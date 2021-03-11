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2021 iF設計大獎入圍特別報導 全新賽制50%決選《幻馬戲曲》驚豔國際評審

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954 年創辦至今已擁有超過60 年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。而2021年 iF 設計大獎的全新評選機制，使得過程更加透明、完善，並採用數位形式舉辦最終決選；據官方資料顯示，此次賽事共有來自52 國、近萬件的優秀設計師作品參賽，於第一階段集結91 位設計界權威評審，選評出4664 件入圍，近50%機率進入總決選，其中台灣部分有483 件，190 件為室內建築領域，可見入圍者的卓越實力。

由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師，於住宅作品《幻馬戲曲》中，將看似對立的古典與現代元素，相互交織融合，加之幾何線條勾勒，最終呈現獨特細膩的生活氣息，不僅完成業主夢想中的創意居所，其跳脫時空的奇幻美學，更獲得一眾評審青睞，成功進入iF決選，就讓我們一起期待最終名單公布吧！

由里室內設計

傅瓊慧 設計總監

李　肯 主持設計師

學歷

倫敦切爾西藝術大學室內設計進修

台北科技大學建築系

台南家專服裝設計

經歷

2005台南由里室內設計

1995台南大勻室內設計

1993台北沃荷室內設計

公司簡介

由里室內設計創立於1994，具跨建築、室內設計、風格軟件設計，以量身訂製、舒適而生的設計概念為服務旨向是全方位空間設計整合服務團隊。

設計理念

我們喜歡空間應隨人、事、時、地、物表現不同的表情與詞彙，每個空間有不同的面貌、姿態，每位業主有不同的生活習性、喜好與品味，設計師並非反覆複製漂亮的設計，而應該是敏銳而體貼的觀察家，引導空間透過設計創造更多可能，展現空間的理性與感性。

獲獎紀錄

2020 全球華人傑出設計金創獎 商業空間類 金獎

2020 全球華人傑出設計金創獎 陳設軟裝類 金獎

2020 金點設計獎 標章得主

2020 台灣 TID Award 空間裝飾藝術獎

2019 美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

2019 中國 Hers Design Award 年度優秀空間設計

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 公寓設計 銀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 酒店設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 辦公空間設計 優秀獎

2019 中國 IDEA-TOPS艾特獎 最佳樣板房設計 入圍獎

2019 中國 地產設計大獎 年度優秀室內設計-居住室內 優秀獎

2018 美國Spark Design Awards 商業空間類 銀獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 酒店旅館類 金獎

2018 全球華人傑出設計金創獎 工作空間類 銀獎

2018 德國German Design Award 室內建築類 Special Mention

2018 金點設計獎 標章得主

2018 英國SBID國際設計大獎 住宅設計100萬英鎊以上 Finalist

2018 英國SBID國際設計大獎 辦公室設計 Finalist

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 金獎

2018 韓國K-DESIGN AWARD國際設計大獎 優勝獎

2018 義大利 A' DESIGN AWARD 室內空間及展覽設計類 雙項金獎

2018 第十三屆 金外灘獎 辦公空間優秀獎

2018 第十三屆 金外灘獎 酒店設計最佳獎

2018 德國iF設計大獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 酒店空間類銀獎

2017 第二屆 SIDA新加坡設計大獎 辦公空間類銅獎

2017 金堂獎 年度最佳酒店空間 大獎

2017 金堂獎 年度優秀樣板間/售樓處

2017 第七屆ADA亞洲設計獎辦公空間組 傑出設計獎

2017 第七屆ADA亞洲設計獎零售空間組 創意設計獎

2017 Good Design Award 商業及公共空間類 入圍

2017 中華民國傑出室內設計作品競賽 第七屆金創獎 商業空間類 銅獎

2016 好宅配大金設計大賞 公共空間組 金獎

入圍作品《幻馬戲曲》

▲白色門片以不規則的矩形陣容鋪排，既是裝飾主牆也是收納櫃體，中間隱藏通往私領域通道的大門，如魔術般，敞開之後，便進入異度空間。
▲白色門片以不規則的矩形陣容鋪排，既是裝飾主牆也是收納櫃體，中間隱藏通往私領域通道的大門，如魔術般，敞開之後，便進入異度空間。

▲對稱顛倒的飛天馬，如皮影戲般片片疊成的飛馬造型，局部鑲嵌水晶鑽，如裝飾藝術的景致，動態奔馳於居室。
▲對稱顛倒的飛天馬，如皮影戲般片片疊成的飛馬造型，局部鑲嵌水晶鑽，如裝飾藝術的景致，動態奔馳於居室。

▲造型屏風區隔餐廳與玄關，視覺穿透圓型穿衣鏡結合植栽牆的金屬鐵架與大面深色鞋櫃襯牆，連結前後視野，整合細碎元素為一。
▲造型屏風區隔餐廳與玄關，視覺穿透圓型穿衣鏡結合植栽牆的金屬鐵架與大面深色鞋櫃襯牆，連結前後視野，整合細碎元素為一。

▲餐廳延續客廳的白色系地板，以粗糙方形，六角形磁磚與光面金屬長飾條鋪貼而成，繁複組構裡隱藏秩序感，並引以為客餐廳區域的分界。
▲餐廳延續客廳的白色系地板，以粗糙方形，六角形磁磚與光面金屬長飾條鋪貼而成，繁複組構裡隱藏秩序感，並引以為客餐廳區域的分界。

▲臥房延續幾何古典線條，金色鍍鈦鏡面，繃皮革，藝術塗料，異材質的契合，演繹密綴，疊襯而有序的美學手法。
▲臥房延續幾何古典線條，金色鍍鈦鏡面，繃皮革，藝術塗料，異材質的契合，演繹密綴，疊襯而有序的美學手法。

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黑白演繹簡約美式 邂逅日常優雅假期

「在平凡的日常中創造美好時刻」，是R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 一貫的設計核心理念。在本次的住宅作品《Roman Holiday》中，他以經典的黑白色作基底，配上深色木皮建材，呈現簡單大方的美式風貌，讓屋主於此歇宿時，能遠離工作的繁忙，彷彿置身療癒身心的度假別墅。

沈浸純粹美好宅 醉迷暖心《家の形》

「如果說愛有形狀，那就是家的模樣。」 四口之家裡，兩隻毛小孩相伴， 業主希望在滿足收納機能之餘， 將更多的空間予以他們自由活動。 采舍設計 楊詩韻 設計總監 利用隨處可見機能整合的設計規劃， 如客廳牆面置入櫃體、暗門彈性推移運用、 餐櫃嵌入貓砂盆、主臥門片結合貓洞、電視牆結合衣櫃， 整體視覺上更顯俐落，使用上亦更添便利性。 不做過多的阻隔，不添多餘的裝飾， 空間通透而純粹，動線流暢且自適。 純淨色調下，微暖光源， 沈浸在「進門就想賴在家」的美好日常。

MC HotDog 熱狗 X 室內設計：頂尖創作者的巔峰之會

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