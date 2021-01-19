2020 MUSE Design Awards 中壢網紅甜點店幕後推手奪鉑金！
MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。
川寓設計 鍾富安 主持設計師 重視生活、情感、經驗的串連，進而打造出多個讓人「感動、互動及心動」的場域，而商空作品《法藍金點》、《Hey Buddy！Let's Eat！》，更依循業主心思規劃而成，表達鮮明張力感受於其中，精湛的設計手法，深獲評審喜愛，並奪下鉑金、金獎的雙料獎項，為品牌聲譽增添光榮！
川寓設計
主持設計師 鍾富安
公司簡介
「川」，河流，文明的起源，亦是文化、藝術的起點。「寓」，居所、寄託，將客戶的情感需求，依託於空間；川寓設計，川流不息、託物寓興。
成立十餘年來，我們的熱忱從不止息，始終秉持著豐厚的實作經驗，專注耐心傾聽與用心溝通，參透使用者所期盼——
透過專業的整合思維及全面規劃，包羅建築、商業、住宅空間設計，與家飾選配、展場策劃等項目，量身訂製多元且完善的服務流程。
在不斷創新求變的路上，我們仍重視生活經驗的累積、流行資訊的更新及各種能力的培養；以至每一位客戶皆能託付信任，在執行過程感到放心，於售後服務感受貼心；讓每個人身有所棲、心有所寄。
設計理念
空間擁有許多可能性，但始終離不開人的元素，將生活、情感、經驗串連，進而達到彼此間的共鳴。
感 動｜
我們相信設計會使人感動，透過使用者的參與和溝通，傳達空間的純粹本質。
互 動｜
注重人與生活、環境間的互動關係，引導空間回歸使用者需求，將所思、所願、所愛，予以重新定義。
心 動｜
人與生活、場域的組合，建構起空間的任何可能性，用設計實踐心之所向、身之所往。
獲獎紀錄
2020 台灣 華人金創獎《法藍金點》- 餐飲空間類 金獎
2020 Novum Design Award《法藍金點》- 金獎
2020 Novum Design Award《光艦歲華》- 銀獎
2020 APDC亞太設計菁英邀請賽《Hey Buddy！Let's Eat！》- 餐飲空間類 佳作獎
2020 迪拜國際專業室內設計大賽《光艦歲華》- 住宅空間類 銅獎
2020 MUSE Design Awards《法藍金點》- Platinum Winner
2020 MUSE Design Awards《Hey Buddy！Let's Eat！》- Gold Winner
2020 SPARK Award《Hey Buddy！Let's Eat！》- Finalist
鉑金獎作品《法藍金點》
金獎作品《Hey Buddy！Let's Eat！》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言