MC HotDog 熱狗 X 室內設計：頂尖創作者的巔峰之會

【本文由OPEN編輯部撰寫】

處於資訊爆炸的時代，鍵入關鍵字搜索，各式各樣的條目百花齊放，往往使人眼花撩亂，偶爾更讓人無所適從。追隨自己的喜好、遵從自己的想法，才是創造自我風潮的方法，避免人陷入盲目跟風的漩渦；MC HotDog 熱狗與 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，藉由此次跨界對談，不只談論室內設計的心得，更分享對於流行的看法，將個人的見解大方分享！

MC HotDog 熱狗

身為一位饒舌歌手、音樂人、父親，其多元的身分，被奉為 OG（Original gangster，HipHop嘻哈界元老級）。他於大學期間就表現出不同凡響的舞台魅力，其後陸續推出的作品每每都是發燒話題，奠定「台灣地下饒舌第一人」的封號。 2007 年，專輯《Wake Up》展現另類的音樂格調，獲得第 18 屆金曲獎最佳國語專輯獎； 2013 年首度站上台北小巨蛋、香港紅勘體育館，舉辦個人售票演唱會；近年則於《中國有嘻哈》、《中國新說唱》等嘻哈綜藝節目，擔任製作人兼評審，創作能源不斷的他，於 2019 發行最新專輯《廢物》，耳目一新的詞曲，再度激起樂迷的朝聖熱潮！

十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監

具備超過二十年的設計資歷，於就讀舊金山藝術大學室內建築設計碩士期間，大量吸收美式奔放的文化，並將其在外留學的經驗帶回家鄉，也將內化完畢的特質，做出設計上獨特的環境表白。新鮮且樣貌豐富的模樣，不僅備受業主喜愛，更廣獲設計賽事評審的青睞，近來於餐飲空間和辦公室場域，拿下 2020 MUSE Design Awards 的兩座金獎榮耀，使得品牌實力和推廣多元設計的願景，展現於國際舞台！

（以下對話，MC HotDog 熱狗簡稱熱狗，陳逸群設計總監簡稱陳，鍾馥如總監簡稱鍾。）

（圖）無論在家或是在後台，熱狗總是展現愜意真實的自己，對於上台或是曝光於外，都能在此充電後再繼續。

Q：在充滿戲劇張力的空間裡，能發現許多居家暖男的小巧思，所以想要了解，熱狗您對於家的定義、想像是什麼？聽完此番分享，十硯的兩位總監，在面對這個充滿個性的案子時，又有怎樣的想法？

熱狗：其實一個家長怎麼樣，可以反映主人深層的個性或性格，我覺得這是一個很好玩的地方；它不是外放的，是很內斂的東西。家的模樣，是很私人的，是親密的朋友才知道的；不像使用的車或其他物件，很張揚。它反映了一個人的愛好。

我本來對室內設計不感興趣，也沒有研究，但後來因為交屋需求緊迫，一頭栽進去，發現室內設計的世界真的很有趣！比方說有各式各樣的家具可以選擇，有千百種設計玩法，所以就決定把家裝扮得像穿衣服一樣，帥、好看，自己在裡面，即便外面的人不知道，我在裡面很舒服很爽，看了就開心，這就是我的想像。

陳：當初接到這個案子，內心誠惶誠恐。看見一大堆元素和要求：「要酷、炫、不落俗套，又要很有自己的設計概念在裡面」，實在是一個很大的挑戰。但是在和熱狗會談、討論之後，很長的時間裡，在各式調查和逛街的過程，我們了解到熱狗不是一個很有距離的業主，他其實非常有自己的生活哲學、有自己對家的概念、對設計的想法，所以在設計對談的過程中，也很快幫助我們去了解到怎樣去切入夢想「家」的完成方式。

熱狗：我現在回想起來，第一次我們碰面，有被問到喜歡什麼樣的風格，那時候根本回答不出來，因為我不知道我喜歡什麼東西。我覺得這樣不行，太遜、太弱了！所以就馬上閱讀相關文章案例，網路、手機上看，喜歡的圖片、裝潢就存起來，跟設計師討論，發現現在流行的北歐風、或者是木質感，都不是我喜歡的風格。我覺得家裡可以有木頭的裝飾或點綴，並且想要黑、灰，更Chill一點的感覺，不用在家裡留很多的白。在整個摸索的過程中，你可以從不知道喜歡什麼，到了解自己不喜歡什麼，最後找出適合自己的設計。

後來我知道我喜歡的是混搭，衝突的美感。設計師很專業的地方是，有一些天馬行空的想法，我也不知道是可行或不可行的，但是設計師會幫忙判斷可以實踐的程度、夢想跟現實的差距，這中間的來往過程也很有趣。

鍾：我覺得熱狗是一個非常、非常用功的業主，他會在過程中會看很多東西、找很多相關資訊，幫助我們更了解他喜歡的風格。做設計常常會碰到的狀況是，業主這個也喜歡、那個也喜歡，或是這個也不喜歡、那個也不喜歡，比較難去找出一個正確的方向，可是在過程中我們討論了很多次，也逛了許多家具店，所以可以很明確地了解需求，讓設計的過程得以順利。

難得可以遇到這樣的一個業主，喜歡這樣偏暗、在設計師角度也十分喜愛的設計，含有比較暗，有比較衝突性的元素裡面，是一個讓設計師有很大發揮的案子。

（圖）十硯設計投入設計的熱狗自宅，充滿異色情調，在極大化收納空間與使用坪效的同時，滿足各樣元素並存的夢幻家樣貌。

Q：雙方的合作機會十分難能可貴，想必其中也有許多歷程可以分享，因此想請問，在設計過程中所遭遇到的挑戰，以及又是如何克服的？

陳：這個部分我真的刻骨銘心，首先業主的玩具收藏品相當多，又對家具有個人偏好，所以會發現他的家具充斥著20、50、60年代的工藝產品在其中，於是我們首先面對的挑戰難題就是：「要用什麼樣的風格來界定？」要用什麼樣的空間來裝納這些東西，又不會到最後變得好像跳蚤市場、賣場或是家具陳列空間？

我開始思考，在這樣一個百花齊放的空間中，什麼樣的時代最適合？後來我想出了美國的黃金時代。在美國20年代的黃金時代裡，基本上就是充滿各式各樣工業產品和嗜好的，所以我們就把20年代的工業風呈現在空間裡。20年代的工業風有怎麼樣的特色呢？它代表的是美國工業革命的黃金時期，因此會發現在這個時期裡，空間都是金碧輝煌，這個時代交織著過去古典過渡到現代的介質在其中，所以會有古典的元素、金碧輝煌的點綴以及幾何圖形，融合這三個元素，就能形塑有如萬國博覽會的氛圍，讓業主的期望恰如其分地融入在裡面。

鍾總監在陪同業主逛街的過程中，有怎麼樣的想法或感覺嗎？

鍾：其實有些店我覺得是我沒有去過的，很棒，比方放放堂（熱狗：喔！那個有很多小配件的！）還有這張桌子的店家（熱狗：Retro Studio Taipei。），很有味道，不是一般網路上或賣場看到的，很有風格。

熱狗：交屋之前，我幾乎逛了台北所有的家具店，也謝謝兩位常常陪我去逛家具店。我後來發現家具這個世界真的太有趣了！也發現喜歡的家具都很貴。開始有研究以後，覺得家具竟然可以這麼好看，有點像你慢慢挑選，空間漸漸到位之後，一切就是這樣慢慢搭配起來的。

鍾：還有很多二手的、舊的配件和古件，像是買太空燈的店，也是很有趣的店。

熱狗：因為我很喜歡復古的家具，但又不喜歡它太多，所以結果是復古和新潮，平價和奢華的各種混搭和結合。

（圖）正因為在台上盡情揮灑情緒熱唱，在燈光熄滅後才更有個人的一番省思時光，使人在下一次燈亮時再次綻放光彩。

Q：完成設計的前期，想必做了許多研究，而在設計的當下，或許也有不少故事發生；因此想請問，在所有的合作過程中，有何趣事和火花令您印象深刻？

陳：大部分的火花發生在買單的那一剎那。（眾笑）你會發現，哇，真的是太好買了！而且像這樣的空間裡，真的很適合展示各式各樣的東西，然後你自然而然會對這樣的空間進行很多的想像和憧憬，在這樣的情況下，買單自然而然變成最大的火花。好像突然變得什麼都可以買、可以搭、可以安排。

除了和價格的拔河之外，店家的本身也會被我們的熱情，以及探索的熱忱打動，會主動分享許多新的事物，讓我們在彼此陪伴的過程中，打開了很多眼界。

鍾：有很多小店，以前沒有去過也沒有注意到，但我們發現他們的產品很新穎，很酷，就算只是放在那裡都很有味道。

熱狗：我覺得讓我很印象深刻的是，設計圖出來時，在好幾個選擇裡，我們最後選了一個一般人不會選的格局。一般人絕對不會那樣選，最後卻因為了解了生活的喜好、空間需求，和最大的收納方式，而選了這個格局，這點我覺得滿酷的。

陳：當熱狗選擇了那張格局的時候，其實我與鍾總監是非常驚訝的，因為它違背了很多傳統的傢俱配置，比如沙發的位置，背後是沒有倚靠的；不喜歡電視牆，但是很喜歡電視，電視必須存在，以及盡量把所有生活空間極大化，把收納空間濃縮到最有坪效的方式。雖然是一般的空間，但是可以感覺到，因為使用加成的手法，當你在使用每一個空間的單一個體的時候，你還是會感覺到每一個地方都很大，都很寬敞。

所以我覺得熱狗願意選這樣一個配置，也是讓我們又驚又喜，終於讓我和鍾總監把一些平常不敢展現的東西，得以施展出來。

鍾：光是住家天花板是深色的事情，大部分的人就不敢嘗試，但我們現在做的質感，就是把自己家變成lounge bar的氛圍，可以很舒服，又不會過度商業化的感覺。

（圖）在人物專訪中，十硯設計的兩位總監大方分享各式設計經驗談，從美感的啟發到教學經驗的論敘，皆富含深刻動人的涵養。

Q：從熱狗家的外貌，以及設計師獨特的手筆，都可以看出不流於俗的自我風潮展現；想請問您們對於「流行」的看法是什麼？您覺得「流行」應該給人怎樣的想像和氛圍？

熱狗：我覺得對我來講，流行就是追求或追尋自己喜歡的東西或風格。比如說我在搜集玩具，世界上有成千上萬的玩具，而每個人喜歡的都不一樣，不用去管現在流行的是什麼，就看你自己喜歡的是什麼，那你就去追尋那種風格，然後去追求、實踐。

像我以前，也沒有想過會把自己家弄成這樣，當我有機會，我就想去好好完成它。從小到大，我家裡永遠都是白牆、白牆，木頭、木頭，我不想這樣子，所以我覺得，重點就是去追求自己喜歡的東西就好。

陳：首先，我不是一個愛跟流行的人，流行如果跟隨得不好，有時候反而變成一種媚俗，再者我相信，室內設計的本質，都是來自生活的經驗；每一張室內設計的平面圖，都是來自內心潛意識的哲學的反射與呈現，所以與其在設計領域上去追求流行，不如說我花很多時間在反思自己在生活的態度、生活的經驗。

比如說，餐桌應該怎麼使用？我平常是怎麼吃飯的？我喝酒的時候是怎麼樣的？我看電視時是怎樣的姿勢、型態？在臥室的時候，我是一個怎樣的樣態？這些東西，就會影響到室內設計對空間的鋪陳和安排，所以在我的領域裡面，流行對我來說，可以是一個參考、一個隱現，但真正落實在設計裡面時，就像熱狗說的，你應該還是回到自己內心原始，對生活的一個渴望和本能。

鍾：流行這個東西，對我來說是一種理解和接觸，就像服裝配飾，你一定是選擇適合自己的，你才會拿來配戴在自己身上。現在流行很多北歐風、工業風，有的人覺得工業風太粗獷，我不太喜歡，那總不可能因為現在都流行那個，就把自己家弄成那樣，讓自己住都不舒服。我覺得就是擷取一些自己喜歡的小元素，把它運用在自己身上。

不管是在室內設計或者是產品、服裝，流行只是給你一種時下的資訊，讓你跟世界還算接軌，提供你一些想法，讓你對於自己有什麼發揮的可能，可以注入一些新的創意，自己是可以為自己創出專屬的流行的。

（圖）演唱會不只考驗一個人的音樂歌喉，更需要台風、臨場反應和帶動能力等實力和經驗值的累積；而熱狗的演唱會往往掀起狂潮，使人熱血沸騰，是他個人魅力的大大驗證！

Q：聽完各位的分享後，延伸想詢問，由於現在普遍存在「跟風」、「跟潮流」的情況，您們在設計領域，針對這個現象有什麼看法？

陳：其實所謂的跟風，是因為現代人的生活步調太快，我們可以獲得的東西太多，可以經歷、享受的太多，以致於來不及去細細品味、品嚐。我記得在設計學校時，老師說過，最高程度的感謝，就是細細品嚐，英文單字是「Appreciate」。當我們接觸到每一件事物，我們是不是可以體會到它的層次和做法？它的味道也有層次，他的氣味也有層次，也許它形塑出來的表情上也有層次。

當然我們也可以把自己喜歡的東西細細品味之後，一層層揭開，你就會發現，跟風比較不會發生在自己追求的過程中，那將會是一個很粗淺的層次，或者是個人品味的一種成長。

熱狗：我是覺得這個無所謂啦。以室內設計來說，動輒就是七位數以上的事情（陳：哎唷！又談到火花了！）它一定要謹慎的嘛！然後你預算多有預算多的做法，它是一個取捨的過程。就像總監講的，現在網路的世界，資訊太多了，搜尋一下就可以看到很多成屋的資訊。所以你不能看到這個就覺得這個好。比方開放式廚房，如果給一天到晚下廚的人，就不適合，他一定要有一個單一的廚房，不然油煙那些很麻煩；有些人只看到開放式廚房很漂亮，但沒有想到自己的生活習慣，是需要一個廚房的。

有些人需要一個安靜的書房，有些人無所謂。設計就是跟自己的生活習慣相關，你要知道自己真正想要什麼，這些比較重要。現在資訊太多，大家都會看嘛，喜歡都會存起來，所以我覺得這是無所謂啦。

鍾：我覺得跟風是一個趨勢，像服裝配件，短暫就過了，這時跟風是一種體驗嘛，可以嘗試。但就像剛剛有提到的，室內設計是金額預算比較高的，每個人在做的時候都會經過深思熟慮，不會因為現在雜誌或其他地方出現什麼，就說我要和他一樣。現在有那麼多資訊可以參考，如果你看了網路和其他管道，經過深思熟慮後覺得這是自己喜歡的，我覺得這都是OK的。

（圖）十硯設計的商辦作品《方程的總和》，不只融匯東西特質、完滿創造隱蔽又具妥善格局劃分的需求，也在國際競賽上給出亮眼成績。

Q：在談論完對於設計和合作的看法後，想特別請問熱狗，在自家的設計過程中，您覺得十硯設計有哪些優點是您會想特別提出回饋、推薦的？而十硯設計的兩位總監，針對於此又有什麼想進行反饋？

熱狗：我覺得我是很相信專業的一個人，即便我對美學、居家設計和家具有很多的想像，但是我的專業無法讓它們拼湊在一起，很多東西就是讓專業的來判斷、實踐。兩個總監都很開明，而且我們年紀相近，都是年輕人；他們知道我空間要做那麼活潑，都很興奮，不會想要阻撓我或有二話，就是大家一起做有趣的實驗。

我覺得這次就像一次好玩的冒險一樣，很多的建材都是沒有用過的，還有一些大膽的選擇，比如說我家的地板，當我一開始做這個選擇，我都沒想過反應會如何，可是當我問過設計師，他們覺得很屌、很特別，那我就相信他們；我遇到的很多情況都是這樣：我喜歡這個家具，但我不知道擺進來這個適不適合，這時候他們會給我很多很專業的意見，這方面讓我對室內設計的過程有更多的理解，如果有下一次機會，也可以更了解怎麼搭配；這個過程，我也在學習。

陳：除了希望有下次的合作機會，也希望帳單上不要有那麼多火花。

鍾：很難得有這樣一個開明的業主，在各方面的包容來說，不只在風格喜好上，一些逛過的店，特別的小東西，都是一些很開眼界的機會，是互相學習的過程。是在用一個冒險、玩的方式，去創造一個很個性化、個人化，整體看起來也不落俗套、有別一般的空間。很感謝熱狗給我們這個機會。

我覺得這個很難得。這個跟預算沒有關係，有的人就算預算很多，但可能因為個人的喜好，也不一定願意採納設計師的建議。所以這個案子之所以可貴和有趣的地方，在於熱狗很open-mind的去做一些嘗試，去試試看一個住家空間可以玩到什麼樣的程度，可以有什麼樣的樣貌。

（圖）在演唱會中醞釀情緒，或是在錄音室中潛心準備，都是下一次爆發的沉澱，使得之後的放光更加動人。

Q：「我就算正在變老，你們也幹不掉我！」在訪談中，熱狗曾如此宣示，走過數個年頭，經歷生涯的創業、身分轉換等大小事，成為了更厲害的自己，才會懂得「不在意世俗眼光、專注所愛」的態度有多難能可貴，最後想請您們分享影響人生最大的一句話！

陳：影響我最深的一句話，是在求學期間，老師跟我們說：「年輕人不要太快定義自己的未來，因為未來還不斷在變化和成長」。這句話對我來說，一直影響很深，我也把它體現在工作和設計上。很多設計師會很快定義自己的風格和好惡，於是會錯過其他很多美好的事物，所以我覺得當我們還年輕的時候，應該多方的嘗試、冒險，然後才能達到一個玩的空間，大膽一點，不要太快為自己下定義，設限自己的位置和里程碑，未來還有各式各樣的可能。

鍾：以我的人生來說，就是「Just do it」。很多事情就是稍作思考，就去做；如果不去做，你也不知道事情會如何發生。很多事情就是去做，做了之後才知道接下來要怎樣樣去承接。這就是人生的一個過程。沒有去做，你永遠不知道未來會發生什麼事。

熱狗：影響我最深的一句話，是有一個補教名師高國華，他說了一句：「我住大直，因為我又大又直。」你想想看一個補教名師，可以講出一句這麼屌的話，帶給我很多的啟示。就是我們要有幽默感一點，不用這麼嚴肅，雖然是有點半開玩笑，但是人生就是不用太嚴肅，不用太有夢想，得過且過。

MC HotDog 熱狗與 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，無論是否身在專業之中，皆努力鑽研相關知識，樂於將自己擁有的分享予對方，體現了業主和設計師相互學習、成長的珍貴歷程，也證實「玩」出自我空間的可能性，在在取決於自身。想必這一段相知相惜的合作歷程所綻放的設計新視界，會在將來雙方所接觸的事物上，再繼續激出新的火花和獨特意念！

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