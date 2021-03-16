輕吟鄉間古典 閒織雅逸仙境

【本文由OPEN編輯部撰寫】

清風撫過綠茵，敲開大門，應邀參加典雅大氣的盛宴；於客廳觥籌交錯之餘，轉身上樓，一室鄉村度假情調，卸除都市人的繁忙與喧囂；夕暉勾起序幕，繽紛色彩悄然渲染，一盞盞的水晶燈彷若精靈，為簾幔輕施金粉，使其化身為飛毯，引領人們穿越時空，遊巡回古典歐洲，在 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 為業主編織出的專屬童話世界裡，共襄動人心弦的文學盛事。

阡陌間築起英義風格磚屋，帶有涵蓋古典對稱設計的窗扉與斜角屋簷，加上紅磚構築的拱門，形塑視覺和諧感，同時塑造室內空間多變的特殊造型；復古水晶燈具和精緻雕花軟裝，渲染純正歐洲鄉野建築氛圍，點綴其中的藤編家具，則為一室典雅加添休閒度假風情；歲月點睛，日光增色，綠地之上的夢想之屋便悄然落成。

（圖）地坪鋪敘刻意鑿寬填縫的六角磚，引領居者感受異國情調。

客廳——古典雍容的交響曲

步入客廳，沉穩暗色調形塑寧穩氛圍，而天花的螺旋水晶吊燈，則薰染場域明亮氣息，並和壁櫃的圓弧線條，一同緩和方正區塊中的剛硬之感。位在沙發背牆的仿古明鏡，依循斜角天花板陳貼，並延伸至沙發底，廣透照映出壁爐火光及幽螢燈燭，巧妙放大視覺感受，形塑鏡裡境外，燈火互映共舞的魔幻場景。

餐廳——自然閒適的雙重奏

旋身步往餐廳，隨之可見敞亮的窗戶洞開，不單允容溫煦天光灑落，更引入窗外庭院花卉明媚風光；中央配置的深棕長型餐桌椅，可見設計師為好客主人設想的貼心巧思，整體環境使賓客在一飽口福之際，尚能將草木蓬勃生機盡收眼底。大自然的光線穿透藤編椅背，與餐桌上的花朵相唱和，一旁的灰白色螺旋飛升的鍛鐵樓梯，則以柔美線條曳引向上動線，亦靜待主人自其上優雅緩步而下。

起居室——天光線條的華爾滋

拾階而上，挑高的屋頂為三樓的公領域營造寬敞感，光線從半圓天窗翩然而落，淡化家具配飾的深褐色調；微尖的屋簷，牽引形態各異的畫框與鏡面，串構成與斜梁平行的輪廓；吊掛於兩側的水晶燈，一盞如雨珠滑落傘面般垂下，一盞似植株朝天空延伸，劃分出閱讀區與沙發區，巧妙地隔著走道相互和諧。循著光影望向地面，深淺撞色的人字拼磚如輕靈指標，導引目光至走廊盡頭的臥房。

主臥室《簡・愛》——粉色夢境的小夜曲

進入粉紫色主臥室，甜美氛圍隱含尊貴元素；明亮晨曦與窗簾擦身而過，留下淡淡的金屬光澤；床頭與牆上的復古鏡，以雅緻柔和的曲線，共同交織高雅氛圍；金屬燈具輕捧剔透水晶，與一室貴氣共鳴；向左望去，白色衣櫃延伸至牆面盡頭，其中兼有設計師別出心裁嵌入的暗門，開啟即是主人的梳化空間。

孩童房《快樂王子》——無憂無慮的進行曲

灰藍色為房間調出活潑氛圍，線條俐落的銀色吊燈，提亮上方的多角梁柱；沿著屋梁而建的米白書櫃，拉長空間高度，使童趣感隨著斜面滑進房間；當男孩懷著尋寶般的心情攀上黑色梯架，或乘坐跑車造型的床鋪馳騁夢境時，快樂無憂的未來彷彿觸手可及。

（圖）女兒房「愛麗絲夢遊仙境」洋溢著粉嫩氣息，鈴蘭花造型的燈具，盛放如夢似幻的氛圍。

（圖）清新淡雅的「秘密花園」，刷舊的白色家具雕飾精緻花紋，在淺藍場域靜靜綻放。

（圖）藤編的床頭及椅背，展現鄉村度假情調；溫暖日光穿過實木百葉，輕柔拂過深紅的「仲夏夜之夢」，生成一室唯美恬淡。

（圖）深灰瀰漫的「格列佛遊記」，鐵件攀附復古磚紋電視牆，與世界地圖遙相對望，再現航海時代之景象。

客房——情境多變的詠嘆調

設計師在三間客房中，考量不同訪客的個性亦有所差異，遂抽取經典文學元素，以色彩為韻腳，譜出風格迥異的曲調，徜徉於符合自身美感需求的文學世界。淺藍調性的「秘密花園」，白色家具的精緻雕飾，在日光下伸展出清雅的姿態；進入「仲夏夜之夢」一房，酒紅色與藤編家具，交織成清爽夏夜意象；「格列佛遊記」則將鐵件與世界地圖鑲進深灰場域，搭載客人在大洋中乘風破浪，尋找奇幻島嶼。

「每一段旅程，皆是一篇精彩的故事。」由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師，以業主喜愛的歐式鄉村風格為主和弦、自身遊歷歐洲的經驗為伴奏，藉由多變色彩語彙塑造各異空間風格，搭佐繁複花紋軟裝，在古董水晶燈具散發的絢麗光暈中，共譜出精雅與休閒兼具的鄉間宅邸，每當賓客打開門扉時，一段段充滿異國情調的旅程便旋即展開。

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