間裡，充滿無限的想像延伸。

我們亦如實展現，空間的真實與可塑性，引入風、光、水等元素，重新定義擘劃，整合成為人與自然互動的文本，從而譜寫貼近人心的設計篇章。

得獎紀錄

2020 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銀獎 - 《隱・敘》

2020 中國 金外灘獎 最佳居住空間 入圍 - 《 光・鈦》《原・靜》

2020 義大利 A'Design Award 銅獎 - 《光・鈦》

獲獎作品《隱．敘》

▲空間上，以「穿透、明亮」做整體貫穿，並運用色系與弧線做出視覺甚至是觸覺上的二重層次，讓娛樂廳、招待室、起居區域上，兼具了冷與暖的感受。
▲空間上，以「穿透、明亮」做整體貫穿，並運用色系與弧線做出視覺甚至是觸覺上的二重層次，讓娛樂廳、招待室、起居區域上，兼具了冷與暖的感受。

▲另一條敘事線，將空間中所有的機能配件進行「中西混搭」。以大理石吧台為例，該物件是設計與施工上最為繁複的家居單品，採用法國邊倒角處理，體現歐式風格。
▲另一條敘事線，將空間中所有的機能配件進行「中西混搭」。以大理石吧台為例，該物件是設計與施工上最為繁複的家居單品，採用法國邊倒角處理，體現歐式風格。

▲起居室床頭設計，捨棄舊有四方木製，改以繃布搭配石紋系統板材，透過統一色系的鋪陳，保留材料本質的純粹，拉出空間裡的溫柔面。
▲起居室床頭設計，捨棄舊有四方木製，改以繃布搭配石紋系統板材，透過統一色系的鋪陳，保留材料本質的純粹，拉出空間裡的溫柔面。

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