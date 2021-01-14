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藍調肌理勻和 形塑明媚爛燦的家居場所

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

本案作為瞬間吸睛的樣品屋設計規劃，在 工一設計 王正行 主持設計師 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 的攜手合作之下，於沉穩調性的塗料為主調，配以深色木、石材，展現樸實感受，同時讓低飽和度色彩的軟裝，襯托空間活潑生動，並點綴純色的擺飾品，達到貼切人心的生活感，形塑一處明媚爛燦的家居場所。

整體場域為了顯現寬闊視覺，細膩地於立面採用圓弧造型，軟裝更以圓形發展挑選，使流暢、勻稱感在空間中不斷延伸；而公私領域的視感除了呈現內斂儒雅風格，也利用藍、綠及橘黃色彩做襯體，跳脫平凡的劃設，使人踏入便陶醉其中。

客廳——藍調肌理勻和

走入客廳，隨即使人深陷藍海之中；由斑駁鏽藍色的地毯，延展至暗藍絨布沙發，厚實的倒絨觸感與灰調背牆，在紋理間達到平衡，一旁的造型桌几在分割線條下，增添場域精緻質感，而四周的圓弧立面，則消除空間的邊界感，漫步此處彷彿徜徉雲端般，悠哉愉悅。

餐廳——輕盈延展細膩

呼應穩重的主軸調性，餐區的灰色格調游移眼簾，入目所見金銅元素串連全室色彩，而後輕柔感受迎面而來，從使用金鏡為佇立基礎的中島，綿延至鏤空設計的餐椅，不僅予人視野全面開放之感，也讓家人在此聚餐時輕鬆自在。

（圖）行經廊道，目光隨即被一片收納立面吸引。以石、木材質交叉挖空的櫃體，增添空間深度的豐富性，而透明、黑白色模樣的擺飾品，則帶領現場沉穩氣息達至深層。
（圖）行經廊道，目光隨即被一片收納立面吸引。以石、木材質交叉挖空的櫃體，增添空間深度的豐富性，而透明、黑白色模樣的擺飾品，則帶領現場沉穩氣息達至深層。

主臥——亮彩迷人爛漫

私領域延續整體調性，立面以灰塗料、黑色壁布構成，嶄新的視感透過燃橙色，搭配棉麻材質的床鋪，以及擺放臥床左右側的不規則造型吊燈及壁燈，帶出場域的生動靈魂，而一旁圓形茶几順著圓弧隨心安放，圍塑心定神寧的睡眠品質。

幼孩房、青年房——鮮明生動景色

幼孩房以淺色木材帶領溫煦氣質，小巧的臥榻利用減少床背、床架的設計，使得場域廣大寬闊：極細的黑骨架書桌椅，則以虛代替厚實感，增加空間延伸感。青年房於木色、皮革，搭配暗綠、草綠，在各種不同層次的色彩呈現下，給予購屋族全新居住體驗。

工一設計 王正行 主持設計師 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾《鉅虹建設 森Casa樣品屋》中，展現空間及軟裝的適宜搭配，以沉穩風格，利用較低的色彩純度跳出背景效果，令首購族等購屋族群，都能獲得不同以往的視覺享受。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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