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打造幸福「健」築！一條龍設計 一次到位的優質客製化服務

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

疫情瀰漫之下，氣氛在一片低迷中，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 近日推出醞釀多年的「一條龍設計」，大膽開創設計圈的嶄新格局，從頭到尾包辦建設開發、營造工程與室內裝修等多項服務！「其實我們一開始，只是單純想幫客戶從根源解決居家困擾。」鄭總監溫和的笑著，並緩緩道出事業發展背後的初心願景，以及自己與莊總監，一路培養、見證仝育成長的體悟。

貢獻己力 打造幸福「健」築

聊起建立「一條龍設計」的初衷，鄭總監回憶，基於過去二十多年的業界閱歷，他與莊總監發覺，一個家要能真正溫暖宜居，不僅仰賴室內裝潢，建築外觀、工程施作，乃至水電配置是否人性化，每個環節都是重要因素，產業整合的雛形即由此逐漸浮現；近年也有愈來愈多自地自建的業主，向他們提出找不到合適建築師、營造廠商的煩惱，因而在創立仝育前，曾分別任職於建築事務所與建設公司的兩人，便決定貢獻自身經驗，同時匯集志同道合的各方人脈，齊心將設計「從源頭就做到最好」，一次解決不同面向的居家困擾。

「我們把建築當作藝術品來對待，客戶住得舒服，路人看來也賞心悅目，更重要的是，能好好珍惜那片土地。」確立這份心念後，兩位總監便開始著手行動，目前旗下建設公司的建案已開工，其餘許多項目也正在規劃、製圖中，致力將仝育推行的療癒宅邸，進一步往地球永續、安置人們身心靈的幸福「健」築發展！「雖然有很多優秀人才幫忙，但要把每個環節都處理好，還是很不簡單，」總監笑道：「就像又生了個小孩一樣，怎麼把他好好扶養長大，還對社會有貢獻，是我們不斷思考、前進的方向。」

（圖）仝育的大樓公設作品《富旺微美居》，發揮「美是一種生活經驗的表達，也是生活的呈現」的理念，透過天然紋理的木、石材，以空間微塑自然，讓來到此地的人們度過靜美時光，因而獲得MUSE Design Awards鉑金大獎！
（圖）仝育的大樓公設作品《富旺微美居》，發揮「美是一種生活經驗的表達，也是生活的呈現」的理念，透過天然紋理的木、石材，以空間微塑自然，讓來到此地的人們度過靜美時光，因而獲得MUSE Design Awards鉑金大獎！

友善環境 懷抱真心待人

作品多為高端住宅的仝育，如今創立面向首購族、中端客群的立侒設計，並透過鼎臻開發與立勲營造，徹底整合產業鍊；其擅長化用山水元素的室內劃設，與深入了解土地，依循季節和環境興建的敞亮建築，皆以珍惜資源的扎實工程實踐，不僅堅持使用經驗證的天然建材，施工時可能造成的噪音、污染，也一併嚴格控管。「我們的中心主旨，一直都是『道法自然』。」鄭總監表示，希望將健康生活，從傳統印象的飲食、運動，拓展至居家空間，同時對周圍形成正面影響。

除以設計具體呈現「道法自然」外，「從心出發」則是團隊最珍視的內在價值，「心，是善心、同理心，也是真心。」總監說道：「只要願意把事情做到最好，並對客戶、公司都負責，就是做善事。」在實現一條龍服務的過程中，他們時常向熟識的建築師、工地主任與建設公司同業請教，客戶也十分樂於給予建議回饋，他們認為，這些貴人並非從天而降，而是過去互相經驗分享，以及用實力、真誠待人累積的「善」人脈，因此「善良」，亦成為兩人尋找事業夥伴的核心特質，從頭開始，便一起走在正確的道路上。

（圖）兩位總監以「一處一景」作為作品《汐見山》的設計理念，透過簡單的素材層層疊加，配合光影流動的變化，在城市中打造出一座靜中有動、動中有靜的山水天地。
（圖）兩位總監以「一處一景」作為作品《汐見山》的設計理念，透過簡單的素材層層疊加，配合光影流動的變化，在城市中打造出一座靜中有動、動中有靜的山水天地。

凝聚目標 建立互信溝通

兩位總監將道家哲學，化用於設計美感與團隊管理，總是以「上善若水」與「天圓地方」，來比喻仝育自由的運作模式；跨足多項產業後，他們除在一開始就尋找經驗豐富的人才合作外，更將統籌重點，放在所有工程的源頭，且是最容易被輕忽的環節——畫平面圖，「一件好的作品，建築結構與室內設計需同時並進、發想，而景觀、機電設備等細節也要一併考量。」

鄭總監堅持，每場製圖會議，各個領域的負責人都要參與，一起設定好共同目標後，便交予他們自由發揮，同時相互協調、討論，自己再負責最後的成品圖把關，「這樣的流程很花時間，整體慢慢磨合大概需要一年左右，但也是事業起步必經的過程。」他分享，一開始室內設計師們，對建築、景觀等都不太了解，大多需要親自接手處理，然而在建立基礎SOP，逐漸熟悉彼此的工作內容與想法後，不僅各部門溝通起來輕鬆許多，工程也不會在後期才發現問題而一再修改，能十分順暢的步上軌道。

（圖）仝育的住宅作品《Double One》，將存於天地萬物之中的「道」，轉化爲安頓人們「身、心、靈」的淨白空間，通透明亮的場域中，處處皆可領略生活中的細緻美好。
（圖）仝育的住宅作品《Double One》，將存於天地萬物之中的「道」，轉化爲安頓人們「身、心、靈」的淨白空間，通透明亮的場域中，處處皆可領略生活中的細緻美好。

利他主義 成就良善循環

現下提供如此多元的空間規劃、營建服務，兩位總監不但持續探索，如何將藝術與自然的療癒元素，應用於更廣泛的設計層面，還額外學習財金知識、組織再造等營運，為團隊帶來美好的公司文化和願景，並視日本經營之神稻盛和夫為導師，在讓事業成長、活絡產業的同時，亦不忘最初「利他行善」的初心。「我從來都不說自己是在管理，因為我們只是一群理念相同的人，聚一起在做正確的事。」

訪談最後，總監表示，仝育一路的發展，亦為順其「自然」的結果，當初他們不過是單純想要幫助客戶，然而在整合產業後，才發現如此一來，不僅能讓員工相互汲取專業知識、擁有許多發揮舞台，品牌知名度漸增，也更容易匯聚優秀人才，為業主提供愈發卓越的服務，在整體大環境中，形成「造福他人，成就自己」的良善循環。

「起心動念很重要。」面對世事變化無常，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 以不變的真心待人，盡力完成每個階段的任務後，便將一切交與自然發展；千言萬語，都化作一份簡單而誠懇的信念：「我們想把當下每一件事都做好，但求問心無愧就足夠了。」

設計總監 莊媛婷

創意總監 鄭瑞文

公司簡介

『仝育』象徵著一群人在同一個空間孕育成長之意。

2006 年由莊媛婷、鄭瑞文總監，聯手創立的仝育設計，從台南出發，以設計界神雕俠侶之姿， 帶領團隊完美詮釋「1+1>2」的分工哲學。從建築跨足室內設計領域的莊總監，擁有二十多年的從業經驗； 加乘鄭總監土地管理及專業經理人的豐富背景，將歷經時間沉潛的深厚人文底蘊，淋漓盡致地揮灑在作品之中。

「人法地，地法天，天法道，道法自然。」

仝育將存在於天地萬物之中的「道」， 轉化爲安頓人們「身、心、靈」的療癒空間—— 賦予人文藝術素養，成就品質、品味與品牌， 讓場所能自然地與身心靈交融， 實際落實「空間培育人格」的設計理念。

團隊管理亦採「無為」之道，如同大自然孕育萬物，讓成員依循規律，自行掌握其中的準則，適情適性、自動自發，也因此形成強大的向心力，彼此間像家人一樣緊密，一同撐起仝育這個大家庭。

立基於台南，跨足至國際，仝育設計的獲獎足跡遍佈—中國、日本、英國、美國、澳洲、義大利、法國等各國，使品牌滿懷溫情且獨具韻味的設計風格芬芳遠播，綻放於美學藝壇，連綿不絕。

設計理念

莊子說：「天地有大美而不言。」美就在我們生活中，享受生活、觀察生活、體驗生活。美是沒有道理的，美是一種生活經驗的表達，也是生活的呈現。

仝育設計團隊秉持對生活與設計的熱愛，藉由與客戶的深度溝通——「以人為本、從心出發、靈性醒覺、道法自然」，將生活中美學靈感，運用在壁紙、畫作、藝術品、傢俱等物件，幫客戶塑造出專屬個人風格品味的居家情景。

不僅僅提供機能和形式上的規劃，更加關注空間使用上的考量，希冀撫慰居者的身、心、靈需求。這是設計上的挑戰，也是一個場域內在的精髓。

我們以空間微塑自然氛圍，並透過療癒元素的運用，創造一個｢慢、靜、雅、簡、散｣，兼具自然與藝術美感的人文意境；重新找回居者心靈的復甦與感動，進而達到「療癒人心、創造幸福」的最終目的，為客戶塑造「出門就想回家，回家就不想出門」的生活場景。

精選獲獎紀錄

2020

美國 MUSE Design Awards 鉑金獎─富旺微美居

2019

美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

法國 Novum Design Award 室內設計類 金獎─心觀止

義大利 A’Design Award 銅獎─明水森林、微塑自然、典藏優雅

中國 2018-2019地產設計大獎 室內設計類 優秀獎─典藏優雅

英國 London Design Awards 銀獎——暖意盎然

2018

中國 金堂獎 年度優秀住宅公寓設計─海暮色

台灣 全球華人傑出設計金創獎 別墅複層類 銀獎─深喻恬靜.自然共生

義大利 A’Design Award 銅獎─海暮色

2017

美國 IDA Design Award 設計獎 榮譽提名獎─暖意盎然

義大利 A’Design Award 銀獎─深喻恬靜・自然共生

澳洲 Melbourne Design Awards 銀獎─光影共舞・質樸之邸

香港 Hong Kong Design Awards 金獎─遊綴於潤白之間

日本 Good Design Award 決選入圍─深喻恬靜・自然共生

英國 FX 國際室內設計大獎 綜合開發類別項目─青逸、千鼎苑

OPEN Design 動能開啟傳媒

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