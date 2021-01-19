2020 MUSE Design Awards 中壢網紅甜點店幕後推手奪鉑金！

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

川寓設計 鍾富安 主持設計師 重視生活、情感、經驗的串連，進而打造出多個讓人「感動、互動及心動」的場域，而商空作品《法藍金點》、《Hey Buddy！Let's Eat！》，更依循業主心思規劃而成，表達鮮明張力感受於其中，精湛的設計手法，深獲評審喜愛，並奪下鉑金、金獎的雙料獎項，為品牌聲譽增添光榮！

川寓設計

主持設計師 鍾富安

公司簡介

「川」，河流，文明的起源，亦是文化、藝術的起點。「寓」，居所、寄託，將客戶的情感需求，依託於空間；川寓設計，川流不息、託物寓興。

成立十餘年來，我們的熱忱從不止息，始終秉持著豐厚的實作經驗，專注耐心傾聽與用心溝通，參透使用者所期盼——

透過專業的整合思維及全面規劃，包羅建築、商業、住宅空間設計，與家飾選配、展場策劃等項目，量身訂製多元且完善的服務流程。

在不斷創新求變的路上，我們仍重視生活經驗的累積、流行資訊的更新及各種能力的培養；以至每一位客戶皆能託付信任，在執行過程感到放心，於售後服務感受貼心；讓每個人身有所棲、心有所寄。

設計理念

空間擁有許多可能性，但始終離不開人的元素，將生活、情感、經驗串連，進而達到彼此間的共鳴。

感 動｜

我們相信設計會使人感動，透過使用者的參與和溝通，傳達空間的純粹本質。

互 動｜

注重人與生活、環境間的互動關係，引導空間回歸使用者需求，將所思、所願、所愛，予以重新定義。

心 動｜

人與生活、場域的組合，建構起空間的任何可能性，用設計實踐心之所向、身之所往。

獲獎紀錄

2020 台灣 華人金創獎《法藍金點》- 餐飲空間類 金獎

2020 Novum Design Award《法藍金點》- 金獎

2020 Novum Design Award《光艦歲華》- 銀獎

2020 APDC亞太設計菁英邀請賽《Hey Buddy！Let's Eat！》- 餐飲空間類 佳作獎

2020 迪拜國際專業室內設計大賽《光艦歲華》- 住宅空間類 銅獎

2020 MUSE Design Awards《法藍金點》- Platinum Winner

2020 MUSE Design Awards《Hey Buddy！Let's Eat！》- Gold Winner

2020 SPARK Award《Hey Buddy！Let's Eat！》- Finalist

鉑金獎作品《法藍金點》

▲鏽化層架搭佐綠意植栽，靈感發想自巧克力抹茶千層，點綴垂掛的乾燥花，自然氣息瀰漫而至。

▲一樓餐區過道處，以曲面門框寄喻奶油塗抹蛋糕時所呈現的手感。天頂的方形掛件，源自羅浮宮裡的畫作意象，精巧俐落的線構漸變層次，與曲面門框形塑對比意趣。

▲為跳脫既定的空間印象，營造開闊尺度，打通一二樓天頂，形構空橋連接場域。

▲旋身至二樓，樓梯扶手以內嵌光源引導，不同紋理的磁磚地坪，劃設場域分區，相異的燈飾造型亦隱約指引。

金獎作品《Hey Buddy！Let's Eat！》

▲因應業主的喜好，以廢棄倉庫的概念，融匯鐵皮、水泥、紅磚、木料等元素，圍塑粗獷不羈的空間情境。空間中的亮點之一，為客製的街頭塗鴉牆，我們請到專門的繪師，復刻美國紐約布魯克林街頭意象。

▲為避免挑高的天花板顯得過於空曠，我們特別設計長條狀燈飾降低視覺， 其邊框透過燈光折射，形成由上至下的延伸效果。

▲斑駁的紅磚牆鑲以舊木，搭襯外露的管線、灰泥地坪，形構一處濃厚的工業風氛圍。偌大的木條為廠房樑架之意象，在視覺協調同時亦指引動向。

▲漆黑的天花板，連貫無包覆處理的裸露管線，對應以木棧板遮蔽的舊鋁窗， 濃厚的廠房情境油然而生。

OPEN Design 動能開啟傳媒