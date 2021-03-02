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2020 MUSE Design Awards 「沉浸幸福」設計摘下雙金大獎！

聯合新聞網 / OPEN Design

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

擅長打造專屬業主身心靈對話境地的 澄境設計 鄭抿丹 設計總監，於作品《珀・影》中，透過稜角巧妙轉化之下，再運用大量鍍鈦、清玻，使得空間通透不窄隘，而另一作《異境同遊》，則展現風格丕變的場域變化，兩件住宅之作皆呈現完美居家場景，奪下雙金獎項的榮耀，品牌聲譽躍升國際舞台！

鄭抿丹 設計總監

公司簡介

自2013年創立至今，始終堅持於品牌初衷，不為曝光或炫示技法而建構，專心致志於鋪敘業主所需，用心聆聽需求取向，只為完美呈現理想家居場景。

因應業主需求精進技法，駕馭商空、住宅等各式場域。無論坪數大小，風格情境，皆能自然轉換，化其為優美設計手筆。透過縝密溝通及討論，理解業主生活背景，實踐夢想空間於眼前，創造其專屬的生活語彙。

設計理念

視需求導向為首要考量，重視工程品質，目標在提供安心場所前提下，完成業主交付的生活未來藍圖。

將「他所」視為「己所」，用心規劃每一細節，於空間中散佈美學及品質堅持，同時注重機能的展現與劃設，創造專屬業主身心靈的對話境地。

獲獎紀錄

2020 美國 Muse Design Award《珀・影》《異境同遊》 - 雙金獎

2020 台灣 華人金創獎《Slow Soul》 - 金獎

2020 杜拜 杜拜國際專業室內設計大賽《異境同遊》 - 銅獎

2020 中國 她設計獎《Slow Soul》 - 年度優秀空間設計

2020 中國 APDC 亞太室內設計菁英邀請賽《珀・影》《異境同遊》 - 雙佳作

金獎作品《珀・影》

▲人字拼木質地板為特製顏色的煙燻橡木，如同灰白色調軟裝，溫潤石材與鍍鈦的冰冷、散發親切悠閒的氣息。
▲人字拼木質地板為特製顏色的煙燻橡木，如同灰白色調軟裝，溫潤石材與鍍鈦的冰冷、散發親切悠閒的氣息。

▲鍍鈦面板和金屬件相合，與去除泡綿的繃布相拼接；鏡子上方的梁柱呼應繃布鋪排，做弧形造型，形成居家場景中的亮點區塊。
▲鍍鈦面板和金屬件相合，與去除泡綿的繃布相拼接；鏡子上方的梁柱呼應繃布鋪排，做弧形造型，形成居家場景中的亮點區塊。

▲衛浴空間由潔白與鍍鈦的結合顯出典雅質地，全進口的設備，伴隨仿大理石材的大片磁磚、明暗可調整的燈源，低調中兀自瀰漫質感雲煙，回應沉靜中卻自帶華麗的設計手筆。
▲衛浴空間由潔白與鍍鈦的結合顯出典雅質地，全進口的設備，伴隨仿大理石材的大片磁磚、明暗可調整的燈源，低調中兀自瀰漫質感雲煙，回應沉靜中卻自帶華麗的設計手筆。

金獎作品《異境同遊》

▲電視牆的大理石板材，以具稜線起伏的拼塊方式呈現，在化除大面積牆面的單一鋪敘可能顯得乏味的同時，形塑場域中的層次與設計感。
▲電視牆的大理石板材，以具稜線起伏的拼塊方式呈現，在化除大面積牆面的單一鋪敘可能顯得乏味的同時，形塑場域中的層次與設計感。

▲由於廚房內備有銀色餐具，便透過顏色、塊面的劃設延伸，連結外部空間的顏色至開放式廚房，並以加上燈飾的飾板包藏電器櫃，使餐廚區裡外的陳設皆和諧而不突兀。
▲由於廚房內備有銀色餐具，便透過顏色、塊面的劃設延伸，連結外部空間的顏色至開放式廚房，並以加上燈飾的飾板包藏電器櫃，使餐廚區裡外的陳設皆和諧而不突兀。

▲清玻將公私領域分界模糊，並且具有簡單的隔音效果；後方的展示櫃相較於採用木質材，改用鐵件做負重材。
▲清玻將公私領域分界模糊，並且具有簡單的隔音效果；後方的展示櫃相較於採用木質材，改用鐵件做負重材。

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MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。 川寓設計 鍾富安 主持設計師 重視生活、情感、經驗的串連，進而打造出多個讓人「感動、互動及心動」的場域，而商空作品《法藍金點》、《Hey Buddy！Let's Eat！》，更依循業主心思規劃而成，表達鮮明張力感受於其中，精湛的設計手法，深獲評審喜愛，並奪下鉑金、金獎的雙料獎項，為品牌聲譽增添光榮！

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