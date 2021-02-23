【本文由OPEN編輯部撰寫】

近年來，媒體與廣告文宣頻頻出現的「輕豪宅」，逐漸成為大眾購屋的主流選擇之一；而 唐林建築室內設計 執行長陳渼蓁，也於深耕30年的頂級豪宅領域外，一手創立副品牌「這樣設計」，主打坪數較小、預算相對有限，卻依舊享有高精緻度的輕豪宅規劃；問起陳執行長為何做此決定，她笑著說道，「我們是生活空間的夢想推手和落實者，而這種夢想，不應該僅限於少數人擁有。」

（圖）這樣設計作品

建商也驚訝的大格局

不使用廣角鏡頭，亦未額外打光拍攝，照片中座落台中的新成屋，在溫潤深色木質，與低調灰白色系的搭配下，鋪展一座開闊明朗的客廳，令人難以想像，它就位於室內40坪的一般住宅，且其餘場域，竟還可容納主臥、和室，以及男女屋主各自書房的大四房格局！

「建案落成時，我們剛好遇到建商老闆，於是就邀請他一起進門參觀。」

陳渼蓁執行長回憶，「他一看之下非常驚訝，直說：『自己蓋的房子，我都想不到可以看起來這麼大』！」

「『動線』，永遠都是最重要的，」面對眾人驚呼連連，陳執行長大方揭開其後秘辛，「人要在裡面活動，空間也是活的，所以不能只用平面、單一的角度去看待。」

她舉例，有時候拆掉一點牆壁，或把門換個方向開啟，稍作調整後的畫面，不僅能於視覺上呈現自然、寬廣之感，業主實際在家中生活，抑或孩童遊戲、跑跳時，

更能充分體會空間的無限延伸與趣味。

現在，「這樣設計」另受台北建商邀請打造的建案，也已進入工程收尾階段，成功完成三間風格、格局各異其趣的樣品屋，「就算位於同一棟建築，樓上、樓下也能完全不一樣，」

陳執行長信心十足的表示，「這對我們來說，是專業，也是非常有趣的挑戰！」

（圖）這樣設計作品

簡單，才是最困難的

「流行當然非常重要，但經典才能夠雋永。」這是陳渼蓁執行長的美學品味，亦是「這樣設計」，面對供、需皆日新月異的設計市場，最穩定的核心力量；她以蒙德里安的幾何創作比喻，只要巧妙運用比例，精簡的線條一樣是藝術經典，而同樣的理念，亦可轉換至室內設計的空間規劃。

「簡單，才是最困難的。」陳執行長有感而發，在預算、空間都相對有限的情況下，輕豪宅褪去華美裝飾，反而更能呈現設計的精妙與建物本質；此外她也指出，如果建材樸實一些，環境自然一些，就能讓一家人，於此生活時更健康舒適，何樂而不為呢？

「家，不是建材的展示廳，在設計上，我們要最精準、細膩，但在工程上，則應該追求極簡化。」

「相似的兩件衣服，在香奈兒和ZARA，是二十萬與兩千塊的差距。」陳執行長進一步舉例說明，「當然香奈兒的做工、設計不需要質疑，但ZARA的簡約服飾，依靠『合宜搭配』，

依舊可以呈現非常美麗時尚的質感。」在過去於唐林長時間的扎實訓練下，「這樣設計」團隊擁有的，便是這份「合宜搭配」的能力，因此即便不執著使用高價位的材質、軟裝，

家宅仍舊不減大氣，反而因「精簡」，擁有更多元的組合、變化可能。

（圖）這樣設計作品

設計，本來就該「這樣」

話鋒一轉，談及為何使用「這樣設計」，如此直白的品牌命名？陳執行長一改適才專業、嚴肅的態度，輕鬆地露出笑容，「最簡單的原因，其實就是我們總監廖韋強，英文名字“John”的諧音，」她語帶詼諧的解釋，「但另一方面，更希望是大家看到我們的作品時，能夠獲得一些啟發，並由衷感到：『對啊！設計，本來就應該『這樣』！』

簡約大方的佈局規劃，成就維繫親情與便於獨處的公、私領域，加上貼合真實需求的適度裝修；就是「這樣」的簡單、自然、率真，讓「斷、捨、離」減法生活，在人們的內在心態及外在空間上，相輔相成，開啟與過去截然不同的思考及人生層次。

「從去年蔓延至今的疫情，給了大家一個與『內在相處』的機會，去省思自己、家人和住宅的關係。」陳執行長認為，由於受限的工作、旅遊活動範圍，人們待在家中的時間變長了，因此更能體會居家美感、適用與趣味的重要性，從而碰撞出了許多設計新火花。「我們想將充滿距離感的高端住宅，轉變為“affordable luxury”，舒適又美觀的家，不再是遙不可及的夢想。」

（圖）這樣設計作品

訪談最後，陳渼蓁執行長表示，過去唐林傾力打造的頂級豪宅完工、業主入住後，就成為眾人無法一探究竟的私密領域，然而美好的生活心念，不該是附屬於任何人的財產，反而應普及、永續的推廣傳承；現在，透過「這樣設計」，為一般白領家庭量身訂製的家宅、受建商委託打造的實品、樣品屋，以及未來即將跨足的商空領域，便能讓更多人親身欣賞、體會，空間設計帶來的驚喜樂趣與無窮韻味。

累積30年的美學能量，「這樣設計」以嶄新、親民的姿態出發，打造出一間間貼合時空背景與人心的輕豪宅，讓「在家就是享受」，成為人人皆能擁有的，最偉大的平凡幸福。

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

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