快訊

直播／「旅遊泡泡」帛琉總統將親自來台？ 陳時中14：00說明

BMW競速AUDI！導致華航副機師撞護欄身亡 男遭判4年徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021 iF設計大獎入圍特別報導 全新賽制50%決選《J House》躍升世界舞台

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。而2021年 iF 設計大獎的全新評選機制，使得過程更加透明、完善，並採用數位形式舉辦最終決選；據官方資料顯示，此次賽事共有來自52國、近萬件的優秀設計師作品參賽，於第一階段集結91位設計界權威評審，選評出4664件入圍，近50%機率進入總決選，其中台灣部分有483件，190件為室內建築領域，可見入圍者的卓越實力。

莊軒誠 設計總監 及俬設計 於作品《J House》中，以音樂為介質，搭配異材質的質材變化，將空間的豐富美好呈現於眾人眼前，並使人宛若置身於一場高品質的音樂會，而悠然的設計新感受，也深獲評審喜愛，進而入選決選，敬請期待最終名單公布！

莊軒誠 設計總監

總監理念

美從生活中捕捉，而美好的設計更是從生活中汲取淬鍊。

熱愛著設計、旅行、閱讀、極限運動，看似靜且動、動且靜的衝突，在莊軒誠總監的世界中，卻融合的恰到好處。

熱愛生活、享受設計是莊軒誠總監的座右銘，他在生活中厚積薄發，將感受傾注於場域之中，同時也以作品向國際發聲、在世界舞台上閃耀。

而及俬設計創立以來，以自然美學、人文設計為品牌宗旨。

擅長揉合空間特質、以人為本，在設計中兼容感性與理性，

走進及俬設計，你可以邂逅一種堅持的美學，

因為莊軒誠總監相信，唯有創造，才能真正留住價值。

獲獎經歷

2020

榮獲 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銅獎-J House

2018

榮獲 法國INNODESIGNP RAIZE國際創新室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely / -寬境Broad Field

榮獲 韓國K-Design Award室內設計大獎 YZ Hair Salon

2017

榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-寬境Broad Field / 商業空間類-YZ Hair Salon

榮獲 中國金堂獎-年度優秀作品獎 休閒娛樂空間設計-YZ Hair Salon

榮獲 義大利A'design Award & Competition室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely

榮獲 美國INTERIOR DESIGN中文版-金外灘獎-入圍獎

2016

榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-悠然Leisurely

2015

榮獲 上海國際建築及室內設計節‧金外灘獎 -入圍獎

榮獲 PChouse 時尚盛典TOP100-恬靜Peacful

2014

榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-沉靜loft house

榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-純粹pure

入圍作品《J House》

▲不規則天花板線條設計，和白色窗戶的幾何排列相應，柔和光影流瀉，猶如音樂粒子灑落一地，讓一室閑靜獲得共鳴。搭配頂級音響的擺置，飽含音樂廳的元素，不僅增添空間的立體層次，更顯韻律流動於格局之間。
▲不規則天花板線條設計，和白色窗戶的幾何排列相應，柔和光影流瀉，猶如音樂粒子灑落一地，讓一室閑靜獲得共鳴。搭配頂級音響的擺置，飽含音樂廳的元素，不僅增添空間的立體層次，更顯韻律流動於格局之間。

▲書房明亮的燈光與寬敞的規劃，交織出一室的高貴氣韻，引人聯想音樂廳私人包廂的優雅休閒時光，微醺的歡笑流溢，營造輕鬆雅興，更添別有洞天的格局體驗。
▲書房明亮的燈光與寬敞的規劃，交織出一室的高貴氣韻，引人聯想音樂廳私人包廂的優雅休閒時光，微醺的歡笑流溢，營造輕鬆雅興，更添別有洞天的格局體驗。

▲床頭板以柔軟皮質拼接出塊狀分壘，猶如浮動的鍵格，預備隨樂音亮起；方塊交界處的金屬框線，與兩旁的環形垂墜燈飾交相輝映，營造寧靜安穩的平衡視感。
▲床頭板以柔軟皮質拼接出塊狀分壘，猶如浮動的鍵格，預備隨樂音亮起；方塊交界處的金屬框線，與兩旁的環形垂墜燈飾交相輝映，營造寧靜安穩的平衡視感。

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

NBA／2021年名人堂最終候選名單 皮爾斯、波許領銜

用設計改變城市 義大利死城復甦獲韓設計大獎

法國雙面神 GPDP AWARD國際設計大獎盛大開獎 台灣設計師勇奪銀獎殊榮

2021 BAFTA遊戲獎入圍：《最後生還者二部曲》獲13項提名、《對馬戰鬼》10項

相關新聞

2021 iF設計大獎入圍特別報導 全新賽制50%決選《J House》躍升世界舞台

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。而2021年 iF 設計大獎的全新評選機制，使得過程更加透明、完善，並採用數位形式舉辦最終決選；據官方資料顯示，此次賽事共有來自52國、近萬件的優秀設計師作品參賽，於第一階段集結91位設計界權威評審，選評出4664件入圍，近50%機率進入總決選，其中台灣部分有483件，190件為室內建築領域，可見入圍者的卓越實力。 莊軒誠 設計總監 及俬設計 於作品《J House》中，以音樂為介質，搭配異材質的質材變化，將空間的豐富美好呈現於眾人眼前，並使人宛若置身於一場高品質的音樂會，而悠然的設計新感受，也深獲評審喜愛，進而入選決選，敬請期待最終名單公布！

黑白演繹簡約美式 邂逅日常優雅假期

「在平凡的日常中創造美好時刻」，是R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 一貫的設計核心理念。在本次的住宅作品《Roman Holiday》中，他以經典的黑白色作基底，配上深色木皮建材，呈現簡單大方的美式風貌，讓屋主於此歇宿時，能遠離工作的繁忙，彷彿置身療癒身心的度假別墅。

沈浸純粹美好宅 醉迷暖心《家の形》

「如果說愛有形狀，那就是家的模樣。」 四口之家裡，兩隻毛小孩相伴， 業主希望在滿足收納機能之餘， 將更多的空間予以他們自由活動。 采舍設計 楊詩韻 設計總監 利用隨處可見機能整合的設計規劃， 如客廳牆面置入櫃體、暗門彈性推移運用、 餐櫃嵌入貓砂盆、主臥門片結合貓洞、電視牆結合衣櫃， 整體視覺上更顯俐落，使用上亦更添便利性。 不做過多的阻隔，不添多餘的裝飾， 空間通透而純粹，動線流暢且自適。 純淨色調下，微暖光源， 沈浸在「進門就想賴在家」的美好日常。

MC HotDog 熱狗 X 室內設計：頂尖創作者的巔峰之會

處於資訊爆炸的時代，鍵入關鍵字搜索，各式各樣的條目百花齊放，往往使人眼花撩亂，偶爾更讓人無所適從。追隨自己的喜好、遵從自己的想法，才是創造自我風潮的方法，避免人陷入盲目跟風的漩渦；MC HotDog 熱狗與 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，藉由此次跨界對談，不只談論室內設計的心得，更分享對於流行的看法，將個人的見解大方分享！

2020 MUSE Design Awards 「沉浸幸福」設計摘下雙金大獎！

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。 擅長打造專屬業主身心靈對話境地的 澄境設計 鄭抿丹 設計總監，於作品《珀・影》中，透過稜角巧妙轉化之下，再運用大量鍍鈦、清玻，使得空間通透不窄隘，而另一作《異境同遊》，則展現風格丕變的場域變化，兩件住宅之作皆呈現完美居家場景，奪下雙金獎項的榮耀，品牌聲譽躍升國際舞台！

輕豪宅時代來臨！

近年來，媒體與廣告文宣頻頻出現的「輕豪宅」，逐漸成為大眾購屋的主流選擇之一；而 唐林建築室內設計 執行長陳渼蓁，也於深耕30年的頂級豪宅領域外，一手創立副品牌「這樣設計」，主打坪數較小、預算相對有限，卻依舊享有高精緻度的輕豪宅規劃；問起陳執行長為何做此決定，她笑著說道，「我們是生活空間的夢想推手和落實者，而這種夢想，不應該僅限於少數人擁有。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。