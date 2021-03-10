2021 iF設計大獎入圍特別報導 全新賽制50%決選《J House》躍升世界舞台
【本文由OPEN編輯部撰寫】
世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。而2021年 iF 設計大獎的全新評選機制，使得過程更加透明、完善，並採用數位形式舉辦最終決選；據官方資料顯示，此次賽事共有來自52國、近萬件的優秀設計師作品參賽，於第一階段集結91位設計界權威評審，選評出4664件入圍，近50%機率進入總決選，其中台灣部分有483件，190件為室內建築領域，可見入圍者的卓越實力。
莊軒誠 設計總監 及俬設計 於作品《J House》中，以音樂為介質，搭配異材質的質材變化，將空間的豐富美好呈現於眾人眼前，並使人宛若置身於一場高品質的音樂會，而悠然的設計新感受，也深獲評審喜愛，進而入選決選，敬請期待最終名單公布！
莊軒誠 設計總監
總監理念
美從生活中捕捉，而美好的設計更是從生活中汲取淬鍊。
熱愛著設計、旅行、閱讀、極限運動，看似靜且動、動且靜的衝突，在莊軒誠總監的世界中，卻融合的恰到好處。
熱愛生活、享受設計是莊軒誠總監的座右銘，他在生活中厚積薄發，將感受傾注於場域之中，同時也以作品向國際發聲、在世界舞台上閃耀。
而及俬設計創立以來，以自然美學、人文設計為品牌宗旨。
擅長揉合空間特質、以人為本，在設計中兼容感性與理性，
走進及俬設計，你可以邂逅一種堅持的美學，
因為莊軒誠總監相信，唯有創造，才能真正留住價值。
獲獎經歷
2020
榮獲 杜拜 國際專業室內設計大賽 住宅空間類 銅獎-J House
2018
榮獲 法國INNODESIGNP RAIZE國際創新室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely / -寬境Broad Field
榮獲 韓國K-Design Award室內設計大獎 YZ Hair Salon
2017
榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-寬境Broad Field / 商業空間類-YZ Hair Salon
榮獲 中國金堂獎-年度優秀作品獎 休閒娛樂空間設計-YZ Hair Salon
榮獲 義大利A'design Award & Competition室內設計大獎 住宅設計類-悠然Leisurely
榮獲 美國INTERIOR DESIGN中文版-金外灘獎-入圍獎
2016
榮獲 新加坡室內設計大獎 高層住宅類-悠然Leisurely
2015
榮獲 上海國際建築及室內設計節‧金外灘獎 -入圍獎
榮獲 PChouse 時尚盛典TOP100-恬靜Peacful
2014
榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-沉靜loft house
榮獲 金堂獎 住宅公寓設計 年度優秀作品獎-純粹pure
入圍作品《J House》
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