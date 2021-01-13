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2D廣告到3D空間 如何發揮跨行優勢？

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

近日以住宅作品《家の形》獲得MUSE Design Award、K DESIGN AWARD等國際大獎的 采舍設計 楊詩韻 設計總監，於室內設計業界深耕18年，不僅經手泰式按摩店、百貨公司美食街等多元商空，更以簡約大氣、又不失細膩的住家空間見長。早期工程相關的設計工作，多為男性主導，但她身為女性，又非科班出身，卻巧妙化用美工、廣告等專業，贏得業主與工班雙方的信任，甚至將其淬煉為在設計圈闖蕩的特色優勢；一日午後，楊總監接受OPEN團隊的採訪，揭開自身與品牌「采舍」精彩的幕後故事！

（圖）采舍設計作品《竹北外接待》
（圖）采舍設計作品《竹北外接待》

累積工地經驗 展現細膩真心

原先任職於建築廣告公司的楊總監，在因緣際會與良師的引領下，踏入室內設計一行，雖然深厚的美工基底，培養了熟練的線條比例掌握，以及顏色搭配技巧，但是「隔行如隔山」，為跨越2D轉換至3D的設計鴻溝，她在工地學習琢磨許多年；「那時我早上和師傅們一起搬運建材、動手做工，晚上回去就把一天所看到的畫成立面、剖面圖。」而後創業時，又因女性身分，身處多為男性的工作環境中，專業能力經常備受工班、業主質疑與打量，但也在多次挫折的磨練下，能夠應變各方的不信任，也能當場手繪平、立面圖，透析三方構想。

「過去大家總覺得女性空間感不好，也沒辦法和工班良好溝通。」總監說道：「但其實女性獨有的細膩，以及對生活細節的了解，可以為室內設計帶來更多不一樣的想法。」多年來，她一向細心講究施工作業與工程進度，讓客戶十分安心滿意，而將品牌命名為「采舍」，就是希望將擅長的視覺「色彩」與「屋舍」結合，以手繪般的溫暖筆觸，使畫面呈現更加多元豐富。

（圖）采舍設計作品《竹北外接待》
（圖）采舍設計作品《竹北外接待》

搭建溝通橋樑 珍惜相知相遇

楊總監認為，空間與人的生活息息相關，室內設計並非外在形體之美，而是「珍視生活的態度」。為了以實用機能，讓人們願意慢下生活腳步，多花時間與家人、朋友或自己相處，並讓房屋不需隨著時間而經常翻修，她格外重視與業主溝通接觸，總在輕鬆聊天的氛圍中，充分了解對方的生活型態與未來規劃，經過多次愉快的互動合作，與許多客戶都成為知交好友。

相較於和業主暢談夢想，總監在與工班溝通時，則相當注重「五金工法」等實際面向，並主張「設計師要在客戶的天馬行空，和師傅的一絲不苟之間取得平衡，才能同時兼顧美感和功能」。

談起印象深刻的建案，總監說，曾經遇過一位屋主有抽雪茄的習慣，他希望家中能恆溫保濕，還要進行陽台的美化，如此繁瑣的要求令工程人員們十分不解，經過來回多次溝通，以及推敲構想可行性後，師傅們變換新工法和管線佈置，終於達到雙方皆滿意的結果。完成交屋後，屋主也給予熱情回饋，覺得理想空間被具體實踐，每天不會趕著出門上班，而是在陽台慢慢享受抽雪茄、獨處沉思的悠閒；總監笑著說，這份客戶、工班和設計師三方磨合後，產生的情感與相互體諒，就是自己如此熱愛設計工作的原因！

（圖）采舍設計作品《家の形》
（圖）采舍設計作品《家の形》

融匯諸多風格 綻放幸福溫馨

經過楊總監多年來的觀察，現代都市環境帶來的高壓與快節奏，讓人們愈發渴望「家」的療癒功能；因應此趨勢，對形塑「新古典」尤為得心應手的她，從事設計時，會在保留唯美氛圍的前提下，將傳統繁複的雕花裝飾，簡化為俐落的切割線條，同時加入金屬、鏡面等現代元素，最終呈現簡約大氣的居家風貌，達到安定屋主精神，與滿足視覺享受的最佳效果。

「其實不論最終定調的風格，是新古典、北歐或混搭風，最重要的是，那是一個『家』。」對總監來說，如何在美感和機能上，盡力滿足每位家庭成員的需求，並對家產生更多的認同與歸屬感，才是她在完成每件作品時的核心思想，而住宅作品《家の形》，即是這份理念的完美實踐；在充分考量、融合每位家人喜愛的色系與氛圍之餘，更特別為愛貓設置多座櫃體及暗門，讓毛孩能於家中自在穿梭．且擁有自己專屬的私密領域，將每份平凡卻珍貴的愛，化作具體的貼心設計，充分體現「如果愛有形狀，那就是家的模樣」。

（圖）采舍設計作品《家の形》
（圖）采舍設計作品《家の形》

迎接創新挑戰 追尋無限可能

當話題轉至對未來的規劃時，楊總監仔細思索一陣後回答，既然室內設計工作，是以「人」為出發點，那就不應該多加設限，因為在不同時空或地點裡，總有無限的可能及挑戰，等待被一一發掘、突破。

「我一向強調，希望作品能『禁得起時間考驗』。」面對日新月異的設計生態，總監時常反思，自己是否受限於過去經驗，或陷入固有的思考框架，幸好客戶的無限創意，總是能提供令人豁然開朗的全新角度。為了實現這些美好想像，即便工作繁忙，她仍會撥空至建材、美術展觀摩學習，隨時更新技術與美學知識，出國遊玩時，也會特別留意飯店、觀光建築等地的硬、軟裝陳設，隨時拍照記錄每個角落的貼心機能，琢磨如何將之與台灣的生活習慣結合，進而化用於作品中，使她與團隊不斷進步、自我激勵。

「如果能和過去的自己對話，我會告訴她，要感謝一切正在經歷的逆境，因為它們在未來都有意義。」憑藉對室內設計的熱愛，采舍設計 楊詩韻 設計總監 從工地踏實扎根學習，一步步克服跨行、性別等諸多困境，並將美工專業與女性的細膩觀點澈底發揮，成為自身獨一無二的特色優勢。多年來與客戶、工班的互信互助，更是支持她在業界持續努力的關鍵支柱。相信在未來，總監仍會抱持不變的熱情與細膩，為客戶實現夢想空間，也為世界增添溫馨動人的燦爛色彩。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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