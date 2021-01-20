緊抓夢想前進！醫學營養系變身熱門室內設計師

【本文由OPEN編輯部撰寫】

打造倫敦頂級衣物潔淨保養服務品牌JEEVES的旗艦門市在台據點一案，

愛丽設計 A’LUX Design 李翊菲 設計總監 其實並非一開始就走上設計之路，出生於醫生世家的她，最初為符合家人期望，而選擇就讀醫學營養系！談起關於設計之路的啟蒙，李總監神情流露真摯純真，「我從小就很喜歡設計、喜歡美的事物及畫畫」，但因家族傳承的觀念，她踏上父親鋪設好的道路，因緣際會下，她進入Decor軟裝行業，最後成為大家廣為認識的室內設計師。這一段看似相異卻又相連結的旅程，背後究竟有什麼心路歷程？

（圖）愛丽設計A’LUX Design作品《湛藍靡麗》

Decor啟動 時機引領

「大專時就想讀和美術設計有關的科系，如平面設計，但是早期相關的學校較少，且從爺爺那代開始，家族中醫生輩出，只好依父親的安排就讀醫學營養系。」李總監將少時記憶緩緩道出，「當然畢業後我也當了一段時間的營養師，其實心中還是無法忘記自己的夢想，掙扎很久，最後決定追隨自己心之所向。」對於她來說，夢想這條路從來沒有間斷，過去的經歷和選擇，都會成為日後設計靈感的養分，所以沒有猶豫、沒有掛念，一路朝著理想目標，全力邁進。

「營養師一部分的工作，在於照顧人們的生活飲食，除了調配餐點中的營養成分外，也要顧慮到食物的外觀和味道；就和室內設計一樣，將使用機能規劃好後，還要運用美感調色盤，精心搭配各種不同的顏色與材質，達到最佳比例，讓空間變成一道色香味俱全的好菜。室內設計就像食物，要照顧及滿足人們的各種感官。」總監如是比喻。

畢業後曾到法國留、遊學的李總監，之後在台南及高雄兩地開起Decor的專門店，接手的客戶多為對自宅裝飾非常講究的大企業老闆，在此她結識了許多朋友並得到很多讚賞，累積一些人脈資源後，就有更多機會為客戶做居家家飾佈置及軟裝規劃，美化他們的生活空間，並為客戶的住家增添其個人特色，也奠定日後更加輝煌的基礎。

（圖）愛丽設計A’LUX Design作品《靚麗采瑩》

北上開拓 軟裝設計轉硬體裝修

抱著拓展事業及發揮技能的想法，李總監從南往北的奮鬥之行就此展開。一次偶然透過朋友接觸到的機會，她接下了一個建築接待中心的設計案，無心插柳柳成蔭地在初試啼聲即得到熱烈迴響，此建案很快地就銷售一空。其後，她更將軟裝設計中脫俗優雅的手法運用在硬體裝修上，在一間頗富盛名的建設公司合作實品屋設計，而以往累積下來的名氣，讓雜誌、電視及新聞媒體的採訪紛湧而至，儼然化身鎂光燈的寵兒。

「在室內動線規劃上，我喜歡做些不同的嘗試；我也喜歡挑選一些比較前衛的裝修材料，不一定要昂貴，可能是普通的材料但沒人想到可以用在這種地方，就像很多著名服裝設計師一樣，創造出永不退流行的經典設計，我希望我的設計在十年後二十年後，看起來依然雋永。」經營台南和高雄Decor店的經驗，以及轉戰北部實品店後的佳績，讓總監更加明白，設計是要「多看多運用」，也要大膽嘗試，融合所有經驗並反覆思考，給予業主一個最美麗的成品。「生活必需品也可以成為一道景，家裡的每一個角落、細節，都有其必要性，無需繁複，便可成為生活空間內的妝點，打造出具溫度與熱情的環境。」她接續說。

（圖）愛丽設計A’LUX Design作品《湛藍靡麗》

燈光聚焦 造景染室

當面對一個全新的案件，彷彿造景藝術家的李總監，會從色調來著手，冷暖不同色調配合燈光色溫的鋪陳打造，來定調整個空間的氛圍；建材選品、主要色系的選擇，以及透過與客戶晤談之際觀察到的蛛絲馬跡，比方客戶平時待在哪裡的時間最長？會客的頻率高低、家裡有怎樣的擺飾品，都能被列入設計的判斷，幫助她打磨出動人心弦的作品。

此外，重視外部環境與內部空間互動的總監，更擅長藉房屋本身條件發揮所長。「如果屋宅本身位置條件好，自然可以引景入室，達到加大、延伸之視覺效果；相對的，如果外部環境較紛亂，便要設想如何營造空間阻隔點及視覺的造景，也可利用陽台的綠化或是窗景來轉移視線的焦點。」隨著總監詳細述說，更令人好奇，其做工細膩的作品是如何完成？

（圖）李總監利用時間，到JW Marriott Hotel Singapore South Beach進行空間美學設計參訪。

（圖）除了到各地進行空間美學設計參訪外（圖右：W Hong Kong），總監更熱心公益活動。

本心耕耘 美學綻放

因此，從作品《靚麗采瑩》中可以看到，採五福臨門的美好意象，入門端景處，總監使用包含白瑪瑙、雲母片以及鈦金屬在內的多重材質，進行特殊膠合加工，形成五片屏風，將材料複合分割，讓它們皆獨具特色，細緻的過程勞心勞力，令人難以想像，而同樣在進門區塊，還有著玻璃做印刷，奧地利知名象徵主義畫家克林姆畫作《吻》的重現，伴隨光線穿透，四面八方便漫溢幸福的光芒。總監笑著說，凡此種種，只要是不計成本讓她自由發揮的客戶，自己就會卯足全力無後顧之憂地用力完成！

詢問到美學如何養成，李總監如此回答：「我的美學養分是無時無刻在增加的。」除了每年到義大利、法國去看展，她的美感更從生活周遭做起；環境中物品的陳列秩序，是好習慣的養成，日常選品的審慎思量，也是影響行事的小細節。「買了好房子、做好裝潢又得以搭配好設計，是很難得的，我想讓客戶知道，好東西不代表貴，而是隨時拿出來使用，都有自己的美感。」總監的一席話，真真切切貼實了為顧客著想的本心，並且也使人看出她屏棄浮華，彰顯純粹的心念。

將營養師到室內設計師的旅途，視為同一軌道的不同分支，

加愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 始終看重家與人之間的關係，盡心完善，設法把自己的發展變得更加全方位。此後，總監更期盼自己能從設計再導回Decor的創造，從軟裝拉回設計的溫度、生活的情感，使得更多人能在家的形塑上，得到超乎預期的反饋。「怎麼愛一個家、創造更多的愛在裡面，讓愛把它妝點得更美麗，這就是我所追求的。」總監淡淡地笑著，似乎在不遠的前方，便能看見愛丽設計A’LUX Design的美好前程，正大放光彩！

OPEN Design 動能開啟傳媒