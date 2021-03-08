黑白演繹簡約美式 邂逅日常優雅假期

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「在平凡的日常中創造美好時刻」，是 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 一貫的設計核心理念。在本次的住宅作品《Roman Holiday》中，他以經典的黑白色作基底，配上深色木皮建材，呈現簡單大方的美式風貌，讓屋主於此歇宿時，能遠離工作的繁忙，彷彿置身療癒身心的度假別墅。

基於狹長的場域結構，空間配置以大門為中心，將各區域向兩側延伸，增添居家活動的便利性，並利用彩度飽和的軟裝，加上拱門及簡潔的線板作點睛之筆，生活中的典雅質感，便隨摩登清新的整體色調，滿溢各個角落。

玄關——金色秘境 綻現大方格局

進入屋內，抬眼即見暗金色鏡面，在球型壁燈的暖光照耀下，映出遼闊視野；看往下方鞋櫃，懸空設計為厚實的長型櫃體，添加輕盈氣息，轉身向右，明亮的光線自拱門盡頭漫出，形塑沉靜舒緩的氛圍，吸引人們邁步向前，探尋藏身其中的美好景緻。

餐廳——冷暖相偕 共築靜好時光

穿過拱門，明朗通透的景色躍入眼前，落地窗外的耀眼陽光，經薄紗窗簾的淘洗後，成為朦朧溫暖的一室柔光，靜靜包裹餐桌俐落的方正稜角，而皮製餐椅的濃郁焦糖色及圓潤線條，則與黑、白、灰所營造的清冷環境充分調和，在柔軟暖色與硬實冷調的相互交融下，用餐氣氛穩重靜謐，而不失活潑生動。

（圖）主臥大門採用與周圍相似的白色方塊線板，不著痕跡地將入口融於客廳電視牆。

客廳——軟裝療癒 洗滌疲倦心靈

行至客廳，布製L型沙發以開放包容的姿態，迎接辛苦工作後的疲憊身心，帶有木紋的圓柱茶几，則如樹幹般沉穩安定，撫平外界紛擾帶來的凌亂心緒；向窗邊望去，結構線條精鍊的書桌和立燈，在溫潤舒適的空間，構築一處閱讀角落，閒暇時於此飽覽群書、獨處思考，隨時間推移，享有多變的日光洗禮。

書房——典雅木質 相伴天倫之樂

步入書房，便被深木色的書桌及書櫃攫獲目光，紋理華美的胡桃木皮，搭配腳下織工細緻的摩洛哥地毯，散發與公領域截然不同的雍容高貴，猶如進入上世紀的歐美電影場景，沉浸感十足；偌大的書桌前，兩張金色椅腳的深綠座椅，讓屋主能與偶爾來訪的母親共享使用，在各自沉默卻互相陪伴的時光裡，無形滋長更為緊密的深厚親情。

行銷大師賽斯・高汀曾說過：「與其思考下次放假是什麼時候，或許你該思考，如何創造一種不會想要逃離的生活。」R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 透過《Roman Holiday》將這份人生哲學完美演繹，不論是清朗的公共場所，或是雅緻的私密空間，皆發揮其擅長的簡約美式，充分療癒身心之餘，也滿足視覺享受。在這座優美而沉靜的宅邸中，即便是平凡日常的生活片刻，也化作值得珍藏的美好假期。

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